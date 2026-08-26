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05:30, 26 августа 2026

Седрак Кочарян арестован на два месяца

Задержание Седрака Кочаряна. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=XXmkJjJ5DBI

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Антикоррупционный суд арестовал на два месяца сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Седрака.

Как информировал "Кавказский узел", 25 августа были задержаны бывший президент Армении Роберт Кочарян и его сын Седрак. Следствие утверждает, что в период президентства Кочаряна ряд объектов государственной недвижимости был приобретен по заниженным ценам, а часть имущества и долей компаний использовалась для получения взяток и оформлялась на членов его семьи.

Антикоррупционный суд по ходатайству следствия арестовал сына Роберта Кочаряна Седрака на два месяца, пишет сегодня News.am со ссылкой на адвоката Александра Кочубаева.

По словам Кочубаева, Кочаряну запрещены свидания, за исключением членов семьи - жены и детей.  Также адвокат назвал решение суда неправовым процессом, так как нарушены сроки для возбуждения дела. "Это чисто политическое преследование", - заявил Кочубаев, чьи слова цитирует "Спутник-Армения".

Что касается самого Роберта Кочаряна, то после задержания ему стало плохо, на скорой помощи его доставили в больницу. Мера пресечения для него будет избрана после нормализации состояния, пишут "Новости-Армения".

Ранее младший сын Кочаряна Левон сообщил, что около двух недель назад отец прошел процедуру стентирования и было строгое предписание в течение месяца находиться в покое и под наблюдением врачей.

14 июня силовики не позволили Кочаряну вылететь из Армении, при этом причины запрета тогда не были названы. 16 июня Генпрокуратура попросила ЦИК разрешить уголовное преследование второго президента Армении, поскольку его статус кандидата на парламентских выборах обеспечивал ему неприкосновенность. 17 июня ЦИК удовлетворил это ходатайство.

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Автор: "Кавказский узел"

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