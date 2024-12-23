Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?

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Власти Абхазии ужесточили наказание за незаконную добычу криптовалюты и продлили запрет на майнинг до 31 марта 2022 года. Еще несколько лет назад власти считали “криптобизнес” чуть ли не путем к спасению экономики и даже задумывались о создании собственной криптовалюты. Почему в итоге все привело к запретам, штрафам, а позднее и к жертвам - в справке "Кавказского узла".

Курс на полный запрет

31 марта 2021 года парламент Абхазии в окончательном чтении принял законопроекты, предусматривающие административную и уголовную ответственность за незаконный майнинг криптовалюты. Согласно принятому закону, незаконное потребление электроэнергии влечет за собой наложение административного штрафа на граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в размере 20 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) за каждый киловатт мощности подключенного к электросетям оборудования, а на должностных лиц — в размере одной тысячи МРОТ.

В настоящее время 1 МРОТ в Республике Абхазия составляет 60 рублей.

Присоединение к сетям, находящимся в ведении единого оператора передающих и распределительных сетей, то есть потребление с нарушением закона, если действия не содержат уголовного наказания, влечет наложение административного штрафа для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — в размере 40 МРОТ. На должностных лиц — в размере трех тысяч МРОТ. За повторное совершение подобного правонарушения грозит штраф для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и граждан в размере 50 МРОТ за каждый киловатт мощности подключенного оборудования для майнинга и его конфискация, а для должностных лиц — штраф в размере пяти тысяч МРОТ. Присоединение же к электрическим сетям в большом объеме для добычи криптовалюты наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет с конфискацией используемого для майнинга оборудования.

Также в этот день правительство Абхазии продлило запрет на деятельность по добыче криптовалюты до 31 марта 2022 года. Ранее такой запрет действовал до 1 июня 2021 года.

Еще в январе 2021 года президент Абхазии заявил, что деятельность по добыче криптовалюты должна быть полностью свернута. "Нынешние объемы добычи и (такое) потребление электроэнергии... в таком чрезвычайном положении в энергетике — это невозможно. Как только мы создадим определенные правила и законы, сумев обеспечить их неукоснительное исполнение, добыча криптовалюты может иметь место", — заявил Аслан Бжания в интервью гендиректору Абхазского телевидения Ирине Агрба.



Глава государства отправил в парламент несколько законопроектов, которые предусматривают, в частности, штраф в 1,8 млн рублей за незаконное потребление электроэнергии в объеме один мегаватт, а при повторном нарушении в течение года — конфискацию оборудования и уголовную ответственность .

Энергетический голод

С 15 ноября 2020 года компания "Черноморэнерго" ввела график отключений электроэнергии в Абхазии. Жителям разных районов отключали свет трижды в день по два часа. 21 ноября ограничения были сокращены до четырех часов в день, а 26-го — до двух. По словам гендиректора "Черноморэнерго" Михаила Логуа, энергетики связывают проблему с массовой установкой оборудования для майнинга. При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют.

Вот как предыдущий гендиректор Аслан Басария описывал динамику роста потребления электричества: "в 2015 году прирост потребления в сравнении с 2014 годом составил 12,34%, в 2016 — 6,47%, в 2017 — 4,04%, в 2018 — минус 4,06%, в 2019 году потребление выросло на 7,47%. За пять лет прирост потребления электроэнергии составил 28,31%" . В ноябре 2020 года, говоря об отключениях нелегально работающих майнинговых предприятий, Логуа назвал цифру в 46 мегаватт, то есть 3,5% от мощности Ингурской ГЭС .

Проблемы со снабжением электричеством появились не сегодня. Однако до 2018 года, когда руководство республики объявило о планах создания собственной криптовалюты , причины отключений связывались с низким уровнем воды в системе Ингурской ГЭС или с изношенностью энергосетей , но не с майнингом.

По данным на 2017 год, из-за износа сетей республика теряла пятую часть всей потребляемой электроэнергии . В 2015 году потери составили 21,8% . И только в конце 2018 года правительство Абхазии приняло решение о запрете на территории республики деятельности по майнингу криптовалюты с использованием мощностей электроэнергетической системы Ингурской ГЭС "в связи с необходимостью приоритетного обеспечения электроснабжения населения Абхазии, социальных и производственных объектов в условиях ограниченных ресурсов электроэнергетической системы" .

Что такое майнинг?

Криптовалюта – это зашифрованный цифровой актив, использующийся в качестве аналога валюты в обменных операциях. Криптовалюта не имеет физической формы, она существует только в электронной сети в виде данных (числа). Обмен криптовалютой происходит примерно так же, как обмен электронными письмами, отсюда гораздо меньшее время обработки операции, чем через банк, минимальные комиссии и отсутствие посредника .

Майнинг (англ. mining - добыча) — это процесс записи действий (транзакций) с криптовалютой в блокчейн (выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков информации) и внесение в общедоступную базу данных по всем операциям с этой валютой, которое отвечает за подтверждение данной транзакции.

Узлы сети используют блокчейн, чтобы отличить реальные транзакции от попыток потратить одни и те же средства дважды, так как вся цепочка блоков хранится у каждого пользователя целиком. При этом блокчейн основан на криптографии, а еще глубже — на сложных математических расчетах. Майнинг — единственный способ эмиссии любой криптовалюты — по сути, оказывается решением определенных математических задач с помощью компьютерного оборудования .

