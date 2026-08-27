Бывший президент Армении Кочарян арестован на два месяца

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Суд постановил арестовать бывшего президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца. Представители оппозиции назвали дело против него политическим преследованием.

Как писал "Кавказский узел", 25 августа были задержаны бывший президент Армении Роберт Кочарян и его сын Седрак. После задержания Роберту Кочаряну стало плохо, на скорой помощи его доставили в больницу. Роберт Кочарян недавно перенес медицинское вмешательство, поэтому врач счел необходимым дополнительное медицинское обследование после госпитализации бывшего президента Армении. Антикоррупционный комитет заявил, что Кочаряна после обследований доставят в суд, где следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян, которому инкриминируется злоупотребление служебным положением, получение взятки в особо крупном размере и отмывание средств, арестован. "С учетом общественного интереса настоящим сообщается, что Антикоррупционный суд (под председательством судьи Саркиса Дадояна) полностью удовлетворил ходатайство следователя, в качестве превентивной меры в отношении Р. К. будет применено заключение под стражу", - написала на своей странице в Facebook* пресс-секретарь Антикоррупционного комитета Марина Оганджанян.

Сам Кочарян в ночь на 27 августа Кочарян был госпитализирован ввиду ухудшения самочувствия. Он около двух недель назад перенес операцию на сердце.

Экс-президента Армении Роберта Кочаряна увезли в больницу, заявил его "Президента по указанию врачей увезли в больницу. Заседание продолжилось с участием адвокатов", — сказал сын политика Левон Кочарян, обращаясь к сторонникам отца, собравшимся у здания суда, уточнило издание News.am.

Соратники Кочаряна сочли политическими мотивы его преследования

Вице-спикер парламента Армении, депутат блока «Сильная Армения» Арам Вардеванян заявил, что дело против Роберта Кочаряна вызывает серьезные вопросы с правовой точки зрения.

Даже представители политической власти подтверждают наличие здесь политической составляющей

По словам Вардеваняна, речь идет об обстоятельствах, которые были известны правоохранительным органам еще в 2018 году. В деле могут возникать и вопросы относительно истечения сроков давности. Он также связал происходящее с заявлениями руководства страны.

«Если мы посмотрим на ранее звучавшие политические заявления главы исполнительной власти в логике прямых указаний, то политическая составляющая здесь настолько очевидна, что я даже не думаю, что кто-то это будет отрицать. Более того, я замечаю, что даже представители политической власти подтверждают наличие здесь политической составляющей. И вот это действительно тревожное явление, потому что это ненормально», — заявил депутат.

Никол Пашинян устанавливает в Армении тиранию по принципу "государство — это я, что хочу, то и делаю, а не нравится — совершите революцию", заявил в беседе с журналистами во дворе Антикоррупционного суда депутат фракции «Армения» НС Артур Хачатрян.

Атмосфера тотального страха, политическое давление на всех оппонентов, упакованное в абсурдные уголовные обвинения

«Против каждого, кто вдруг выражает недовольство — а он говорит, мол, я гарантировал тебе право на революцию, — начинают уголовные дела. То есть атмосфера тотального страха, политическое давление на всех оппонентов, упакованное в абсурдные уголовные обвинения, чтобы он мог удержать свою власть и выполнить все те обещания, которые дал Алиеву (глава Азербайджана)», — привело его слова Yerevan Today,

«Я утверждаю, что в отношении Роберта Кочаряна осуществляется политическая расправа, и делаю это независимо от имеющихся у меня политических разногласий и личных оценок», — приводит слова зампреда Республиканской партии Армении Армена Ашотяна Aysor.am.