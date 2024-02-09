Кавказоведы подвергли сомнению версию об убийстве Сулеймановой

09 февраля 2024, 11:52

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Длительное отсутствие информации о судьбе увезенной в Чечню Седы Сулеймановой не дает оснований считать, что она убита, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. "Убийства чести" не совершаются за недостаточную религиозность, родственники могли ограничиться изоляцией девушки, пояснили они.

Как писал "Кавказский узел", два источника в Чечне сообщили, что Седа Сулейманова могла быть убита родственниками, сообщила 7 февраля Кризисная группа СК SOS* и потребовала от Следственного комитета и Генпрокуратуры провести проверку информации о возможном "убийстве чести". О Сулеймановой "ничего не было слышно более 150 дней", подчеркнули правозащитники.

23 августа 2023 года к сбежавшей из Чечни в Санкт-Петербург 26-летней Седе Сулеймановой и ее жениху пришли силовики и задержали их, объяснив, что девушка подозревается в краже украшений. Затем молодого человека отпустили, а девушку отправили в Грозный, где допросили как свидетеля по делу о краже и передали дяде и тете. Адвокатам не позволили встретиться с подзащитной, сославшись на ее отказ от их услуг. 20 октября жених Сулеймановой Станислав Кудрявцев сообщил, что принял ислам, и попросил о встрече с ней, но не получил ответа от родных девушки. О судьбе Седы Сулеймановой ничего не известно уже 150 дней, заявила 1 февраля ее подруга на пикете около прокуратуры Санкт-Петербурга.

Правозащитники Кризисной группы СК SOS* пока не получили реакции на свое заявление в Следственный комитет и прокуратуру, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь организации Александра Мирошникова. "Пока нет реакции на наши обращения по поводу проверки сообщений об убийстве Сулеймановой", - сказала она, добавив, что по закону у ведомств есть 30 дней на ответ.

Веских причин беспокоиться за жизнь Сулеймановой пока нет, считает знакомый с реалиями Чечни сотрудник Центра защиты прав человека «Мемориал», попросивший не публиковать его имя. "Если человек не ведёт публичную жизнь, это не значит, что её убили", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, проблема "убийств чести" остается актуальной. "Убийства такие были всегда и, думаю, будут", - отметил правозащитник.

При этом он уверен, что «недостаточная религиозность» не может быть поводом для «убийства чести». "Это не основание для подобного убийства. Могут ли насильно выдать замуж для решения проблемы? Я думаю, насильно замуж не могут выдать, брак не может регистрироваться без согласия всех сторон, жениха, невесты и родителей", - указал правозащитник.

Еще в октябре 2022 года Седа Сулейманова обратилась к правозащитникам, так как боялась, что ее семья может совершить "убийство чести", поскольку родственников из Грозного не устраивала ее недостаточная религиозность. В январе 2023 года Седа нашла работу и решила остаться в Санкт-Петербурге. В феврале того же года ее уже пытались похитить родственники, но ей удалось сбежать. После этого Седа поменяла работу и адрес проживания, однако осталась в Санкт-Петербурге, где и была задержана.

Тот факт, что о Сулеймановой "ничего не было слышно более 150 дней", не говорит о том, что ее убили, согласился президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Ничего в этом странного нет. Часто бывает, когда представитель семьи идет по неправильному для них [родственников] пути, его изолируют для того, чтобы он вернулся на правильный путь. В некоторых случаях это может занимать даже больше года. Мне кажется, что ее тоже изолировали, поэтому о ней никто ничего не слышит, но это не основание думать, что ее нет в живых", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кутаев подтвердил, что проблема "убийств чести" за последние годы не сходит на нет. "Это было всегда. 50-100 лет назад люди защищали свою честь таким образом. Сейчас тоже есть это понимание. Но, к большому сожалению, многие понятия искажены и каждая, даже бытовая история может стать кровной местью. В этом случае [в случае с Сулеймановой] я считаю, что не может быть речи про "убийство чести". То, что она не религиозная, ни по каким понятиям не может дать основание для убийства. Помимо нее очень многие девушки не являются достаточно религиозными, да и парни тоже, но их не убивают за это", - подчеркнул он.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* согласна с этим мнением. "Когда говорят, что кто-то недостаточно религиозен и это должно быть основанием для наказания, у меня возникают большие сомнения насчет религиозности тех, кто говорит этот бред. Вера – вещь неформальная, вера – это глубокое внутреннее состояние. Заставить насильно войти в это состояние и уверовать невозможно. А формальное соблюдение ритуалов – это не вера. Поэтому у меня большие сомнения по поводу их веры. Это вообще не дело родственников Сулеймановой. Она взрослый и самостоятельный человек", - сказала правозащитница корреспонденту "Кавказского узла".

Сообщения источников СК SOS дают основания для беспокойства, заметила Ганнушкина. "Конечно, очень не хочется делать предположения о том, что ее нет в живых. Я скажу так. У нас, к сожалению, нет никаких оснований полагать, что она жива. Если те, кто не хотят быть подозреваемыми в убийстве Сулеймановой, действительно знают, что она жива, то пусть показывают ее. Знаете, была такая кампания «покажите их живыми» относительно узников в Туркменистане. Здесь то же самое. Покажите ее живой, и все сомнения отпадут. Это в целом чудовищная история. И проблема в том, что никто ничего не может сделать", - отметила она.

Напомним, 29 августа 2023 года омбудсмен Чечни Мансур Солтаев в отчете о встрече с Седой Сулеймановой заявил, что девушке ничего не угрожает и она находится в безопасности. Правозащитники тогда отметили, что Солтаев опубликовал не видео беседы, а лишь фото, на котором на шее девушки виден след, похожий на гематому.

4 сентября 2023 года Мансур Солтаев сообщил о повторном визите к Сулеймановой. По его словам, девушка встретила его в хорошем настроении, а жалоб не высказывала. При этом в коротком ролике, который опубликовал Солтаев, Сулейманова просто провожает его до ворот, а на видео наложена музыка.

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