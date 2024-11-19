Бжания Аслан Георгиевич

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Абхазский государственный деятель и политик, бывший депутат Народного Собрания—Парламента Республики Абхазия. Президент Абхазии с 2020 года. 19 ноября 2024 года подал в отставку на фоне протестов.

Отставка

15 ноября 2024 года в ходе беспорядков в Сухуме, вызванных протестами против российско-абхазского соглашения об инвестициях, абхазская оппозиция потребовала немедленной отставки президента Бжании. Подробно о протестах Абхазии против инвестиционного соглашения рассказывается в справке “Кавказского узла”.

16 ноября 2024 года Бжания уехал в родовое село Тамыш, где заявил, что готов уйти в отставку с поста президента, если протестующие, занявшие парламент Абхазии, покинут здание. Протестующие отклонили предложение Бжании назначить досрочные президентские выборы и продолжили требовать его отставки, а также отставки глав министерств и ведомств. Бжания обвинил участников протестов в попытке госпереворота, перевел ведомства на усиленный режим и призвал их руководителей выполнять его приказы. Но протесты продолжились.

18 ноября 2024 года представители властей Абхазии и оппозиции првели в здании Минобороны переговоры о выходе из политического кризиса.

Ночью 19 ноября пресс-служба Администрации президента опубликовала текст соглашения между властями и оппозицией. Из него следует, что Аслан Бжания согласился подать в отставку при условии, что участники протестной акции разойдутся, в противном случае он отзовет заявление .

Протест ветеранов

В январе 2023 года организация ветеранов "Аруаа" (Воины) призвала парламент Абзазии принять закон об импичменте президенту. Ветераны заявили также, что события января 2020 года нанесли огромный вред имиджу и правовой системе Абхазии, а легитимность нынешней власти вызывает вопросы. Они отметили, что сегодня "очевиден провал во всех сферах жизнедеятельности".

12 мая 2023 года стало известно, что абхазская оппозиция намерена 30 мая провести в Сухуме митинг. По словам члена совета общественной организации "Аруаа" Хына Думавы оппозиция исчерпала "все возможности для диалога с руководством республики". "Аруаа" считает неприемлемой цель действующей власти заселить республику иностранцами под видом продажи апартаментов, продажу стратегических активов республики, увеличение тарифов на электричество и легализацию торговли.

30 мая 2023 года стало известно, что сотрудники МВД Абхазии задержали активистов и стянули технику к комплексу правительственных зданий в Сухуме в связи с запланированным митингом. МВД опровергло эти сведения.

Президент

В понедельник, 23 марта 2020 года, Глава ЦИК Абхазии объявил президентские выборы в республике состоявшимися. Аслан Бжания стал победителем, набрав 56,5% голосов, за Адгура Ардзимба было отдано 35,57%, за Леонида Дзапшба - 2,22%.

Аслан Бжания поблагодарил всех избирателей за то, что они пришли на избирательные участки. "Я не хочу употреблять термин победители и проигравшие. У нас никогда не будет проигравших, потому что у нас серьезные проблемы, которые мы должны решить вместе. Тем более с такими опытными людьми", - сообщил Бжания. Он отметил, что впервые в Абхазии кандидат приехал лично поздравить своего политического оппонента с победой на выборах.

Бжания намерен провести реформу министерств, чтобы они не дублировали функции друг друга. Он также уверен, что стране пойдет на пользу установленная Конституцией исключительная ответственность президента за все процессы, происходящие в республике. В случае его победы в Абхазии возможны конституционные изменения в части компетенции президента и перераспределения властных полномочий между исполнительной и законодательной ветвями .

Внезапная болезнь

2 марта, за 20 дней до внеочередных выборов президента, Аслан Бжания был экстренно госпитализирован в Краснодарском крае. Консилиум краснодарских врачей предварительно установил, что причиной недомогания Бжания стала двусторонняя пневмония. Его ввели в состояние медикаментозной комы, из которой политик вышел на следующий день.

Бжания стало плохо через 40 минут после завтрака, он не мог нормально дышать, в больницу Сочи он поступил со спутанным сознанием, плохо ориентировался в пространстве.

3 марта около 400 сторонников кандидата в президенты провели акцию у здания кабинета министров с требованием отставки правительства и исполняющего обязанности президента Абхазии. Они также настаивали на переносе даты выборов. Глава ЦИК отверг такую возможность, хотя штабы всех трех кандидатов приостановили предвыборную кампанию. Протестующие согласились разойтись поздно вечером после того, как их призвали дождаться мнения самого Бжания.

