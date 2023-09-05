Омбудсмен Чечни рапортовал о повторном посещении Сулеймановой

05 сентября 2023, 09:36

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Уполномоченный по правам человека Чечни Мансур Солтаев вновь посетил Седу Сулейманову, заявив, что она находится в хорошем настроении. При этом на видео, которое он опубликовал в своем телеграм-канале, девушка просто провожает его до ворот под наложенную музыку.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев отчитался о встрече с Седой Сулеймановой. Он заявил, что девушке ничего не угрожает, и она находится в безопасности. "Я разговаривал с ее родственниками и с самой девушкой. Она себя хорошо чувствует. Никаких нарушений прав и притеснений в отношении нее нет", - написал он в своем телеграм-канале, опубликовав также фотографию, на которой он и девушка сидят в креслах. При этом Кризисная группа СК SOS* отметила, что Солтаев опубликовал не видео беседы, а лишь фото, на котором на шее девушки виден след, похожий на гематому.

23 августа к сбежавшей из Чечни в Санкт-Петербург 26-летней Седе Сулеймановой и ее партнеру пришли силовики и забрали их в отделение, объяснив, что девушка подозревается в краже украшений. Затем молодого человека отпустили, а девушку отправили в Грозный, где допросили как свидетеля по делу о краже и передали дяде и тете. Адвокатам не позволили встретиться с подзащитной, сославшись на отказ девушки от их услуг, сообщила 25 августа Кризисная группа СК SOS*.

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев 4 сентября сообщил в своем телеграм-канале о повторном визите к Седе Сулеймановой. По его словам, она встретила его в хорошем настроении и опровергла "слухи и различные сообщения, связанные с ней". При этом Солтаев не уточнил, о каких слухах и сообщениях идет речь. Он также добавил, что жалоб Сулейманова не высказывала.

Солтаев также опубликовал 15-секундный ролик, на котором он спускается по лестнице довольно большого дома, где, видимо, проживают родственники Сулеймановой. Девушка идет за ним, слегка отстав. На ней надеты длинное черное платье и платок. Она периодически поправляет его. Солтаев что-то говорит девушке, которая провожает его. Никаких подробностей беседы с Сулеймановой омбудсмен не привел. На видео наложена музыка.

Кризисная группа СК SOS* прокомментировала видео. В сообщении в телеграм-канале группы отмечается, что связаться с правозащитниками девушке до сих про не позволил, как и с ее женихом.

Напомним, в октябре 2022 года Седа Сулейманова обратилась в Кризисную группу СК SOS*, так как боялась, что ее семья может совершить "убийство чести", поскольку родственников из Грозного не устраивала недостаточная религиозность девушки. В январе 2023 года Седа нашла работу и решила остаться в Санкт-Петербурге. В феврале ее уже пытались похитить родственники, но ей удалось сбежать. После этого Седа поменяла работу и адрес проживания, однако осталась в том же городе, сообщили правозащитники.

В России необходимо принять специальный закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи полиции, прокомментировали ранее подобные случаи опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. По их словам, известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, поскольку юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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