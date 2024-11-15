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11:08, 15 ноября 2024

Кабмин предложил запретить майнинг в республиках СКФО

Майнинг криптовалют. Фото: ВГТРК "Югория" https://www.ugoria.tv/news/2024/08/09/88884

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правительство России предложило ввести полный запрет на майнинг криптовалют во всех республиках СКФО до марта 2031 года.

Правительство России определило перечень из 10 регионов, в которых уже с 1 декабря может быть запрещен майнинг криптовалют, сообщает сегодня со ссылкой на проект протокола "Коммерсант".

В частности, согласно проекту, полный запрет предлагается ввести в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Он будет установлен с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2031 года, пишет издание.

1 ноября вступили в силу положения закона "О майнинге", разрешающие легально добывать криптовалюты. Закон был подписан Путиным еще в августе, но из-за необходимости доработать детали регуляторного процесса вступление в силу некоторых положений было отложено, сообщило 1 ноября РБК.

В конце октября были приняты поправки в ряд законопроектов, которые уточнили роли государственных органов в сфере майнинга и дополнили правила добычи криптовалют. Эти поправки также вступили в силу 1 ноября. Теперь майнингом могут законно заниматься ИП и юрлица, зарегистрированные в специальном реестре Федеральной налоговой службы. Физлица могут добывать криптовалюту без включения в реестр, но в пределах лимитов энергопотребления, установленных регионами, говорится в публикации.

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Автор: "Кавказский узел"

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