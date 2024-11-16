Меликов призвал запретить майнинг на территории Дагестана

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Глава Дагестана подписал обращение к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют на территории республики с учетом растущей нагрузки на электросети.

Как писал "Кавказский узел", правительство России определило перечень из 10 регионов, (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чечня, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях), в которых уже с 1 декабря до 15 марта 2031 года может быть запрещен майнинг криптовалют, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на проект протокола.

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к федеральным органам власти с просьбой запретить майнинговую деятельность на территории Дагестана до стабилизации ситуации в электросетевом комплексе, сообщила сегодня администрация главы и правительства Дагестана.

Резкий рост энергопотребления в Дагестане, на 26% за три года, связан не только с ростом экономики, но и бесконтрольным развитие майнинга криптовалюты в Дагестане,. "Так называемые майнинг-фермы приводят к ещё большему дефициту электроэнергии, что сказывается на качестве и надежности электроснабжения дагестанских потребителей. Учитывая, что запрет на подобного рода деятельность может приниматься особым решением только на территории отдельных субъектов, Сергей Меликов подписал обращение в адрес Правительства страны с просьбой принять во внимание особенности региона и запретить майнинг в Дагестане до улучшения ситуации в электросетевом комплексе республики", - указано в сообщении.

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