20:22, 16 октября 2025

Органы опеки забрали детей у многодетной матери из Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Многодетная мать из Кизилюртовского района Дагестана подозревается в жестоком обращении с тремя своими детьми, старшему из которых всего четыре года. Дети переданы в органы опеки.

Жительница села Стальское подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью детей (статья 115 УК РФ).

"Сотрудники по делам несовершеннолетних выяснили, что 22-летняя жительница села Стальское не только халатно и беспечно, но и жестоко обращается со своими малолетними детьми 2, 3 и 4 лет. Молодая многодетная мама подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)", - информирует пресс-служба МВД Дагестана в своем Telegram-канале.

В начале октября текущего года женщина нанесла побои трехлетней дочери, оставив гематомы на спине, пояснице и лице ребенка. Ранее молодая женщина уже была судима за истязание (часть 2 статьи 117 УК РФ). В настоящее время дети из семьи изъяты, и их дальнейшим устройством занимаются органы опеки и попечительства, уточнило ведомство.

Подозреваемая замужем, но нынешний супруг не является отцом малышей. Прежний муж, отец детей, не участвует в жизни семьи. Более того, с ними временно проживает "близкая подруга" подозреваемой, женщины систематически выпивают, сообщает агентство "РИА Новости".

Ранее "Кавказский узел" писал, что жительница Хасавюрта была приговорена к восьми месяцам ограничения свободы за смерть дочери, которая упала в кастрюлю с кипящим бульоном. По версии следствия, мать отказалась лечить девочку в больнице, через месяц ребенок умер.

Автор: Кавказский узел

