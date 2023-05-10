Оппозиция в Тбилиси выступила против возобновления полетов в Россию

10 мая 2023, 22:17

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Грузия нацелена на вступление в ЕС, а возобновление полетов российских авиакомпаний может помешать евроинтеграции, заявили представители "Единого национального движения" на митинге у МИД Грузии, призвав ведомство "адекватно ответить" на шаги Путина.

"Кавказский узел" писал, что граждане Грузии с 15 мая могут въезжать в Россию без оформления виз на срок до 90 дней, за исключением трудовых мигрантов, следует из указа, подписанного сегодня Владимиром Путиным. Другим указом президент России с той же даты отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. Минтранс России сообщил, что рейсы в Грузию готовы выполнять семь авиакомпаний. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала сегодняшние решения Путина провокацией и предложила рассмотреть вопрос о введении виз для россиян. Депутат парламента Хатия Деканоидзе сочла, что отмена визового режима вызвана пророссийской политикой правительства и подчеркнула, что возобновление полетов может привести к санкциям в отношении Грузии. Замминистра экономики Грузии сообщила, что к полетам в Грузию будут допущены не находящиеся под санкциями российские авиакомпании и самолеты. Она добавила, что пока никто из российских авиаперевозчиков не обращался к грузинским властям.

Дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны еще в 2008 году – после того, как Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка о "Пятидневной войне" 2008 года , участие в которой российских военных стало прологом признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Запрет на полет российских авиакомпаний в Грузию был введен 21 июня 2019 года.

На митинг у здания министерства иностранных дел Грузии собрались активисты и представители оппозиции, члены "Единого национального движения". Они протестуют против политики "Грузинской мечты" и заявлений лидеров правящей партии в связи с решениями Путина об отмене визового режима для граждан Грузии и возобновлении полетов в Грузию.

"Четкий и непоколебимый выбор почти полного большинства, заключается в интеграции Грузии в ЕС, членстве Грузии в гражданском мире, и этот выбор и требование грузинского населения должно разделять грузинское правительство, а ответ на российскую провокацию должен быть адекватным. Это сознательный акт, направленный на то, чтобы помешать интеграции Грузии в ЕС", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова члена "Единого национального движения" Василя Урушадзе в эфире телекомпании "Формула".

Урушадзе призвал министерство иностранных дел отреагировать на решения Путина. "МИД должен дать адекватный ответ на провокацию Путина и сообщить ему, что говорит население Грузии", - привело слова Урушадзе "Интерпрессньюс".

Решение Путина подчеркнуло пророссийскую политику партии власти Грузии, отметила член "Единого национального движения" Ани Цителидзе. "Сегодняшним решением Россия высоко оценила пророссийскую политику и саботаж статуса кандидата, который грузинское правительство реализует здесь, в Грузии. Россия не принимает подобных решений со странами, которые считают ее врагами. Россия принимает это решение с властью, которую считает союзником - Россия этим решением признала, что правительство Грузии является ее союзником", - заявила она в эфире телекомпании.

Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале Tbilisi Life, на митинге собрались десятки людей. Здание министерства иностранных дел было оцеплено силовиками.

Госдепартамент США предупредил о возможных санкциях в отношении Грузии в случае возобновления прямого авиасообщения."Ряд западных государств, включая Соединенные Штаты, запрещают российским самолетам заходить в их воздушное пространство. Если прямые рейсы между Россией и Грузией возобновятся, это вызовет нашу обеспокоенность по поводу возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем", - процитировало агентство "Грузия Online" сообщение Госдепартамента.

В заявлении подчеркивается, что "сейчас не время углублять отношения с Россией". "Будет лучше для грузинского народа, если Путин выведет свои войска с 20 процентов оккупированной Россией территории Грузии, чем это восстановление прямого авиасообщения или отмена визового режима", - говорится в официальном комментарии Госдепартамента грузинскому информационному агентству.

Грузия не имеет отношения к решениям России, считает спикер парламента Шалва Папуашвили. "Это санкции, которые Россия ввела в отношении Грузии, а введение и снятие этих санкций - дело России, в связи с этим с нашей стороны не могло быть никакого влияния", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова спикера парламента в эфире "Общественного вещателя".

"В 2019-2020 годах наши партнеры призывали Россию снять эти санкции в отношении Грузии, как в плане виз, так и прямых авиарейсов. В данном случае это решение было принято. Грузия четко заявила о двух вещах, что мы будем добросовестно следовать европейской заявке. Также Грузия не станет территорией, где любое юридическое или физическое лицо сможет обойти введенные против России санкции, и Грузия честно и добросовестно выполняет эти обещания. Грузия не собирается вводить двусторонние санкции против России, и мы также будем следовать этому принципу", - отметил он.

С одной стороны Грузия поддерживает международные санкции, введенные против России после начала военной операции на Украине. С другой стороны, не вводит "дополнительных двусторонних санкций, исходя из национальных интересов нашего населения, чтобы не обострять отношения", заявил Папуашвили.

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