Президентский кризис 2020

По итогам второго тура президентских выборов Алхас Квициния уступил Раулю Хаджимбе 1,22% голосов. 9 января 2020 года сотни протестующих ворвались в здание администрации президента, потребовав отставки Рауля Хаджимбы. В это же время проходило заседание Верховного суда Абхазии, который рассматривает апелляцию Квицинии об отмене итогов голосования.

9 января в связи с протестами оппозиции Аслан Бжания прибыл в Сухум из Москвы, где проходил реабилитацию после тяжелой болезни. Корреспонденту "Кавказского узла" Бжания рассказал, что как действующий депутат парламента приехал чтобы помочь урегулировать политический кризис. Протестующие возле администрации президента встретили его аплодисментами.

Лидер "Блока оппозиционных сил" заявил, что оппозиция готова выйти на переговоры с Раулем Хаджимбой, заверив, что "силового захвата власти не будет". "Мы готовы разговаривать со всеми, кто хочет преодолеть кризис. Пока никакого предложения со стороны президента о переговорах "Блоку оппозиционных сил" не поступало. Вчера парламент принял проект постановления об отставке президента, сегодня мы будем в правовом поле работать над этим вопросом. Никакого силового захвата власти не будет, мы цивилизованное общество", - рассказал Бжания.

После того, как 12 января ЦИК обнародовал дату повторных выборов, Аслан Бжания встретился с Раулем Хаджимбой на госдаче под Сухумом. Своим сторонникам он сообщил, что передал Хаджимбе "требования абхазского народа о его срочной отставке". В этот же день Бжания консультировался с помощником президента России Владиславом Сурковым. Вечером, на фоне угрозы штурма госдачи, Хаджимба сложил полномочия президента.

На следующий день Аслан Бжания заявил, что решил выдвинуть свою кандидатуру на внеочередных президентских выборах, назначенных на 22 марта.

Президентские выборы 2019

Выборы президента Абхазии были назначены на 21 июля 2019 года. 22 мая ЦИК Абхазии начал прием документов от инициативных групп и заявления на согласие баллотироваться от кандидатов .

Аслана Бжанию, наряду с действующим президентом Раулем Хаджимбой, называли одним из фаворитов выборной кампании.

18 апреля Аслана Бжанию доставили в одну из больниц Москвы в тяжелом состоянии, ему был поставлен диагноз «вирусная пневмония». Близкие заявили, что он был отравлен. Позднее Бжания передумал участвовать в выборах в президенты, сославшись на болезнь, и призвал поддержать главу партии "Амцахара" Алхаса Квицинию.

По своим политическим взглядам Бжания считает себя последователем трех президентов Абхазии — Владислава Ардзинбы, Сергея Багапша и Александра Анкваба. Толерантно относится ко всем национальным меньшинствам, проживающим в Абхазии, включая русскую, армянскую и грузинскую общины.

Бжания имеет в Абхазии репутацию сторонника интеграции с Россией при обязательном сохранении суверенитета республики .

На посту председателя службы госбезопасности Абхазии

23 февраля 2010 года Аслан Бжания назначен председателем службы государственной безопасности Абхазии указом президента республики.

В январе 2014 года Аслан Бжания возглавил межведомственную оперативную группу по обеспечению безопасности Республики Абхазия в период подготовки и проведения в январе-марте 2014 года XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.

28 мая 2014 года после антиправительственного митинга в Сухуме и попытки митингующих штурмовать здание администрации президента председатель СГБ Аслан Бжания, министр обороны Мираб Кишмария, министр внутренних дел Отар Хеция сделали совместное заявление, в котором выразили "крайнюю озабоченность в связи с происходящими в стране событиями" и поддержку Александру Анквабу: "Силовые ведомства вне политики, однако мы категорически не приемлем неконституционные методы борьбы, которые ведут к дестабилизации обстановки в стране. Ее эскалация может привести к катастрофическим последствиям для государства. Настоятельно призываем все силы к правовым действиям исключительно в рамках Конституции Республики Абхазия. Мы поддерживаем законно избранного президента страны", - говорилось в заявлении.

"События 27 мая и действия, связанные со штурмом органов государственной власти, квалифицируются в соответствии с Уголовным кодексом РА. По прихоти небольшой оппозиционно настроенной части общества без оснований и доказанных обвинений глава государства был смещен с должности. В будущем повторение такого сценария может разрушить наше неокрепшее государство", - заявил Аслан Бжания на съезде политической партии "Амцахара" .

