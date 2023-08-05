Грузинские активисты объяснили претензии к российским пассажирам Astoria Grande

05 августа 2023, 20:00

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Протест против прибытия круизного лайнера Astoria Grande в Батуми связан с тем, что российские туристы проигнорировали позицию Грузии относительно оккупации Абхазии и Южной Осетии, указали грузинские оппозиционеры и активисты.

Как писал "Кавказский узел", 31 июля члены оппозиционных партий провели в порту Батуми акцию протеста против прибытия Astoria Grande с российскими туристами. Активисты забросали яйцами и бутылками автобус с туристами, прибывшими на лайнере. Полицейские задержали 23 протестующих. В тот же день Astoria Grande покинул порт Батуми, при этом компания-перевозчик отказалась от остановок в Грузии в будущих круизах.

27 июля активисты в Батуми также провели акцию протеста из-за прибытия Astoria Grande с российскими туристами. "Ассоциация молодых юристов Грузии" заявила, что эти россияне нарушили закон об оккупации. Некоторые российские туристы в тот день заявили, что ничего не знают об оккупации. "Россия - не оккупант. Мы помогли, освободили от вас Абхазию. Они попросили нас о помощи, а вы поехали туда с танками", - заявил в эфире грузинского телеканала один из туристов. Подробности об акциях протеста приведены "Кавказским узлом" в справке "Лайнер Astoria Grandе и порт Батуми".

Протест оппозиции связан с прибытием в Грузию тех граждан России, которые согласны с риторикой официальной Москвы и считают Абхазию и Южную Осетию независимыми странами, не признавая их частью Грузии. Кроме того, у пассажиров лайнера не проверяли соответствие закону «Об оккупированных территориях», согласно которому въезд в Грузию запрещен иностранцам, посетившим Абхазию и Южную Осетию в объезд территории Грузии.

"Правительство, стоящее на страже грузинских интересов, не впустило бы этот корабль. Эти власти служат России", - сказал один из лидеров партии «Лело» Тамаз Датунашвили в эфире телеканала "Мтавари архи", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

В Грузии увеличивается российское влияние, и восстановление прямого авиасообщения между странами и прибытие российских кораблей этому способствует, заявил оппозиционный депутат парламента Михаил Даушвили.

"Допуск кораблей и восстановление прямого авиасообщения способствует росту российского влияния в то время, когда наши власти противостоят с нашими союзниками. Это оставляет Грузию незащищенной и в одиночестве против России. Фактически власти Грузии нарушают ее безопасность", - заявил он в эфире телеканала.

В телесюжете приведены слова одного из российских туристов, вступивших в конфликт с протестующими 31 июля. "Грузия и Россия – хорошие друзья. Мне нравится Грузия, нравится здесь отдыхать. Протестует маленькая часть людей. Я не считаю Грузию оккупированной Россией: Абхазия – это Абхазия, Грузия – это Грузия, Россия – это Россия. В России хорошее отношение в отношении Грузии", - сказал он.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Туристы из России тратят деньги, которые направляются в экономику Грузии, обратил внимание один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе. "Самое главное, чтобы они (туристы) уважали Конституцию Грузии, законодательство Грузии и соблюдали закон. Пусть приезжают и тратят свои средства, они же идут в экономику Грузии", - сказал в эфире телекомпании «Имеди» Каладзе, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Однако грузинские активисты не согласны с позицией властей. "В страну, 20% которой оккупировано Россией, приезжают пропагандисты, заявляющие, что Россия помогла Абхазии, спасла ее. Эти люди приезжают сюда на отдых, провести время. Наши предки и поколение моего отца действительно не боролись за то, чтобы русские чувствовали себя свободно здесь", - сказала, в частности, активистка Цира Жвания.

"Если не протестовать, то завтра мы можем проснуться в стране, в которой указания раздают этнические русские. Сегодня мы должны бороться за то, чтобы отстранить от власти «Грузинскую мечту»", - сказал в эфире телеканала Лазаре Орденидзе.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.