Сиражудинова отметила благосклонное отношение к "убийствам чести" в Чечне

29 декабря 2023, 22:49

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В Дагестане и Ингушетии стараются скрывать данные об "убийствах чести", убирая информацию о таких делах с сайтов судов. В Чечне ссылка на аморальное поведение женщины в качестве мотива убийства помогает получить более мягкое наказание, рассказала правозащитница Саида Сиражудинова, комментируя результаты исследования о домашнем насилии на Северном Кавказе.

Как писал "Кавказский узел", президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала сегодня свой доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". В нем представлены результаты исследования (мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики), проведенного в 2022-2023 годах. Согласно отчету, в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив, по которому совершаются убийства женщин, из 31 приговора за убийства женщин 22 убийства были совершены по мотиву "убийства чести". В Ингушетии, как и в Чечне, угроза для женщин чаще исходит от самой семьи, а от внешних угроз, исходящих от гражданских лиц, женщины защищены. А в Дагестане намного чаще, чем в Дагестане и Ингушетии, происходят убийства женщин посторонними, много случаев убийств в ходе ссор и во время хищения имущества.

На Кавказе жертвами так называемых "убийств чести" становятся те, чье поведение родственники сочли позором для рода. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Наиболее полные данные по "убийствам чести" есть только по Чечне, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Саида Сиражудинова, комментируя представленные в докладе выводы.

“На сайтах судов республики удалено всего два дела, большая часть остаётся. А вот в Ингушетии и Дагестане сайты судов подчищены. Вероятно, в Чечне игнорируют замечания правозащитников. А в Дагестане и Ингушетии решили не вывешивать новые приговоры по таким делам и подтёрли значительную часть прежних приговоров", - полагает она.

Поэтому невозможно собрать достоверную статистику по "убийствам чести" в Дагестане и Ингушетии, отметила правозащитница. "Если делать её на основе имеющегося материала судов, она будет некорректной из-за попытки сокрыть часть информации. Для того, чтобы понять ситуацию с насильственными преступлениями против женщин, проанализировали ситуацию по ситуации с мужчинами, насилия мужчин в отношении мужчин", - пояснила Сиражудинова.

Она указала, что именно в Чечне чаще всего ссылаются на аморальное поведение жертвы. "В Дагестане тяжело было анализировать причины, потому что в приговорах по делам об убийстве жены или дочери мотив в большинстве случаев не прописан. Поэтому могут быть только какие-то догадки. В Чечне озвучиваются такие причины как аморальность, потому что это становится основанием для снисхождения", - отметила Сиражудинова.

Но зато, по её словам, в Чечне в принципе почти нет угрозы насилия со стороны чужих. "Видимо потому, что существует кровная месть, особенно за женщину", - сказала Сиражудинова.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

По её мнению, снижение числе похищений, о котором говорится в докладе, лишь отчасти связано с меньшей фиксацией. "Фиксировать случаи похищения невесты само по себе сложно. Полиция часто выполняет роль медиатора, уговаривает стороны, чтобы пришли к определённому согласию, не доводя дело до суда. Это во всех республиках присутствует. А в Чечне сказывается и жёсткость режима правления", - подчеркнула Сиражудинова.

Древний обычай похищения невест остается довольно распространенным на Кавказе, особенно в Чечне, Дагестане и Ингушетии, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение невест – преступление или традиция?".

Правозащитники команды Ad Rem указали ранее в своем докладе, что проблема семейного насилия в Дагестане, Ингушетии и Чечне остается актуальной проблема "убийств чести". Проблема семейного насилия в этих регионах охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые девушки до 30 лет. При этом они сталкиваются с угрозами потерять контакт с детьми, говорится в докладе. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра среди регионов СКФО в Дагестане, Ингушетии и Чечне, поскольку там власти и силовики занимают сторону семейных агрессоров, прокомментировали доклад опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Напомним, в июне BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

В России необходимо принять специальный закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи силовиков, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа из-за того, что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему, отметили они.

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