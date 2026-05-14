Возобновлен выезд российских детей в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении

Пропуск детей-граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет по свидетельствам о рождении с отметкой о принадлежности к российскому гражданству возобновлен через границу России с Абхазией и Южной Осетией.

При этом такой порядок пересечения российской государственной границы с этими странами носит временный характер и сохранится до конца 2027 года, сообщает пресс-служба МИД России.

Запрет на выезд в республику детей до 14 лет без загранпаспортов действует с 20 января 2026 года. 3 апреля первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что принято решение сохранить возможность въезда в Абхазию для детей до 14 лет по свидетельству о рождении на 2026-2027 годы. Однако официальной информации об этом до сих пор не было, сообщает сегодня Интерфакс.

До 20 января российские дети могли въезжать без загранпаспорта в пять стран - Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Правила ужесточили для борьбы с незаконным вывозом детей с помощью чужих или поддельных свидетельств о рождении, информирует "Коммерсант".

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщали, что эта мера сократила бронирования туров в республику на 10%, а часть туристов с детьми аннулировали брони, так как не захотели оформлять для них паспорта.Российский союз туриндустрии обращался к министру экономического развития Максиму Решетникову и первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко с просьбой вернуть въезд детей в Белоруссию и Абхазию по свидетельству о рождении.

"Кавказский узел" также писал, что прекращение выдачи российских паспортов и водительских прав в Абхазии создало неудобства жителям и может быть использовано в политической борьбе против оппозиции, действия которой раздражают Россию. В середине февраля президент Абхазии анонсировал обращение к властям РФ с вопросом о возобновлении выдачи паспортов на территории республики.