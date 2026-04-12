Смерть девочки в Абхазии актуализировала вопрос закона о домашнем насилии

Кристина Лахина, тетя умершей от побоев трехлетней девочки, арестована судом в Сухуме на два месяца. Депутаты заявили о необходимости разработки закона о домашнем насилии. Законопроект о защите от семейно-бытового насилия был внесен в парламент еще шесть лет назад, но до сих пор не внесен в повестку сессии, возразила бывший омбудсмен Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", трехлетняя девочка из Гулрыпшского района Абхазии скончалась в результате жестокого обращения и насилия со стороны членов собственной семьи. Виновных в избиении трехлетней девочки, которая умерла в Абхазии, необходимо показательно наказать, заявили комментаторы соцсети. По их мнению, часть вины за смерть ребенка лежит и на органах опеки.

Тетя девочки арестована на два месяца

Сухумский городской суд удовлетворил ходатайство Следственного управления Генпрокуратуры об избрании в отношении подозреваемой Кристины Лахиной меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 9 июня 2026 года, сообщило сегодня Апсныпресс.

9 апреля 2026 года прокуратура Гулрыпшского района возбудила уголовное дело в отношении Лахиной по статье об умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенном в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, с особой жестокостью и издевательством, повлекшего 7 апреля смерть девочки.

Депутаты заявили о необходимости закона домашнем насилии

Парламент инициирует разработку закона против домашнего насилия после трагедии в Гулрыпшском районе, сообщило 9 апреля агентство.

Парламентарии сошлись во мнении, что государство должно выработать эффективные правовые механизмы защиты граждан от домашнего насилия и упреждения подобных случаев.

Депутат Инар Садзба подчеркнул, что произошедшее шокировало все общество.

«Наша задача — предотвратить подобные случаи, а не ждать очередного. Назрел вопрос законодательного реагирования. Считаю необходимым поднять вопрос о разработке и рассмотрении профильного закона на ближайшем заседании комитета», — предложил он.

Депутат Даут Хутаба сообщил, что хотя официально зарегистрированного проекта о домашнем насилии в комитете на данный момент нет, работа в этом направлении ведется, передает агентство

Закон был подан в парламент еще шесть лет назад, но до сих пор не принят, указала бывшая омбудсмен Абхазии Асида Шакрыл.

"С 2020 года в Парламенте находится законопроект о защите от семейно-бытового насилия, который подготовил офис Уполномоченного по правам человека. В законопроекте заложены, прежде всего, механизмы предупреждения насилия, его недопущения, что является главной частью законопроекта. Помимо предупреждения, в нем предусматривается и уголовная ответственность за насилие в семье. Сколько лет дискуссий понадобится, прежде чем этот законопроект окажется в повестке сессии Парламента?", - проводит ее слова "Аиашара".

Из-за того, что депутаты отказываются принять полноценный закон, который пылится у них почти 6 лет, вновь избранный Уполномоченный по правам человека Анас Кишмария в 2025 году направила в парламент уже отдельные поправки в административное, уголовное, уголовно-процессуальное законодательство для того, чтобы правоохранители имели возможность законно реагировать на преступления, связанные с насилием в семье, отметила она. "Но это половинчатое решение, и отдельные поправки не могут регулировать все аспекты проблем, связанных с домашним насилием. Необходим полноценный закон!", - подчеркнула Шакрыл.

проект закона о защите от семейно-бытового насилия много лет находится в Народном Собрании — Парламенте Республики Абхазия. Его надо всего лишь принять, указала она.

Смерть ребенка всегда вызывает большой резонанс, на такую жестокость общество реагирует остро. Однако случаи насилия в семьях часто остаются незамеченными, сказала ранее "Кавказскому узлу" координатор правозащитной группы "Марем" Екатерина Нерозникова. "Смерть ребенка вызывает общественные волнения, большую волну хейта с требованием смертной казни или какого-то еще очень сурового наказания для матери. Если ребенок погибает, то всем сразу до этого становится дело, но жаль, что до этого они часто не реагируют", - заявила она.