Подруга Седы Сулеймановой отпущена из полиции

02 февраля 2024, 00:02

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Петербурге составили на задержанную во время пикета с требованием прояснить судьбу Седы Сулеймановой Лену Патяеву протокол о нарушении антиковидных ограничений.

Как писал "Кавказский узел", о судьбе Седы Сулеймановой, увезенной родственниками в Чечню, ничего неизвестно уже 150 дней, заявила на пикете у здания прокуратуры Санкт-Петербурга ее подруга. Силовики задержали пикетчицу.

23 августа 2023 года к сбежавшей из Чечни в Санкт-Петербург 26-летней Седе Сулеймановой и ее партнеру пришли силовики и забрали их в отделение, объяснив, что девушка подозревается в краже украшений. Затем молодого человека отпустили, а девушку отправили в Грозный, где допросили как свидетеля по делу о краже и передали дяде и тете. Адвокатам не позволили встретиться с подзащитной, сославшись на отказ девушки от их услуг. 20 октября жених Сулеймановой Станислав Кудрявцев сообщил, что принял ислам, и попросил о встрече с ней, но не получил ответа от родных.

Лену Пятаеву, которая вышла на одиночный пикет пикет в поддержку своей подруги чеченки Седы Сулеймановой, отпустили из полиции с протоколом о нарушении антиковидных нарушений, сообщила 1 февраля "Сота".

4 сентября 2023 года омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщил о повторном визите к Седе Сулеймановой. По его словам, девушка встретила его в хорошем настроении, а жалоб не высказывала. При этом в коротком ролике, который опубликовал Солтаев, Сулейманова просто провожает его до ворот, а на видео наложена музыка.

29 августа 2023 года, Мансур Солтаев в отчете о встрече с Седой Сулеймановой заявил, что девушке ничего не угрожает и она находится в безопасности. Правозащитники отметили, что Солтаев опубликовал не видео беседы, а лишь фото, на котором на шее девушки виден след, похожий на гематому.

В октябре 2022 года Седа Сулейманова обратилась к правозащитникам, так как боялась, что ее семья может совершить "убийство чести", поскольку родственников из Грозного не устраивала недостаточная религиозность девушки. В январе 2023 года Седа нашла работу и решила остаться в Санкт-Петербурге. В феврале ее уже пытались похитить родственники, но ей удалось сбежать. После этого Седа поменяла работу и адрес проживания, однако осталась в том же городе, сообщили правозащитники.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала 29 декабря 2023 года доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". В нем представлены результаты исследования (мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики), проведенного в 2022-2023 годах. Согласно отчету, в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив, по которому совершаются убийства женщин, из 31 приговора за убийства женщин 22 убийства были совершены по мотиву "убийства чести". В Ингушетии, как и в Чечне, угроза для женщин чаще исходит от самой семьи, а от внешних угроз, исходящих от гражданских лиц, женщины защищены. А в Дагестане намного чаще, чем в Чечне и Ингушетии, происходят убийства женщин посторонними, много случаев убийств в ходе ссор и во время хищения имущества. Также она сообщила, что в Дагестане и Ингушетии стараются скрывать данные об "убийствах чести", убирая информацию о таких делах с сайтов судов, а в Чечне ссылка на аморальное поведение женщины в качестве мотива убийства помогает получить более мягкое наказание.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.