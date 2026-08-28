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06:50, 28 августа 2026

Вице-премьер Грузии объявил об уходе из политики на фоне нового обвинения Гарибашвили

Руководители "Грузинской мечты": Гарибашвили, Иванишвили, Кобахидзе и Мдинарадзе. Фото: Netgazeti / https://netgazeti.ge/news/753109/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Влиятельный лидер правящей партии "Грузинская мечта", вице-премьер Мамука Мдинарадзе объявил об уходе из политики. Заявление прозвучало спустя три дня после предъявления новых коррупционных обвинений бывшему премьеру Ираклию Гарибашвили.

Как писал "Кавказский узел", прокуратура Грузии предъявила бывшему премьер-министру Ираклию Гарибашвили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным надзорного ведомства, речь идет о взятке, полученной им в связи с секретными государственными закупками министерства обороны.

По словам 48-летнего политика, решение было его личной инициативой, созревшей в последние недели. Одновременно Мдинарадзе признал, что накануне публичного объявления об уходе он провел "долгий разговор" с премьером Ираклием Кобахидзе, а утром 27 августа - с основателем "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили, сообщает издание Newsgeorgia.

"У господина Ираклия и господина Бидзины изначально не было желания соглашаться со мной, но я убедил их, что для меня так будет лучше. Возможно, для кого-то это прозвучит невероятно, но это мое искреннее желание. Десять лет полного погружения в политику, когда уровень ответственности и интенсивность на пределе - это очень непросто. Я думаю, что заслужил немного отдыха", заявил Мдинарадзе на брифинге в администрации правительства.

Он поблагодарил команду правящей партии и добавил, что возобновлять политическую карьеру готов "только в самом крайнем случае - если будет остро нужен команде и другого выхода не останется". Относительно своего будущего экс-министр отметил, что может попробовать свои силы в бизнесе.

Оппозиция предрекла Мдинарадзе судьбу Гарибашвили

Один из лидеров партии "Лело - Сильная Грузия" Григол Гегелия заявил, что "в гонке по пожиранию друг друга" следующим будет Ираклий Кобахидзе, информирует телеканал Pirveli.

"Мы все сейчас наблюдаем, как крысы Иванишвили пожирают друг друга, разные фракции, разные кланы, и это именно почерк Иванишвили, он заставит разных крыс пожирать друг друга, пока не сольет всех вместе или заменит их", - сказал Григол Гегелия.

Мдинарадзе также постигнет участь бывших высокопоставленных чиновников Григола Лилуашвили и Ираклия Гарибашвили, убежден бывший президент Нацбанка Грузии, оппозиционер Роман Гоциридзе.

"Скоро настанет очередь Мдинарадзе - кто-нибудь из окружения Иванишвили первым бросит в него камень, если получит сигнал от него", - написал Гоциридзе на своей странице в Facebook.

Бывший член партии "Грузинская мечта" Гедеван Попхадзе утверждает, что уход из политики Мамуки Мдинарадзе связан с премьером Ираклием Кобахидзе. По словам Попхадзе, сегодня премьер - министр ничего из себя не представляет, и Бидзина Иванишвили заменит его, когда захочет.

"Бидзина Иванишвили создал систему, в которой у него есть только пешки, он может пожертвовать любой пешкой или превратить её в другую фигуру", - заявил Попхадзе.

Политический эксперт Гиа Хухашвили отреагировал на уход Мамуки Мдинарадзе из политики в социальных сетях, иронично заявив, что кабинет министров можно сформировать даже в тюрьме.

"В принципе, кабинет министров может быть сформирован в тюрьме. Какая разница, в каком здании содержатся заключенные…", - написал Хухашвили..

Мамука Мдинарадзе - одна из ключевых фигур в правительстве премьера Ираклия Кобахидзе. До перехода в исполнительную власть он долгое время возглавлял парламентское большинство. С сентября 2025 года руководил Службой государственной безопасности, а с апреля 2026 года занимал посты вице-премьера и госминистра по координации правоохранительных органов.

29 июля Кобахидзе объявил о масштабной реструктуризации правительства. Созданную специально под Мдинарадзе должность госминистра по координации правоохранительных органов упразднили. Премьер пообещал назначить его госминистром по региональной политике - этот аппарат должны были создать после ликвидации Минрегионразвития.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле 2026 года Тбилисский городской суд приговорил к 10 годам тюрьмы бывшего министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе по делу о коррупции и отмывании денег. 

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Автор: Кавказский узел

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