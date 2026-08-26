Седрак Кочарян водворен в ереванский изолятор

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Седрак Кочарян помещен в изолятор "Ереван-Кентрон", где содержится в одиночной камере. Защита намерена обжаловать его арест, заявил адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", 26 августа Антикоррупционный суд арестовал Седрака Кочаряна на два месяца. Накануне он был задержан в рамках уголовного дела о коррупции.

Седрака Кочаряна доставили в УИУ "Ереван-Кентрон", передал сегодня "Голос Армении" со ссылкой на его адвоката Александра Кочубаева.

"Предполагается, что его содержат в одиночной камере, вечером мы его навестим", – привело издание слова адвоката.

Защита намерена обжаловать решение об аресте. Кочубаев заявил журналистам у здания суда, что считает уголовное преследование незаконным и политически мотивированным. "Можно лишь зафиксировать, что мы имеем дело с незаконным преследованием, имеющим под собой политический контекст", – сказал Кочубаев, слова которого сегодня процитировал Yerevan.Today.

Аналитический проект Eurasianet ранее писал о широко распространенном мнении о близости Yerevan.Today к бывшему президенту Роберту Кочаряну, при этом руководство Yerevan.Today отрицало такую связь.

Антикоррупционный комитет Армении предъявил Седраку Кочаряну обвинение в отмывании денег в особо крупном размере, а также в пособничестве злоупотреблению должностными полномочиями и получению взятки в особо крупном размере, передал 25 августа сайт Armtimes.com со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Armtimes.com – сайт газеты "Айкакан жаманак", которую в 1999 году основал Никол Пашинян. Он был главным редактором газеты до 2012 года. Сейчас главным редактором "Айкакан жаманак" является супруга Никола Пашиняна Анна Акопян, а 70% компании-владельца принадлежит ее матери, следует из данных Media Ownership Monitor Armenia.

Напомним, ранее стало известно Роберт и Седрак Кочаряны были задержаны по делу о коррупции. Следствие утверждает, что в период президентства Роберта Кочаряна ряд объектов государственной недвижимости был приобретен по заниженным ценам, а часть имущества и долей компаний использовалась для получения взяток и оформлялась на членов его семьи.

25 августа стало известно, что в рамках этого же уголовного производства обвинение было предъявлено бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну, а уголовное преследование возбуждено еще в отношении девяти человек.