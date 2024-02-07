Правозащитники потребовали проверить версию об убийстве Седы Сулеймановой

07 февраля 2024, 14:47

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Источники в Чечне озвучили версию об убийстве Седы Сулеймановой родственниками, сообщила Кризисная группа СК SOS* и потребовала от Следственного комитета и Генпрокуратуры провести проверку.

Как писал "Кавказский узел", о судьбе Седы Сулеймановой, увезенной родственниками в Чечню, ничего не известно уже 150 дней, заявила 1 февраля ее подруга на пикете у здания прокуратуры Санкт-Петербурга. Силовики задержали пикетчицу и отпустили в тот же день.

23 августа 2023 года к сбежавшей из Чечни в Санкт-Петербург 26-летней Седе Сулеймановой и ее жениху пришли силовики и задержали их, объяснив, что девушка подозревается в краже украшений. Затем молодого человека отпустили, а девушку отправили в Грозный, где допросили как свидетеля по делу о краже и передали дяде и тете. Адвокатам не позволили встретиться с подзащитной, сославшись на отказ девушки от их услуг. 20 октября жених Сулеймановой Станислав Кудрявцев сообщил, что принял ислам, и попросил о встрече с ней, но не получил ответа от родных девушки.

Седа Сулейманова могла быть убита родственниками, сообщает сегодня на своем сайте Кризисная группа СК SOS* со ссылкой на два не зависимых друг от друга источника в Чечне.

"Информация о вероятном «убийстве чести» в отношении Сулеймановой поступила в кризисную группу в начале февраля. 6 февраля правозащитники СК SOS подали заявление в Следственный комитет и прокуратуру РФ с требованием провести срочную проверку этих сообщений", - говорится в публикации. О Сулеймановой "ничего не было слышно более 150 дней", подчеркнули правозащитники.

Следственный комитет и Генпрокуратура, по состоянию на 14.35 мск 7 февраля, не сообщили на своих сайтах о получении и проверке заявления.

Напомним, еще в октябре 2022 года Седа Сулейманова обратилась к правозащитникам, так как боялась, что ее семья может совершить "убийство чести", поскольку родственников из Грозного не устраивала ее недостаточная религиозность. В январе 2023 года Седа нашла работу и решила остаться в Санкт-Петербурге. В феврале того же года ее уже пытались похитить родственники, но ей удалось сбежать. После этого Седа поменяла работу и адрес проживания, однако осталась в Санкт-Петербурге, где и была задержана.

29 августа 2023 года омбудсмен Чечни Мансур Солтаев в отчете о встрече с Седой Сулеймановой заявил, что девушке ничего не угрожает и она находится в безопасности. Правозащитники тогда отметили, что Солтаев опубликовал не видео беседы, а лишь фото, на котором на шее девушки виден след, похожий на гематому.

4 сентября 2023 года Мансур Солтаев сообщил о повторном визите к Сулеймановой. По его словам, девушка встретила его в хорошем настроении, а жалоб не высказывала. При этом в коротком ролике, который опубликовал Солтаев, Сулейманова просто провожает его до ворот, а на видео наложена музыка.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала 29 декабря 2023 года доклад, согласно которому в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив убийств женщин. Также правозащитница сообщила, что в Дагестане и Ингушетии стараются скрывать данные об "убийствах чести", а в Чечне мотивировка убийства женщины ее поведением помогает получить более мягкое наказание.

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