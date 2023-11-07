Прокуратура Санкт-Петербурга заинтересовалась историей Седы Сулеймановой

07 ноября 2023, 05:44

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Жениха уроженки Чечни Седы Сулеймановой пригласили на прием в прокуратуру Санкт-Петербурга, где он подробно рассказал о том, как силовики вывезли ее в Чечню и запрещают встречаться с ним.

Как писал "Кавказский узел", 4 сентября омбудсмен Чечни Мансур Солтаев сообщил о повторном визите к Седе Сулеймановой. По его словам, девушка встретила его в хорошем настроении, а жалоб не высказывала. При этом в коротком ролике, который опубликовал Солтаев, Сулейманова просто провожает его до ворот, а на видео наложена музыка. 20 октября жених Сулеймановой Станислав Кудрявцев сообщил, что принял ислам, и попросил о встрече с ней, но не получил ответа от родных.

29 августа Мансур Солтаев отчитался о встрече с Седой Сулеймановой. Он заявил, что девушке ничего не угрожает, и она находится в безопасности. Кризисная группа СК SOS* отметила, что Солтаев опубликовал не видео беседы, а лишь фото, на котором на шее девушки виден след, похожий на гематому.

Жених Седы Сулеймановой Станислав Кудрявцев был приглашен в прокуратуру Санкт-Петербурга, где он дал подробные объяснения и предоставил сотрудникам всю информацию по ситуации с нею. Это произошло 2 ноября, пишет 6 ноября Кризисная группа СК SOS*.

По данным организации, из аппарата Уполномоченной по правам человека РФ Татьяны Москальковой его обращение было передано в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, а оттуда оно поступило в прокуратуру Санкт-Петербурга.

Также правозащитники сообщают, что на 6 ноября в прокуратуру через специальную форму обратились более 900 человек, которые потребовали проверить действия силовиков по делу Сулеймановой. Многие обратившиеся, как отмечается, уже получили уведомления, что их заявления переданы в прокуратуру Чечни.

Напомним, 23 августа к сбежавшей из Чечни в Санкт-Петербург 26-летней Седе Сулеймановой и ее партнеру пришли силовики и забрали их в отделение, объяснив, что девушка подозревается в краже украшений. Затем молодого человека отпустили, а девушку отправили в Грозный, где допросили как свидетеля по делу о краже и передали дяде и тете. Адвокатам не позволили встретиться с подзащитной, сославшись на отказ девушки от их услуг, сообщила 25 августа Кризисная группа СК SOS*.

В октябре 2022 года Седа Сулейманова обратилась к правозащитникам, так как боялась, что ее семья может совершить "убийство чести", поскольку родственников из Грозного не устраивала недостаточная религиозность девушки. В январе 2023 года Седа нашла работу и решила остаться в Санкт-Петербурге. В феврале ее уже пытались похитить родственники, но ей удалось сбежать. После этого Седа поменяла работу и адрес проживания, однако осталась в том же городе, сообщили правозащитники.

В России необходимо принять специальный закон, который запрещал бы родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи полиции, прокомментировали ранее подобные случаи опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. По их словам, известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, поскольку юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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