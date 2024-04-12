Состояние жительницы Нальчика ухудшилось из-за отказа поликлиники выдать лекарство

12 апреля 2024, 16:54

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Суд в Нальчике обязал поликлинику №2 выписать пациентке с эпилепсией необходимый препарат, однако врачи отказались сделать это, состояние девушки ухудшилось, сообщила ее мать. Судебный процесс с поликлиникой тянулся полгода, при этом Минздрав Кабардино-Балкарии никак не помог решению проблемы, подчеркнул глава "Монитора пациента".

Как писал "Кавказский узел", страдающая эпилепсией жительница Кабардино-Балкарии обратились в суд с требованием, чтобы Минздрав республики обеспечил ее положенными препаратами. Ответчик потребовал, чтобы девушка лично явилась в суд, несмотря на состояние ее здоровья, рассказал в соцсети активист правозащитной организации "Монитор пациента" Сулейман Сулейманов. Комментаторов возмутило жестокое отношение врачей к пациентке.

Поликлиника №2 Нальчика отказалась выписать препарат пациентке Юлии К. даже после того, как Нальчикский городской суд вынес решение, которым обязал медиков обеспечить больную жизненно важным лекарством, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мать девушки.

По ее словам, Юлия К. страдает с шести лет эпилепсией. Ей положен противосудорожный препарат "Суксилеп" для приема на постоянной основе. Препарат стоит более 27 тысяч рублей за одну упаковку, которой хватает на два месяца. Кроме того, он не зарегистрирован в России, его надо покупать заграницей.

5 апреля Нальчикский городской суд обязал поликлинику №2 обеспечить больную необходимым лекарством. "На второй день после решения суда Юлия пошла в поликлинику к врачу, чтобы она выписала рецепт. Однако врачи отказались выписать препарат, предложив лишь рецепт на аналог. Довели до трясучки. В результате у нее ухудшилось состояние и на второе утро у нее случился приступ", - рассказала мать пациентки.

Препарат Юлия пока так и не получила, отметила она

Руководитель общественной организации «Монитор пациента» Ибрагим Султыгов рассказал, что борьба за то, чтобы Юлия была обеспечена необходимым лекарством, ведется почти год - 25 мая 2023 года организация направила жалобу в Минздрав Кабардино-Балкарии о том, что Юлия К. не обеспечивается необходимым препаратом. Поскольку ведомством никаких мер не было принято, обратились в суд. Суд обязал поликлинику обеспечить больную необходимым препаратом.

"Чтобы Минздрав закупил лекарство за границей, поликлинике лишь нужно оформить в надлежащем виде решение врачебной комиссии, и передать заявку на препарат в Минздрав Кабардино-Балкарии. В суде представитель Минздрава пояснял, что с августа 2023 года они давали инструкции поликлинике, как нужно оформлять медицинскую документацию для того, чтобы принять у них заявку на приобретение лекарства, а они этого не сделали. Либо это халатность, либо некомпетентность", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Судебный процесс продолжался полгода, однако, но и за это время заявка от поликлиники на препарат не поступила. "Налицо бездействие Минздрава КБР. Министерство должно было сделать все, чтобы подведомственная организация оформила заявку как надо, и чтобы пациентка получила препарат", – отметил Султыгов.

Юрист считает, что тот факт, что суд признал ответственность только поликлиники, но не Минздрава, и не дал никакой оценки его действиям, а точнее, бездействию. В этой части он намерен обжаловать решение суда. "В суде представитель ведомства заявил, что при получении заявки, они легко могли бы закупить этот препарат и Юлия бы получила его. При этом Минздрав ничего не предпринял в связи с тем, что его требования игнорируются. Это, а также тот факт, что Минздрав не принял к главному врачу поликлиники №2 мер дисциплинарного характера, косвенно указывает на то, что, возможно, главврач поликлиники выполняет негласное указание ведомства, отказывая пациенту в препарате", - полагает правозащитник.

"Состояние Юлии ухудшилось. Она покупает лекарство за свои средства. Поскольку лекарство дорогое, а сама больная не работает, лекарство не всегда удается приобрести. Когда лекарства нет, приступы учащаются, она чаще падает в обмороки, нанося себе повреждения. Болезнь очень тяжелая, именно данное лекарство ей необходимо", - подчеркнул он.

Пациенты, у которых есть показания к применению препаратов, незарегистрированных в России, должны требовать от поликлиники проведения врачебной комиссии и подачи заявок в Минздрав, чтобы купить этот препарат заграницей. Такая возможность законом предусмотрена, добавил Султыгов.

Если пациенту не выписывают препарат при наличии решения врачебной комиссии, то необходимо обращаться в страховую организацию. "Страховая организация не занимается льготными лекарственным обеспечением, но туда можно пожаловаться на действия врачей – если они не выписывают рецепт, не консультируют, не рассказывают о возможностях, которые есть у пациента для лечения данного вида заболевания.А по поводу льготного обеспечения лекарствами нужно обращаться в Минздрав, и Росздравнадзор, последний также имеет широкий круг полномочий", - заключил он.

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