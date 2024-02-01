Подруга Седы Сулеймановой задержана на пикете в Санкт-Петербурге

01 февраля 2024, 17:00

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О судьбе Седы Сулеймановой, увезенной родственниками в Чечню, ничего неизвестно уже 150 дней, заявила на пикете у здания прокуратуры Санкт-Петербурга ее подруга. Силовики задержали пикетчицу.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября 2023 года правозащитники сообщили, что обращение жениха Седы Сулеймановой Станислава Кудрявцева было передано из аппарата уполномоченной по правам человека РФ Татьяны Москальковой в Генпрокуратуру, а оттуда - в прокуратуру Санкт-Петербурга. 2 ноября 2023 года Кудрявцев был принят в прокуратуре Санкт-Петербурга, где рассказал о том, как силовики вывезли Сулейманову в Чечню и запрещают ей встречаться с ним. По данным правозащитников, к 6 ноября в прокуратуру через специальную форму обратилось более 900 человек, которые потребовали проверить действия силовиков по делу Сулеймановой. Многие обратившиеся получили уведомления, что их заявления переданы в прокуратуру Чечни.

23 августа к сбежавшей из Чечни в Санкт-Петербург 26-летней Седе Сулеймановой и ее партнеру пришли силовики и забрали их в отделение, объяснив, что девушка подозревается в краже украшений. Затем молодого человека отпустили, а девушку отправили в Грозный, где допросили как свидетеля по делу о краже и передали дяде и тете. Адвокатам не позволили встретиться с подзащитной, сославшись на отказ девушки от их услуг. 20 октября жених Сулеймановой Станислав Кудрявцев сообщил, что принял ислам, и попросил о встрече с ней, но не получил ответа от родных.

Лена Патяева, подруга Седы Сулеймановой задержана сегодня у прокуратуры Санкт-Петербурга, куда вышла на пикет с требованием прояснить судьбу девушки, сообщила сегодня "Сота"*.

В своем обращении, которое опубликовало издание, девушка говорит, что Седу Сулейманову никто не видел уже полгода. "Сегодня ровно 150 дней с момента публикации последней видеозаписи с ней. С тех пор от неё не было ни единой весточки. Я даже не знаю, жива ли она!

Мы – я и другие друзья Седы, а также её жених Станислав Кудрявцев – к кому только ни обращались, чтобы её найти! Мы неоднократно просили о помощи правозащитников, журналистов, юристов, полицию и в прокуратуру. Но никто не смог (или не захотел!) нам помочь.

Поэтому сегодня я вышла к зданию прокуратуры Санкт-Петербурга с пикетом. Моё терпение закончилось. Я требую призвать к ответу всех, кто организовал и исполнил похищение Седы, а также тех, кто сейчас держит её взаперти", - говорится в обращении девушки.

Она потребовала "освободить Седу Сулейманову из-под незаконного, самовольно устроенного родственниками «домашнего ареста», компенсировать ей нанесённый моральный ущерб и позволить ей дальше жить самостоятельно и свободно". "Она просто хотела жить, работать, творить, общаться с друзьями, любить, создать семью вместе с любимым мужчиной, родить и воспитать детей. Неужели она не имела на это права? Седа - не преступница. Она не совершила ничего противоправного. Она обычная молодая россиянка, такая же, как миллионы других девушек по всей стране. Единственное её «прегрешение» состоит в том, что вопреки воле родственников она выбрала для жизни Санкт-Петербург, общалась с русскими друзьями и собиралась выйти замуж за русского парня. Неужели в нашей стране запрещены смешанные браки и дружба народов? Неужели Седа должна умереть из-за дикого, ужасного и отвратительного пережитка прошлого - убийства чести? Или она должна заживо сгнить в задней комнате родительского дома, годами не видеть свет солнца, не дышать свежим воздухом, не поднимать голову от плиты? Всю жизнь покорно смотреть в пол, терпеть от родственников ежедневные побои и попреки за то, что однажды осмелилась на побег? За что она обречена на такую жизнь? За то, что она женщина? За то, что она чеченка?", - указано в обращении..



Она отметила, что осознает возможные "последствия сегодняшней акции протеста". "Но смысл дружбы состоит именно в том, чтобы, когда приходит беда, вставать на защиту своих друзей", - отметила девушка, попросив тех, кто читает обращение поддержать ее.

В фотографии, которая приложена к публикации. девушка стоит у входа в здание прокуратуры Санкт-Петербурга с плакатом. "Жива ли Седа Сулейманова? Ее никто не видел уже 150 дней", - написано на нем.

Напомним, 4 сентября омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщил о повторном визите к Седе Сулеймановой. По его словам, девушка встретила его в хорошем настроении, а жалоб не высказывала. При этом в коротком ролике, который опубликовал Солтаев, Сулейманова просто провожает его до ворот, а на видео наложена музыка.

Ранее, 29 августа, Мансур Солтаев в отчете о встрече с Седой Сулеймановой заявил, что девушке ничего не угрожает, и она находится в безопасности. Правозащитники отметили, что Солтаев опубликовал не видео беседы, а лишь фото, на котором на шее девушки виден след, похожий на гематому.

В октябре 2022 года Седа Сулейманова обратилась к правозащитникам, так как боялась, что ее семья может совершить "убийство чести", поскольку родственников из Грозного не устраивала недостаточная религиозность девушки. В январе 2023 года Седа нашла работу и решила остаться в Санкт-Петербурге. В феврале ее уже пытались похитить родственники, но ей удалось сбежать. После этого Седа поменяла работу и адрес проживания, однако осталась в том же городе, сообщили правозащитники.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала 29 декабря 2023 года доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". В нем представлены результаты исследования (мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики), проведенного в 2022-2023 годах. Согласно отчету, в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив, по которому совершаются убийства женщин, из 31 приговора за убийства женщин 22 убийства были совершены по мотиву "убийства чести". В Ингушетии, как и в Чечне, угроза для женщин чаще исходит от самой семьи, а от внешних угроз, исходящих от гражданских лиц, женщины защищены. А в Дагестане намного чаще, чем в Чечне и Ингушетии, происходят убийства женщин посторонними, много случаев убийств в ходе ссор и во время хищения имущества. Также она сообщила, что в Дагестане и Ингушетии стараются скрывать данные об "убийствах чести", убирая информацию о таких делах с сайтов судов, а в Чечне ссылка на аморальное поведение женщины в качестве мотива убийства помогает получить более мягкое наказание.

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