Боец из Дагестана убит на Украине

Гусен Абдулаев из Унцукульского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти Дагестана публично назвали имена как минимум 1931 убитого там военного.

Как писал "Кавказский узел", к 13 мая чиновники и силовики признали убитыми в боях на Украине не менее 1930 военнослужащих из Дагестана.

Имя очередного убитого на Украине комбатанта из Дагестана назвала администрация Унцукульского района, отчитываясь о вручении ему посмертной награды.

Гусен Абдулаев посмертно награжден орденом Мужества. Награду чиновники передали его брату, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета. Возраст и биографические данные убитого в публикации чиновников не приведены.

Таким образом, официально признан убитыми на Украине как минимум 1931 комбатант из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В начале апреля стало известно имя еще одного убитого на Украине выходца из Унцукульского района Дагестана, им был Абдулмалик Абдулаев.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.