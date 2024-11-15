Кабмин предложил запретить майнинг в республиках СКФО

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Правительство России предложило ввести полный запрет на майнинг криптовалют во всех республиках СКФО до марта 2031 года.

Правительство России определило перечень из 10 регионов, в которых уже с 1 декабря может быть запрещен майнинг криптовалют, сообщает сегодня со ссылкой на проект протокола "Коммерсант".

В частности, согласно проекту, полный запрет предлагается ввести в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Он будет установлен с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2031 года, пишет издание.

1 ноября вступили в силу положения закона "О майнинге", разрешающие легально добывать криптовалюты. Закон был подписан Путиным еще в августе, но из-за необходимости доработать детали регуляторного процесса вступление в силу некоторых положений было отложено, сообщило 1 ноября РБК.

В конце октября были приняты поправки в ряд законопроектов, которые уточнили роли государственных органов в сфере майнинга и дополнили правила добычи криптовалют. Эти поправки также вступили в силу 1 ноября. Теперь майнингом могут законно заниматься ИП и юрлица, зарегистрированные в специальном реестре Федеральной налоговой службы. Физлица могут добывать криптовалюту без включения в реестр, но в пределах лимитов энергопотребления, установленных регионами, говорится в публикации.

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