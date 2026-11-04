Незаконная майнинг-ферма найдена в селе Унцукуль

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Во время рейда в селе Унцукуль силовики и энергетики обнаружили незаконную майнинг-ферму на семь устройств для добычи криптовалюты.

Как писал "Кавказский узел", с начала года в Дагестане обнаружены 52 нелегальные майнинг-фермы, изъяты 958 устройств для добычи криптовалют. 3 октября в селе Майданское была найдена очередная майнинг-ферма на 140 устройств для добычи криптовалюты.

В селе Унцукуль 3 ноября была найдена очередная незаконно действовавшая майнинг-ферма, сообщает РИА "Дагестан" со ссылкой на начальника Гумбетовских РЭС филиала "Дагэнерго" Мухтарахмеда Муртазаева.

На одном из объектов во время проверки, по словам Муртазаева, было найдено семь специализированных устройств для добычи криптовалюты, мощность каждого из которых составляла около 3,5 кВт. Суммарная мощность фермы, таким образом, составляет 24,5 кВт. Оборудование было изъято.

В декабре 2024 года глава Дагестана Сергей Меликов подписал обращение к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют на территории республики из-за нагрузки на электросети. Кабмин России ввел с 2025 года до 15 марта 2031 года полный запрет на майнинг, он введен, в том числе в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне.

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