Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

21 июня 2019, 21:57

Российским авиакомпаниям с 8 июля запрещено перевозить пассажиров в Грузию. Правительство России поможет организовать возвращение граждан страны из Грузии, следует из указа президента РФ.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром силовики разогнали акцию протеста, начатую 20 июня около здания парламента Грузии. По данным Минздрава, госпитализированы 240 человек. 305 участников акции, по данным МВД, были задержаны, суды назначают им административные аресты. Сегодня вечером протестующие вновь собрались у здания парламента в Тбилиси и потребовали отставки главы МВД Георгия Гахарии.

20 июня участники акции протеста в Тбилиси потребовали отставки глав МВД и Службы госбезопасности. Демонстранты попытались прорвать полицейский кордон и войти во двор парламента, после чего между ними и силовиками началась массовая драка. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули, спецназ оттеснил митингующих от здания парламента в Тбилиси.

Указ "Об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и ее граждан", подписанный сегодня Владимиром Путиным, опубликован на сайте Кремля.

Согласно тексту указа, с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям "временно запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".

Туроператорам рекомендовано не продавать туры в Грузию на время приостановки авиасообщения. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян и их багажа из Грузии в Россию.

Авиасообщение между Россией и Грузией приостанавливалось более десяти лет назад, во время обострения в отношениях двух стран. Прямые рейсы между Россией и Грузией были отменены в 2006 году после обострения отношений между двумя странами, на некоторое время восстановлены в 2008 году, затем вновь отменены в августе 2008 года.

В 2008 году Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, говорится в справке о "Пятидневной войне" 2008 года, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".