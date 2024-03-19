Майнинг стал в Абхазии промыслом влиятельных персон

19 марта 2024, 07:22

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Майнинг криптовалюты стал в Абхазии бизнесом влиятельных людей, связанных с высокопоставленными чиновниками. Несмотря на тяжелый урон, который эта деятельность наносит энергосистеме республики, силовики не могут закрыть некоторые майнинг-фермы. На них даже имеется вооруженная охрана, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", 26 декабря 2023 года опрошенные "Кавказским узлом" абхазские аналитики рассказали, что в республике майнинговые фермы являются причиной нехватки электроэнергии. Они отметили, что местные жители считают, что большая часть майнинговых ферм контролируется чиновниками, и в знак протеста отказываются платить за электричество. Это усугубляет энергокризис.

В Абхазии майниг криптовалют – это в основном занятие людей, близких к высокопоставленным чиновникам. Огромные затраты энергии на майнинг являются главной причиной кризиса с электроснабжением в республике, заявил на условиях анонимности специалист, много лет занимающийся изучением Абхазии.

Изначально в республике возникли небольшие майнинговые фермы, отметил он. "Потом стали использовать здания бывших НИИ и заводов. Потом майнить стали все – и появился разброс от маленьких ферм с оборудованием в подвале, до зданий с охраной", – сказал специалист корреспонденту "Кавказского узла".

Поскольку ситуация стала скандальной, силовики начала закрывать майнинговые фермы, пояснил он. "Сейчас [майнинг-]фермы могут позволить себе только люди с очень высоким статусом. Например, в окрестностях Ткуарчала, говорят, можно найти здания с очень хорошей охраной, куда правоохранительные органы даже не суются", – подчеркнул аналитик.

Майнинг берет себя много электроэнергии, а на ИнгуриГЭС, которая в основном снабжает республику электричеством, иногда падает уровень воды в водохранилище и, следовательно, уровень выработки – отсюда и дефицит электроэнергии, объяснил он.

Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, ИнгурГЭС) – крупнейшая гидроэлектростанция на Кавказе, расположена на реке Ингури. После грузино-абхазского конфликта электростанция оказалась под юрисдикцией двух государств – непризнанной Абхазии и Грузии. Плотина Ингури ГЭС находится на территории, подконтрольной грузинским властям, управляющий щит – в контролируемом абхазской стороной Галском районе. При этом 100 процентов акций АО "Ингури ГЭС" остались в собственности грузинского государства. Между Абхазией и Грузией существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% – Грузия, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингури ГЭС".

Еще один специалист, также пожелавший сохранить анонимность, отметил, что ситуация с майнингом в Абхазии является ярким показателем "отсутствия координирующих возможностей у государства".

"С одной стороны людей ловят и сажают. С другой – даже в обычных пабликах рекламируется продажа мощностей для майнинга. Бывают случаи, когда фермы закрывают только для того, чтобы их выкупили бывшие владельцы. При этом закрывают обычно мелкие фермы, а те, что связаны с власть предержащими либо с людьми с большими возможностями – остаются. Сейчас нельзя сказать, что майнинг так уж сильно процветает, но там продолжает работать значительное число людей", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

31 марта 2021 года парламент Абхазии в окончательном чтении принял законопроекты, предусматривающие административную и уголовную ответственность за незаконный майнинг криптовалюты. Еще несколько лет назад власти считали "криптобизнес" чуть ли не путем к спасению экономики и даже задумывались о создании собственной криптовалюты, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

В Абхазии сейчас майнинговые фермы принадлежат в основном влиятельным людям, отметила также председатель экспертного фонда "Амтаа" Наталья Смыр.

"Когда я была депутатом парламента Абхазии, я предлагала принять закон о регулировании майнинга, но он, естественно не прошел. Сейчас майнингом занимаются многие, но если говорить о фермах, то я думаю, что это больше связано с людьми непростыми, связанными с руководством страны. Я предполагаю это, поскольку известно, что эти фермы тратят очень много энергии, и были бы очень скоро обнаружены. А так есть несколько ферм, к которым (правоохранительные органы) даже близко не подходят", – пояснила Смыр корреспонденту "Кавказского узла".

Она также указала на непосредственную связь майнинга и энергокризиса в Абхазии. "Если бы не было злополучного постановления по криптовалютам, то не было бы и кризиса энергоснабжения. А так из-за большого количества энергии, уходящей на майнинг до людей она просто не доходит", – сказала председатель экспертного фонда "Амтаа".

По словам Наталья Смыр, в Новом Афоне, где она живет, электричество каждый день дважды отключают на два часа. "Но мы еще в хорошем положении, у нас менее изношенная электросеть, и потому ситуация лучше, чем в других местах", – отметила она.

Напомним, в Абхазии длительное время стоит остро проблема с электроснабжением. В июне 2021 года "Черноморэнерго" заявило, что потребление электроэнергии в республике значительно превысило показатели прошлых лет, в связи с чем было решено ввести график отключений в ночное время и рано утром. В декабре 2021 года Абхазия запросила у России переток электроэнергии из-за низкого уровня воды в Джаварском водохранилище Ингурской ГЭС, после чего Россия помогла восполнить дефицит электроэнергии. На высоковольтной линии "Мысра" в Абхазии 15 января произошла авария, в связи с чем в Гудаутском районе были введены веерные отключения.

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