Прожорливый биткойн

Майнинговая ферма (майнер) — комплект оборудования с программным обеспечением для майнинга. Оборудованием может служить мощная видеокарта (или набор из них), а также специально созданное оборудование типа ASIC. Майнинговой фермой может служить аренда мощностей дата-центра или облачного вычислительного сервиса .

Одиночный майнер типа Antminer T9 потребляет до 1 690 Вт энергии в час . За сутки — 40,56 кВт*ч. Майнер на основе видеокарты — около 30 кВт*ч в сутки . Однако таких майнеров очень много. Например, вся сеть самой распространенной криптовалюты биткойна расходовала в 2017 году 9 636 ГВт*ч или 1/16000 долю от всего мирового потребления . А математик Моритц Штрубе подсчитал, что по всему миру майнинг-оборудование потребляет 1,17 тераватт-часов электричества в месяц (примерно соответствует месячному потреблению электричества такой страны как Словения) .

Сердце энергосистемы Абхазии

Ингурская ГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция Грузии, на долю которой приходится большая часть энергоснабжения Абхазии. Плотина находится на контролируемой властями Грузии территории, а четыре перепадные ГЭС на реке Эрисцкали, Гальское водохранилище и пульт управления контролируются властями Абхазии. Мощность ГЭС — 1300 МВт, среднегодовая выработка — 4430 млн кВт*ч .

По неформальной договоренности между Тбилиси и Сухуми, 40 процентов вырабатываемого станцией электричества потребляет Абхазия, а 60 процентов — Грузия . В то же время в последние годы Абхазия получает гораздо больше, так как ее потребление увеличилось примерно в десять раз .

Работающие малые гидроэлектростанции (а их осталось три) обеспечивают очень незначительную долю в общем количестве потребляемой энергии. На остальных 21 ГЭС, построенных еще в советское время, не осталось даже гидросооружений .

В республике действует одна перегруженная высоковольтная линия "Ачгуара". Для строительства новой линии по всей территории требуется от 3,5 до 4 млрд рублей, которых у Абхазии нет. Осенью 2018 года заработала СухумГЭС. На ее восстановление ушло шесть лет, а финансировали работы российские инвесторы. После капитального ремонта мощность СухумГЭС составляет 19,6 мегаватта, что на общую ситуацию в энергосистеме не влияет .

Как лечить три болезни абхазской энергетики?

Рассказывая о проблемах энергоотрасли, Аслан Бжания выделяет на сегодняшний день три основных. Во-первых, это общая изношенность распределительных сетей. По его словам, в ремонт и модернизацию необходимо вложить 20,5 миллиарда рублей в ценах 2016 года. При том, что за последние три года инвестировано в среднем в год 215 млн, а всего — 862 млн. А чтобы наладить хотя бы "безаварийный режим", нужно 4,7 млрд.

Вторая проблема — тарифы и неплатежи. Самые низкие на Кавказе тарифы сопровождаются колоссальными неплатежами. В том числе и из-за отсутствия приборов учета, на обеспечение которыми для всей страны необходимо почти 2 млрд рублей.

Тариф на электроэнергию в Абхазии для населения составляет 40 копеек за 1 кВт*ч. Для сравнения, в Южной Осетии – 2,6 рубля , а в Грузии – более 4 рублей . Для майнеров 21 сентября 2020 года в Абхазии был введен специальный тариф – 1,5 рубля .

В-третьих, это "плачевное" состояние высоковольтной линии "Ачгуара". На ее ремонт требуется 110 млн рублей, — отметил Бжания .

Одним из решений президент назвал восстановление газификации республики, которая "намного разгрузит энергетику страны". Однако даже план-проект следует ожидать, по его словам, к концу 2021 года .

Виноват ли майнинг в отключениях света?

Доля ответственности майнеров за перегрузку энергосистемы Абхазии так и остается под вопросом. Корреспондент "Кавказского узла" направил запрос в "Черноморэнерго", чтобы получить данные о росте потребления электроэнергии в Абхазии за последние 10 лет и потерях из-за изношенности сетей, но ответа не получил. Вопрос о степени вины майнинговых ферм в абхазском блэкауте остается открытым.

Вопрос о запрете майнинга привел к жертвам

В декабре 2024 года жители Абхазии столкнулись с энергетическим кризисом из-за дефицита электроэнергии. По мнению аналитиков, к кризису привел майнинг криптовалюты, который стал проблемой в Абхазии из-за его массовости и коррупции.

19 декабря 2024 года парламентский комитет по экономической политике и реформам Абхазии обсуждал запрет майнинга, и во время обсуждения произошел конфликт между Каном Кварчией и Адгуром Харазией. У Харазии при себе был пистолет "неустановленного образца", из которого он выстрелил не менее четырех раз.

Ранения получили депутаты Вахтанг Голандзия и Кан Кварчия. В тот же день Голандзия скончался. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся.

20 декабря 2024 года Верховный суд Абхазии направил в парламент запрос о лишении Харазии депутатской неприкосновенности, чтобы прокуратура могла возбудить уголовное дело в отношении депутата.

Причиной конфликта между Кварчией и Харазией эксперты, опрошенные “Кавказским узлом”, назвали вопрос о запрете майнига в Абхазии. В частности, один из аналитик отметил, что Харазия выступал за полный запрет майнинга, а Кварчия, у которого есть своя майнинговая ферма, выступал за то, чтобы сделать некоторые исключения из этого правила. В частности, эксперты сообщили, что Кварчия добивался исключений для ферм, работающих от частных электростанций. В то же время на обсуждении в парламентском комитете предполагалось не только запрещение майнинга, но и введение уголовной ответственности за него.

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