Участие в выборах президента - 2014

2 июля 2014 года Центризбирком Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Аслана Бжании кандидатом в президенты, а 14 июля его кандидатура была утверждена.

16 июля 2014 Аслан Бжания был освобожден от исполнения обязанностей председателя службы госбезопасности на период предвыборной кампании.

21 июля 2014 года группа граждан (от имени Миквабия И.В.) направила иск в Верховный суд с жалобой на незаконную регистрацию ЦИК Абхазии кандидата в президенты Аслана Бжании, как нарушившего пятилетний ценз оседлости. После отказа суда в рассмотрении иска по истечении срока давности факта незаконной регистрации 30 июля группа граждан обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку изложенных фактов и внести протест в порядке надзора на определение Коллегии Верховного суда Республики Абхазия от 24 июля 2014 года . В своем обращении в прокуратуру ветеран войны, кавалер "Ордена Леона" Игорь Миквабия утверждает следующее: "По официальным данным из посольства Республики Абхазия в Российской Федерации, подтверждается, что Бжания А.Г. в период с 01.01.2009 г. по 24.02.2010 г. являлся сотрудником посольства Республики Абхазия в Российской Федерации в должности советника и был уволен в связи с переходом на другую работу. Таким образом, можно установить, что фактическим местом проживания Бжании с 1994 по 24.02.2010 года являлась Москва .

Перед выборами Аслан Бжания высказался относительно нового договора между Россией и Абхазией: "Новый всеобъемлющий договор о дружбе и стратегическом партнерстве с Российской Федерацией. Он должен включать в себя соглашения в сферах военного сотрудничества, безопасности, экономики, инвестиций, социального развития, образования и т.д." .

По результатам состоявшихся 24 августа 2014 года выборов на пост президента Аслан Бжания получил поддержку 35 860 человек (35,91% голосов избирателей).

25 сентября 2014 года Аслан Бжания присутствовал на инаугурации избранного президента Абхазии Рауля Хаджимбы.

После инаугурации нового президента Хаджимбы 29 сентября 2014 года Бжания был уволен со всех государственных постов. По состоянию на 2015 год, занимается политикой и бизнесом в России и Абхазии, перешёл в ряды политической оппозиции.

9 апреля 2015 года в Сухуме презентовал фонд социально-экономических и политических исследований "Апра".

22 мая 2015 года Бжания выступил с программной речью на пятом съезде крупнейшей оппозиционной политической партии Абхазии "Амцахара", подвергнув резкой критике политический курс Хаджимбы, осудив его за некомпетентность, беспомощность управления, отсутствие реалистичных планов развития, забытые обещания, прожектёрство, иждивенческие настроения в ожидании очередного транша бюджетной помощи из России.

21 октября 2015 года во время шестого внеочередного съезд оппозиционной партии "Амцахара" президент фонда "Апра" Аслан Бжания заявил об отсутствии у властей Абхазии конкретной программы действий, следуя которой можно в перспективе вывести страну из глубокого кризиса: "Власть не способна или не хочет – по этому поводу можно долго спорить, но верно только то, что и первое, и второе – одинаково плохо для государства. Но более всего нетерпимо то, что речь не идет о каком-то краткосрочном временном провале работы".

Биография

Аслан Бжания родился 6 апреля 1963 года в селе Тамыш Очамчирского района Абхазской АССР. В 1985 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт.

В 1985-1986 годах работал в управлении капитального строительства Угранского леспромхоза Смоленской области.

В 1987-1989 годах работал в Очамчирском райкоме комсомола.

В 1991 году по окончании Высших курсов КГБ СССР работал в службе безопасности Абхазии (1991-1992).

В 1992-1993 годах работал в СГБ Абхазии в городе Гудаута.

С 1994 года занимался коммерческой деятельностью в Москве.

В 1998 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ.

С 2009 по 2010 годы являлся сотрудником посольства Республики Абхазия в Российской Федерации в должности советника.

26 марта 2017 года избран депутатом VI созыва (2017-2022) Народного Собрания—Парламента Республики Абхазия.

Жена — Аэлита Максимовна Ахиба. В 1985 году окончила юридический факультет МГУ и до 1993 года работала помощником Председателя Президиума Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба. В настоящее время — на руководящей должности в Счётной палате Российской Федерации.

Дочь — Аэлина (1987), окончила Московский 1-ый медицинский институт им. Сеченова, замужем.

Сын — Максим (1991), окончил Московский государственный университет по специальности «мировая политика». Аспирант МГУ. Бизнесмен, акционер ОАО «ЮГ-Инвестбанка».

Примечания