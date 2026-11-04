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14:00, 4 ноября 2026

Подозреваемые в убийстве Динары Алхасовой заключены под стражу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд отправил под арест жителя Махачкалы и двух его знакомых, все трое являются подозреваемыми по делу об убийстве женщины-таксиста Динары Алхасовой, являвшейся бывшей супругой махачкалинца.

Как информировал "Кавказский узел", 2 ноября на пустыре возле поселка Новый Хушет было найдено тело 34-летней жительницы Махачкалы Динары Алхасовой, пропавшей 30 октября. По подозрению в ее убийстве были задержаны бывший супруг и двое его знакомых.

Убийство Динары Алхасовой Жители Дагестана, обсуждая инцидент в соцсети, ранее подчеркнули, что бывшие мужья не вправе распоряжаться личной жизнью женщин, запрещать им вступать в новый брак или самостоятельно определять свое будущее. Некоторые участники обсуждения выразили опасение, что женщины могут подвергаться насилию даже после расторжения брака.

Суд в Советском районе Махачкалы арестовал бывшего мужа Динары Алхасовой, а также двоих его знакомых, сообщило сегодня следственное управление СКР по Дагестану.

"По ходатайству следователя судом в отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня в телеграм-канале ведомства.

Напомним, по версии следствия, бывший супруг Алхасовой не смирился с разводом и ее новым замужеством и решил расправиться с ней. Женщина подрабатывала в женском такси и принимала заказы только от женщин. Знакомая подозреваемого представилась туристкой и заказала поездку к Сулакскому каньону, а когда Алхасова приехала на заказ, там ее уже ждали бывший муж и его знакомый.

По данным МВД, знакомый бывшего супруга закопал тело Алхасовой на участке своего родственника возле поселка Новый Хушет, воспользовавшись помощью тракториста, который не знал о преступлении. Автомобиль убитой перегнали во двор многоэтажки в Махачкале, сменив номера, а ее телефон вывезли в Кизилюртовский район и выбросили в канаву, чтобы запутать розыск. Помимо двух мужчин, полицейские задержали 38-летнюю уроженку Смоленской области, которая, по версии МВД, помогла заманить Алхасову на встречу с бывшим супругом.

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Автор: "Кавказский узел"

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