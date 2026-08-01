Боец из Волгоградской области убит в военной операции

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Александр Ситников убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 1820 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 28 июля власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 1819 бойцов из Волгоградской области.

Александр Ситников родился в 1978 году в Дубовке. Окончив школу и зооветеринарный колледж, он женился, вырастил двоих детей и переехал в Петров Вал. Здесь Александр работал ветеринарным врачом, а перед уходом на СВО трудился на железной дороге. В октябре 2024 года Александр подписал контракт, а уже в декабре 2024 года убит под Курском, сообщила в своем Telegram-канале администрация Камышинского района.

Таким образом официально признаны убитыми не менее 1820 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В предыдущий раз о смерти бойца из Камышинского района стало известно в конце июля 2026 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Евгений Жайворон и Александр Гужев.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.