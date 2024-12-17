Политологи оценили инициативы снизу по борьбе с майнингом в Абхазии

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Даже если полностью уничтожить майнинг-фермы, электроэнергии Абхазии будет не хватать, а появление дружин для борьбы с майнерами подтверждает неэффективность действий властей, считают политологи.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что в Абхазии к энергокризису привел майнинг, который стал проблемой в республике из-за его массовости и коррупции. Также они отметили, что борьба с майнинг-фермами в стране лишь имитируется. 16 декабря жители Абхазии потребовали эффективной работы правоохранителей для борьбы с энергокризисом. Недовольные результатами МВД в борьбе против майнинга жители страны создали дружины для ликвидации майнинг-ферм, а также призывают в соцсетях сообщать о их местонахождении.

Опрошенные "Кавказским узлом" абхазские аналитики ранее рассказали, что в республике майнинговые фермы являются причиной нехватки электроэнергии. Местные жители считают, что большая часть майнинговых ферм контролируется чиновниками, и в знак протеста они отказываются платить за электричество. Это усугубляет энергокризис. Майнинг криптовалюты стал в Абхазии бизнесом влиятельных людей, связанных с высокопоставленными чиновниками.

Политолог Астамур Какалия, политолог Давид Дасания, глава старейшин села Адзюбжа Нугзар Кация и активист из этого села Рамаз Инапшба по просьбе "Кавказского узла" оценили эффективность предпринимаемых мер для борьбы с майнингом.

Майнинг - не главная проблема Абхазии в сложившейся ситуации, уверен Астамур Какалия.

"Проблема майнинга, конечно, есть и она вносит свои коррективы, но сказать, что запретив майнинг, можно решить все проблемы, будет неправильно. В любом случае будет нехватка электроэнергии", - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, в стране звучат призывы организовать дружины и бороться против майнеров."Это тоже не является ключом на пути решения проблемы. Очень много призывов, но реальных дел мало. В целом нет необходимости каких-то дружин, потому что все знают майнеров и их знакомые им говорят, что надо остановить эту деятельность. Многие уже прислушались к этим советам, поскольку видят, что творится в стране. Я скептично отношусь к подобным дружинам. Но их появление или желание появиться показывает, что власти ведут неэффективную борьбу против майнеров", - отметил он.

Политолог также добавил, что идея легализовать майнинг изначально была провальной. "Сейчас уже майнинг законодательно запрещен. Но власти 3-4 года назад думали, что они могут иметь выгоду с майнинга и решили легализовать его. Еще когда только слухи пошли о легализации, Мы еще тогда первыми говорили, что этого нельзя делать, это приведет к катастрофе. Сейчас мы видим, насколько мы были правы. Но стало традицией, когда человек получает должность и тут же теряет здравый смысл", - указал политолог.

Давид Дасания также не согласен, что майнинг является главной причиной проблем, связанных с дефицитом электроэнергии.

"Я не согласен с мнением, что запретив майнинг, можно решить проблему. Если его полностью остановить по всей территории Абхазии, все равно будет дефицит электроэнергии. Все равно будет не хватать. Необходимо в любом случае получить переток из России. Но Москва пока не готова это сделать. С другой стороны нам надо понимать, что в стране большой процент безработицы. Для большинства майнеров это единственный источник дохода. То есть запретив майнинг и ничего не дав взамен, государство обрекает их на голод, грубо говоря", - сказал он «Кавказскому узлу».

Есть пример села Адзюбжа, где молодые люди уже ведут активную борьбу против майнеров. "Там молодые люди собрались, не дожидаясь правоохранителей, сами стали контролировать территорию села. В результате их работы было обнаружено более 100 майнеров, они добровольно сдали всю аппаратуру, которую все вместе сожгли. Это сделали даже те, для кого майнинг был единственным источником дохода. Их деятельность показывает, что государство и силовые структуры бездействуют, их работа сводится к нулю, можно сказать они полностью неэффективны", - отметил он.

По его словам, майнинг в Абхазии запрещен на законодательном уровне. "А на днях парламент принял изменения в законе о запрете, установив уголовную ответственность за майнинг. То есть это полностью запрещено. Майнинг в стране разрешили бывшие власти во главе с Бжанией и Анквабом. Сотнями эти майнинговые аппараты доставлялись в Абхазию и действовали. Они думали, что это выгодно экономике Абхазии", - указал политолог.

Нугзар Кация рассказал, что большое количество оборудования для майнинга было сожжено.

«Молодежь села Адзюбжа собралась и без привлечения силовиков и иных представителей власти решила пройтись и призвать жителей села, которые занимаются майнингом, прекратить эту деятельность. Люди добровольно сдали свои аппараты. Более 100 штук. Многие из них добровольно сдавали и присоединялись к активистам. Все понимают важность остановки майнинга», - сказал он «Кавказскому узлу».

Он надеется, что этот пример станет заразительным.

«Я очень надеюсь, что про это узнают все жители Абхазии, которые занимаются майнингом, и добровольно откажутся от этого. Пусть этот пример станет заразительным. Пусть все они подумают о народе и сделают это. Конечно, всех жалко, они этим зарабатывают, но сейчас этот вопрос стоит так остро», - отметил он.

Один из активистов, Рамаз Инапшба, рассказал «Кавказскому узлу», что они не связаны ни с силовиками, ни с администрацией.

"Нас никто на приглашал или привлекал к этой деятельности. Мы ни с кем не связаны. Это наша идея. Мы никого не заставляем и не силой не изымаем оборудование. Мы ходим по селу и просим принять меры, подумать о других жителях Абхазии, которые страдают в том числе из-за деятельности майнеров", - рассказал Рамаз Инапшба.

По его словам, не все жители Абхазии одобряют такую деятельность. "Пишут комментарии, что не наше это дело, для этого есть государство и правоохранительные органы. Но мы видим, как они работают. Они же ничего не делают. Люди продолжают майнить, хотя это запрещено. В таких условиях ожидаемо, что активные граждане начнут принимать меры в рамках закона", - отметил он.

Проникновение в жилище без согласия собственника является нарушением уголовного кодекса Абхазии, отмечает адвокат, пожелавший остаться неназванным.

«Это статья 134 УК Абхазии «Нарушение неприкосновенности жилища», которая запрещает незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица. Если при этом не применено насилие, то нарушение наказывается штрафом в размере 15 тысяч рублей либо исправительными работами на срок до двух лет. А если применено насилие, то может грозить лишение свободы до двух лет», - сказал адвокат.

По его словам, если будет жалоба от владельцев оборудования, то возможно применение еще одной статьи УК Абхазии.

«Речь про статью 164-ую УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», наказанием может быть лишение свободы до трех лет. Если, как говорят активисты, люди добровольно сдавали оборудование и сжигали его, то нарушения закона в этом нет. Что касается законности майнинга, то с 2018 были попытки как-то регулировать отрасль. Сначала власти ограничили ввоз оборудования, потом и вовсе запретили майнинг, время от времени изымали оборудование у майнеров. 16 декабря по решению парламента майнинг стал уголовно наказуемым деянием с лишением свободы до трех лет", - рассказал адвокат.

Напомним, власти России приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате президент Аслан Бжания ушел в отставку. 3 декабря парламент Абхазии отказался ратифицировать соглашение об инвестициях.

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