Украина ввела санкции в отношении Georgian Airways

01 июля 2023, 16:00

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Президент Украины ввел санкции в отношении компании Georgian Airways и ее руководителя после того, как перевозчик возобновил авиасообщение с Россией.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая в аэропорт Внуково впервые за четыре года прибыл из Тбилиси прямой рейс авиакомпании Georgian Airways. Ранее сотрудники компании жаловались на травлю со стороны противников возобновления авиасообщения с Россией.

10 мая Владимир Путин отменил с 15 мая запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года. Также он подписал указ о том, что граждане Грузии с 15 мая могут въезжать в Россию без оформления виз на срок до 90 дней, за исключением трудовых мигрантов. К полетам в Грузию будут допущены не находящиеся под санкциями российские авиакомпании и самолеты, заявила замминистра экономики Грузии. Представители оппозиции на митинге заявили, что Грузия нацелена на вступление в Евросоюз, а возобновление полетов российских авиакомпаний может помешать евроинтеграции страны.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Georgian Airways после возобновления полетов в Россию. В санкционный список попал также основатель и глава совета директоров компании Тамаз Гаиашвили. Ограничения будут действовать в течение 10 лет, они, в частности, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы страны. Всего под санкции попали 192 физических лица и 291 компания, в том числе из Белоруссии, Казахстана и с Кипра, сообщает сегодня РБК.

Гаиашвили ожидал, что может попасть под санкции, сообщил директор Air Georgia Георгий Кодуа. "Гаиашвили знал, что это очень плохо как для авиакомпании, так и для общественности, потому что будет очень сложно поддерживать европейский рынок... На мой взгляд, невозможно и неуместно находиться на обоих рынках – либо мы должны выбрать европейский рынок, либо российский. К сожалению, Georgian Airways сделала выбор. Это наносит ущерб репутации компании и очень плохо для него, так как под вопросом развитие [авиакомпании] на европейском рынке", - сказал в эфире телеканала "Пирвели" Георгий Кодуа, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 19 мая грузинские НПО призвали отказаться от авиасообщения с Россией. Авиасообщение с Россией противоречит планам евроинтеграции Грузии, указали они в совместном заявлении.

21 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала бойкотировать Georgian Airways. Авиакомпания, возобновляя полеты в Россию, просто хочет заработать, заявила она.

В ответ Georgian Airways запретила президенту Грузии летать на своих самолетах до тех пор, пока Саломе Зурабишвили не извинится за призыв бойкотировать авиаперевозчика.

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