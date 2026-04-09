07:48, 9 апреля 2026

Трехлетняя жертва домашнего насилия умерла в Абхазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Девочка скончалась в результате жестокого обращения и насилия со стороны членов собственной семьи.

Как писал "Кавказский узел", годовалый ребенок умер в ереванском медцентре, куда он был госпитализирован в состоянии клинической смерти. По делу о его избиении арестована мачеха.

В Гулрыпшском районе Абхазии скончалась девочка, ставшая жертвой жестокого обращения со стороны членов семьи. Габриэла Лахина была доставлена в тяжелом состоянии в Центральный военный госпиталь Минобороны Абхазии вечером 7 апреля. У нее были множественные повреждения головы, лица, туловища, верхних и нижних конечностей. Утром 8 апреля врачи Республиканской детской больницы констатировали смерть ребенка, сообщила Генпрокуратура Абхазии в своем телеграм-канале.

Детский омбудсмен Мактина Джинджолия принимает участие в допросе несовершеннолетних, предполагаемых свидетелей инцидента, говорится в сообщении офиса чиновницы.

"Мы убеждены, что для эффективной защиты детей необходимо на законодательном уровне принять меры по криминализации домашнего насилия. Отсутствие специальной уголовной ответственности за систематическое насилие в семье существенно снижает возможности государства по защите наиболее уязвимых — несовершеннолетних", — говорится в заявлении.

"Кавказский узел" также писал, что многодетная мать из Кизилюртовского района Дагестана подозревалась в жестоком обращении с тремя своими детьми, старшему из которых было всего четыре года. Дети были переданы в органы опеки. 22 апреля 2025 года следователи предъявили жительнице Каспийска, трехлетняя дочь которой умерла после побоев, новое обвинение, которое предусматривает до 15 лет лишения свободы. Органы опеки потребовали лишить ее прав на еще троих детей. 

Резонансные случаи женского насилия по отношению к детям в Дагестане и Ингушетии связаны с общим ожесточением общества, изменением формата семьи и практикой передачи детей в семью отца после развода, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы.

