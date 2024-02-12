Прокуратура назвала добровольным возвращение Сулеймановой в Чечню

12 февраля 2024, 19:08

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После проверки заявления о задержании Седы Сулеймановой чеченскими силовиками прокуратура заявила, что девушка добровольно уехала в республику из Санкт-Петербурга, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 23 августа 2023 года к сбежавшей из Чечни в Санкт-Петербург 26-летней Седе Сулеймановой и ее жениху пришли силовики и задержали их, объяснив, что девушка подозревается в краже украшений. Затем молодого человека отпустили, а девушку отправили в Грозный, где допросили как свидетеля по делу о краже и передали дяде и тете. Адвокатам не позволили встретиться с подзащитной, сославшись на ее отказ от их услуг. 20 октября жених Сулеймановой Станислав Кудрявцев сообщил, что принял ислам, и попросил о встрече с ней, но не получил ответа от родных девушки. О судьбе Седы Сулеймановой ничего не известно уже 150 дней, заявила 1 февраля ее подруга на пикете около прокуратуры Санкт-Петербурга.

Седа Сулейманова еще в октябре 2022 года обратилась к правозащитникам, так как боялась, что ее семья может совершить "убийство чести", поскольку родственников из Грозного не устраивала ее недостаточная религиозность. В январе 2023 года Седа нашла работу и решила остаться в Санкт-Петербурге. В феврале того же года ее уже пытались похитить родственники, но ей удалось сбежать. После этого Седа поменяла работу и адрес проживания, однако осталась в Санкт-Петербурге, где и была задержана в августе.

Правозащитники получили ответ от прокуратуры на заявление, в котором просили проверить действия силовиков, забравших Седу Сулейманову, и факт ее исчезновения, сообщила сегодня Кризисная группа СК SOS*. "Заявление было подано в августе 2023 [года] сразу после того, как адвокаты не смогли найти Седу в отделении полиции в Грозном. Проверку прокуратура начала лишь после сотен заявлений с требованием расследовать похищение. Однако в ответе прокуратуры много странностей: не упоминаются ни сотрудники полиции, ни задержание", - говорится в публикации в телеграм-канале правозащитной организации.

Согласно ответу прокуратуры, Седа Сулейманова была вызвана на допрос и добровольно поехала в Грозный, чтобы дать показания, после чего сама отправилась к семье. "Как отмечается в документе, «меры пресечения либо процессуального принуждения, в том числе задержание и привод» в отношении Седы не применялись. То есть, по версии прокуратуры, полиция Санкт-Петербурга не вынуждала Седу ехать в Чечню. Более того, прокуратура утверждает, что нет никаких доказательств причастности Седы к уголовному делу, из-за которого она была привезена в Чечню", - отмечается в публикации.

Версия прокуратуры противоречит слова жениха Сулеймановой Станислава, указали правозащитники. В публикации приведены его слова: "Они поставили меня перед дверным глазком квартиры, и когда Седа открыла дверь, они сразу ворвались туда. Она упала на пол, тряслась в шоке, плакала, говорила, что дома ее убьют. Она это называла «убийством чести»".

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Кроме того, имеется видеозапись разговора адвоката Седы Сулеймановой с сотрудниками полиции Санкт-Петербурга, которые сообщили, что девушку увезли силовики из Чечни. Однако прокуратура "не приняла во внимание видеозапись, показания свидетеля и отсутствие протокола задержания", утверждается в публикации.

"Адвокаты будут обжаловать решение прокуратуры. Помимо этого, были поданы еще два заявления: в Следственный комитет и прокуратуру - по факту возможного убийства Седы", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 февраля Кризисная группа СК SOS* сообщила, что два источника в Чечне озвучили версию об убийстве Седы Сулеймановой родственниками. Правозащитники потребовали от Следственного комитета и Генпрокуратуры провести проверку информации о возможном "убийстве чести", отметив, что о Сулеймановой "ничего не было слышно более 150 дней".

Длительное отсутствие информации о судьбе Седы Сулеймановой не дает оснований считать, что она убита, сообщили "Кавказскому узлу" знакомые с реалиями Чечни эксперты. "Убийства чести" не совершаются за недостаточную религиозность, родственники могли ограничиться изоляцией девушки, пояснили они.

Ранее, 29 августа 2023 года, омбудсмен Чечни Мансур Солтаев в отчете о встрече с Седой Сулеймановой заявил, что девушке ничего не угрожает и она находится в безопасности. Правозащитники тогда отметили, что Солтаев опубликовал не видео беседы, а лишь фото, на котором на шее девушки виден след, похожий на гематому.

4 сентября 2023 года Мансур Солтаев сообщил о повторном визите к Сулеймановой. По его словам, девушка встретила его в хорошем настроении, а жалоб не высказывала. При этом в коротком ролике, который опубликовал Солтаев, Сулейманова просто провожает его до ворот, а на видео наложена музыка.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включена в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.