Кабмин одобрил запрет на майнинг в республиках СКФО

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Правительство одобрило введение с 1 января запрета на майнинг криптовалюты в шести республиках Северного Кавказа.

Как информировал "Кавказский узел", власти регионов юга России неоднократно указывали на проблему с майнинг-фермами. В частности, 16 декабря глава Дагестана Сергей Меликов подписал обращение к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют на территории республики с учетом растущей нагрузки на электросети.

Согласно постановлению правительства России, с начала 2025 года ограничения на майнинг криптовалюты введены в 13 регионах. В 10 из них введен полный запрет, а в трех ограничения распространяются только на часть территорий, сообщил сегодня "Коммерсант".

С 2025 года и до 15 марта 2031 года полный запрет на майнинг будет введен в том числе в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне. Перечень регионов не окончательный, он будет корректироваться. Целью ограничений является баланс энергопотребления с учетом запросов промышленности.

В апреле 2021 года Совет алимов Ингушетии запретил мусульманам покупку и продажу криптовалют из-за отсутствия законодательных гарантий для их владельцев. Блокчейн-технологии разрешены с точки зрения шариата, но при этом к каждой криптовалюте "нужно подходить индивидуально", поскольку на их счет имеются различные мнения исламских авторитетов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член Совета улемов при ДУМ России Рашит Тугушев.

Проблема с майнингом также актуальна и в странах Южного Кавказа, в частности в Абхазии. Из-за майнинга в республике возникла острая нехватка электричества. Местные жители считают, что большая часть майнинговых ферм контролируется чиновниками, и в знак протеста отказываются платить за электричество. Это усугубляет энергокризис. Майнинг криптовалюты стал в Абхазии бизнесом влиятельных людей, связанных с высокопоставленными чиновниками, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

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