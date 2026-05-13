19:44, 13 мая 2026

Жители хутора на Кубани пожаловались Бастрыкину на угрозу сноса домов

Кадр видеообращения жителей хутора Воскресенский к Бастрыкину. Фото: Юрий Озаровский Анапа Витязево Джемете / Telegram-канал

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители хутора Воскресенский Анапы записали видеообращение к главе следственного комитета России с просьбой создать комиссию по поводу решений о сносе их домов. Многочисленные обращения к местным властям не дали результата.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2025 года полиция Краснодарского края направила предостережение о недопустимости "экстремистских" проявлений и действий жителю Анапского района, которого правоохранители считают организатором коллективного обращения к Путину.

Обращение жителей хутора опубликовал Telegram-канал "Юрий Озаровский Анапа Витязево Джемете", насчитывающий более 46 тысяч подписчиков. К 18.00 публикация набрала более двух тысяч просмотров.

"Обращаемся к вам от имени 234 семей проживающих в районе хутора Воскресенский, Краснодарского края, секция Джемете 17. Наша ситуация приобрела характер гуманитарной катастрофы местного масштаба и требует прямого вмешательства Следственного комитета, так как нам приходят досудебные решения о сносе наших домов", - заявили собравшиеся жители на видео.

Жители утверждают, что им были проданы земельные участки, предоставив ложную информацию о возможном строительстве жилья. Как утверждали продавцы, жители могут здесь построить дома, а категория земель переведут в ближайшее время в ИЖС и присоединят к хутору Воскресенский, что процесс перевода уже в завершающей стадии, о чем говорит межевание участков по четыре сотки.

"Нам предоставили экспертизу земли с Кубанского аграрного университета "О непригодности данного массива для ведения сельхозпроизводства" от 2016 года. Здесь в настоящее время отсыпаны дороги, проведены линии электропередач, проведен интернет. На сегодняшний день на 96 участках возведёны капитальные дома. Для нас это единственное жилье и идти нам некуда", - жалуются люди.

По их словам, на территории массива проживают несовершеннолетние дети, пенсионеры и инвалиды, волонтеры и их группы помощи, действующие военные и нетрудоспособные граждане.

"Из-за категории земли мы не можем оформить право собственности на дома. У нас отсутствует регистрация по месту жительства, что влечет за собой многие проблемы. В том числе: невозможность прикрепить детей к поликлиникам, получения жизненно необходимых лекарственных средств, прикрепления онкологических больных к диспансеру, официального трудоустройства", - говорят собравшиеся.

Собравшиеся утверждают, что неоднократно пытались решить вопрос и обращались в администрацию Анапы, в Управление архитектуры города, в прокуратуру Анапского района, в Департамент имущественных отношений Краснодарского края и в мобильную приемную губернатора Краснодарского края, но все ответы носят формальный характер, чиновники разводят руками ссылаясь на категорию земель, а проблему с домами не решают.

Жители хутора попросили проверить чиновников, которые годами допускают продажу и межевание земли на мелкие участки и позволяют строительство домов на неположенной земле, а затем угрожают сносом.

"Просим вас, Александр Иванович, взять ход проверки данного факта на личный контроль. Поручить создать комиссию по переводу земельных участков сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов в СНТ, чтобы была возможность оформления наших домов. И возбудить уголовное дело по факту мошенничество при продаже участков. Мы верим, что вмешательство центрального аппарата СКР спасет нас от потери нашего единственного жилья", - сказали в заключение местные жители.

"Кавказский узел" также писал, что собственники земельных участков в поселке "Буревестник" в Туапсинском районе обратились к президенту России Путину с просьбой организовать встречу с губернатором Кубани Кондратьевым по поводу решений о сносе их домов. Они заявили, что не должны отвечать за ошибки чиновников.

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
