Качество оказания медпомощи в нальчикской больнице дало повод для критики в адрес Минздрава

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Тяжелобольной 85-летний пациент около двух часов ожидал врача в нальчикской больнице, а медсестры не проявили к нему должного внимания, пожаловалась его дочь в соцсети. Другие жители Кабардино-Балкарии, комментируя ее жалобу, рассказали об аналогичных случаях длительного ожидания медпомощи в больнице и возложили ответственность за качество медицинского обслуживания на руководство Минздрава республики.

По словам одной из жительниц Нальчика, ее тяжелобольной 85-летний отец около двух часов ожидал врача в приемном отделении больницы (РКБ). Она рассказала, что отца доставили из поликлиники по срочному направлению с двусторонней пневмонией. Во время ожидания его состояние ухудшалось, он замерзал и уже не мог сидеть в инвалидной коляске. Нальчанка раскритиковала отношение к пациенту со стороны медсестер приемного отделения.

"Мой отец крайне тяжелый прооперирован и лежит в реанимации. Врачам большое спасибо, санитарке огромное спасибо, которая дала нам одеяло. Мой отец мерз с двусторонней пневмонией, а им, именно медсестрам, Аллах судья", – указала автор жалобы, обращение которой 11 ноября опубликовал Instagram*-паблик goloskbr.

На 13.55 мск 14 ноября этот пост в Instagram*-паблике goloskbr, на который подписаны около 195,2 тысячи пользователей, набрал 2073 отметки "Нравится" и 1031 комментарий.

Другие местные жители в комментариях рассказали про аналогичные случаи длительного ожидания медпомощи. Одна из пользовательниц сообщила, что ее мать скончалась после поступления в реанимацию. "Скорейшего выздоровления вашему отцу. Мою маму держали около пяти часов, пока давление не упало, и она уже в реанимации скончалась. Я видеть не могу эту больницу", – написала to_tam_to_tut_09.

Другая женщина рассказала, что ее мужа после ДТП доставили в приемное отделение с кровоточащей раной головы, но медработники не спешили ему помогать. "Никогда не забуду, как в три часа ночи забежала туда и увидела своего мужа с окровавленной головой. Он сидел в каком-то кабинете на табуретке, чуть не теряя сознание. Кровь стекала по лицу, он еле разговаривал, ничего не видел. Его на скорой привезли час назад после аварии. Медсестры сидели и пили чай. Что это? <...> Следом за мной заходят сотрудники и спрашивают: "Где подполковник?" Не знаю, как назвать их. Так забегали, вытирали кровь, дули на рану, гладили по голове", – написала nur_elbi07.

"Пару дней назад нашу бабушку тоже в приемной на кушетке продержали больше суток, а ей за 80 лет, а для ухаживающей даже стула не нашлось, чтобы присесть. Пришлось стул везти из дома", – рассказала maremukovasaneta.

Другие комментаторы подчеркнули, что медперсонал обязан внимательно относиться к пациентам и учитывать тяжесть их состояния. Одна из участниц обсуждения, представившаяся медицинским работником с многолетним стажем, назвала недопустимым равнодушие к больным. "Какой позор нашей профессии. Медсестры, чего вы хотите от больных, зачем вы учились, зачем работать в больнице, если не можете терпеть больных? Похвалю себя. Я работаю в медицине 55 лет без единой жалобы или просто недовольства больных. Профессию выбрала по любви. Очень много было трудностей, не перечислить. Но я всегда сопереживала с больными их боль, утешала, делала все, как для своих родных <...>", – написала lueva_a.

Право пациентов на медицинскую помощь не зависит от настроения сотрудников больницы, подчеркнул другой участник обсуждения. "Некоторые сотрудники приемных отделений ведут себя так, будто они там короли, а пациенты обязаны перед ними унижаться и молчать. Людей за людей не считают: вместо того чтобы помочь, начинают грубить, умничать и разговаривать свысока. Запомните: медицинский работник – не хозяин человеческой жизни и не начальник над пациентами. Больной человек приходит в больницу не за одолжением, а за медицинской помощью <...>", – написал 5148vitalii.

Другие участники обсуждения возложили ответственность за качество медицинской помощи на руководство Минздрава Кабардино-Балкарии и призвали добиваться реакции ведомства на жалобы пациентов. "Я хочу, чтобы медсестры, врачи выполняли свою прямую обязанность. А не относились к тебе как к мусору. Но рыба гниет с головы. Все зависит от министра здравоохранения, а у нас в каком веке был нормальный, любящий не деньги, а свою работу министр?" – написал bosh2748.

Обращение в Минздрав необходимо для привлечения внимания к возможным нарушениям со стороны медработников, считает другой пользователь. "Автору не тут жалобы писать, раз уж захотелось, а в Минздрав. У нас врачи и медсестры – какая-то "мафия", безнаказанная за свои ошибки и бездействие. Если не хотели в Минздрав жаловаться, уже никуда не жалуйтесь. Они и дальше будут работать и так же относиться к другим", – считает tikis.07.

Еще одна участница обсуждения указала, что после обращений в Минздрав сотрудники медучреждений начинают внимательнее относиться к своим обязанностям. "Если психика не справляется, пускай ищут другую работу. Они учились этому делу, думая что? Больному и так плохо, родные тоже переживают. А хамское отношение медперсонала – это давно у нас. Но как только звонишь в Минздрав, вспоминают свои обязанности", – заявил пользователь kamennoe_serdce_0305.

На 13.50 мск на сайте Минздрава Кабардино-Балкарии нет комментариев относительно жалоб местных жителей на качество оказания медпомощи в больницах.

"Кавказский узел" также писал, что жители Кабардино-Балкарии ранее жаловались на качество медицинской помощи, в том числе в Республиканской клинической больнице. Так, 6 мая текущего года стало известно, что мать умершего пациента Римма Каскулова продолжает добиваться компенсации от трех больниц республики, где лечился ее сын. Проверка страховой компании выявила нарушения в оказании медицинской помощи, в том числе в РКБ. Судебное разбирательство продолжается.

12 апреля 2024 года мать жительницы Нальчика с эпилепсией пожаловалась, что ее дочери отказались выписывать необходимый препарат, несмотря на решение суда. По ее словам, состояние пациентки ухудшилось, а обращение в Минздрав республики не помогло решить проблему. Руководитель общественной организации "Монитор пациента" Ибрагим Султыгов также указал на отсутствие результата после обращения в ведомство.

19 августа 2022 года руководитель общественной организации "Народный контроль Кабардино-Балкарии" Владимир Тумов объявил сбор жалоб на врачей Республиканской клинической больницы после того, как экспертиза страховой компании выявила нарушения при оказании ему медицинской помощи. Тумов заявил, что в результате проведенной операции одна его нога стала короче другой на три сантиметра, и потребовал разбирательства.