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23:01, 14 июня 2026

Кочаряна отказались выпустить из Армении

Роберт Кочарян. Скриншот фото Yerevan Today, https://yerevan.today/ru/robertu-kocharyanu-ne-pozvolili-vyehat-iz-strany/.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лидеру блока "Армения" Роберту Кочаряну запретили вылететь из аэропорта Звартноц без объяснения причин.

Как писал "Кавказский узел", Центризбирком Армении огласил окончательные данные после пересчета голосов, согласно им "Процветающая Армения" набрала 3,893% голосов, не преодолев проходной барьер в парламент. В парламент прошли три партии - "Гражданский договор" - 49,74% голосов, блок "Сильная Армения" - 23,27%, а блок "Армения" - 9,92%. Партия "Гражданский договор" в парламенте получила 64 мандата, блок "Сильная Армения" - 29 мандатов, а блок "Армения" - 12 мандатов, заявил Центризбирком Армении. Шесть оппозиционных партий объявили выборы нелегитимными и возложили на премьер-министра Никола Пашиняна ответственность за дальнейшую эскалацию ситуации.

Представители сил правопорядка в аэропорту Звартноц не позволили второму президенту Армении, лидеру блока "Армения" Роберту Кочаряну покинуть территорию Армении, пишет News.Am.

Сегодня в офисе второго президента Армении Роберта Кочаряна сообщили, что президент покидает Армению на три дня. Визит носит личный характер, был запланирован давно и был отложен из-за плотного предвыборного графика.

"Мы никогда заранее не предоставляли информацию о многочисленных прежних визитах президента - из-за их частного характера. Однако, учитывая недавно распространяемую властями ложную информацию о визитах представителей оппозиции, считаем необходимым уберечь общественность от ожидаемой порции властной лжи", - отметили в офисе Роберта Кочаряна.

Руководитель офиса второго президента Армении Роберта Кочаряна Баграт Микоян, сообщил, что Кочаряну  без объяснения причин запретили выезд из страны. "Выезд президента Кочаряна из страны был незаконно запрещен без какого-либо обоснования", - заявил Микоян.

Глава офиса второго президента также подверг критике действия властей. "Если кто-то допускает мысль, что президент Кочарян может покинуть страну и скрыться, то он глубоко ошибается", - сказал он.

"О прошлых частных визитах экс-президента никогда не сообщалось заранее. Однако, учитывая недавнюю дезинформацию со стороны властей о поездках оппозиционеров, офис счел нужным уберечь общество от очередной порции фейков. И что происходит спустя несколько часов? Кочаряну запрещают выезд из страны (на данный момент с "обоснованиями" правоохранителей я не знакома). Но еще забавнее заголовки провластных сайтов и фейков: "Роберт Кочарян пытался покинуть страну, пытался сбежать", - приводит Yerevan Today слова депутата от блока "Армения" Агнессы Хамоян.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

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Автор: "Кавказский узел"

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