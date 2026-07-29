Видео блогера с Мамаева кургана стало поводом для проверки по статье о реабилитации нацизма

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Председатель Следкома России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе проверки действий астраханского блогера Святослава Коваленко, который снял ролик на Мамаевом кургане, вызвавший критику некоторых граждан. Сам блогер считает, что не сделал ничего провокационного.

Астраханский блогер Святослав Коваленко опубликовал у себя в соцсетях видео, на котором он бросает в воду у скульптуры "Стоять насмерть" на Мамаевом кургане в Волгограде пятитысячную купюру. "Как говорится, исполняются желания. Я загадал желание. Сюда обычно кидают мелочь, я решил кинуть 5000 рублей, вот она лежит", - заявил он.

Затем он отошел в сторону и стал снимать реакцию людей на купюру в воде. Несколько человек разного возраста попытались ее достать, но безрезультатно. В конце концов к бассейну подошел мужчина, снял обувь и спрыгнул за купюрой.

Поступок Коваленко, который в соцсетях позиционирует себя как "спортивный блогер, боец, филантроп, бизнесмен, девелопер", осудили некоторые жители Волгограда. Комментируя ситуацию, в частности, в телеграм-канале v1.ru, они отметили не только действия блогера являются кощунственными, но и любые увеселительные мероприятия на территории мемориального комплекса.

"Не надо трогать святое грязными руками и помыслами. Не надо ради своего личного имиджа, хайпа, популярности устраивать там световые шоу, спортивные мероприятия, пошлые видеосъемки, шоу алчности и прочее. Про световое шоу не раз делал резкие высказывания. В том числе и потому, чтобы не было подражателей этой сомнительной славы. Блогера и водолаза нужно привлечь по статье „Нарушение общественного порядка, оскорбляющего нравственность и демонстрирующего неуважение к памяти героев Великой Отечественной", - считает безымянный комментатор.

"В отношении монет (монеты бросают в чаши фонтанов, чаши, наполненные водой в памятных местах): их бросают как бы для того, чтобы вернуться когда-нибудь в это место. Это традиция, не знаю, когда и кем придуманная. Всё остальное — это хайп, глумление, но нигде не прописано, что за это наказывают. Просто есть вещи, которые человек не должен делать, их невозможно прописать в законах, они должны быть в сердце человека", - считает другой комментатор.

"Это был тест на быдлотство! Кто доктор тому, кто его не прошел!? За 1рубль по головам полезут, а тут 5 к!" - считает Лариса Приходько. "Вот этот "блохер" и хотел это продемонстрировать. Это на Мамаевом надо было делать???" - отвечает ей Nancy.

"Бросил и бросил, людей туда палкой загоняли? Хорошо ещё, друг друга не перебили за халявную пятерку, видать, полиция вовремя вмешалась", - считает другой аноним. "Концерты и пляски администрации это другое???" - интересует Гражданин Обычный.

Сам Коваленко, комментируя ситуацию, заявил, что целей снимать пранки у него не было. "Цели снимать какие-то пранки и эксперименты на этом священном месте у меня не было. Когда я приезжаю в родной город, то непременно бываю на Мамаевом кургане, это для меня место силы, как и в целом город-герой Сталинград. Поэтому прошу не раздувать эту тему. Я никогда не хайповал на патриотизме и тем более на таких священных вещах. Если кого задел данным поступком, прошу извинить", - приводит его комментарий издание.

Тем не менее видео Коваленко привлекло внимание председателя Следкома России Александра Бастрыкина. Он потребовал доложить о ходе процессуальной проверки действий блогера по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), пишет 28 июля "Высота 102".

Заинтересовались видео и сотрудники полиции, которые тоже проводят проверку. Действия Коваленко могут быть квалифицированы, как нарушающие общественный порядок.

Блогер прокомментировал и информацию о проведении проверок. Он заявил, что это нормальное явление, "когда что-то проверяют при резонансе". Но добавил, что в его действиях не было чего-то, чтобы он боялся. "Проверка пройдет, все станет на свои места", - добавил он. Видеоролик при этом из своих соцсетей он удалил.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре 2024 года треш-стримерша Вера Егоренкова из Орла в ходе одного из стримов плевала в изображение монумента "Родина-мать зовет!" в Волгограде и била его тряпкой. Она была обвинена в осквернении символов российской воинской славы.

Летом 2023 года блогер из Самары Алена Агафонова сняла видео на Мамаевом кургане. На видеозаписи девушка делает вид, что трогает пальцем грудь скульптуры "Родина-мать зовет!" и при этом смеется, а затем падает на траву у подножия монумента. Агафонова позже принесла извинения. Ее арестовали по обвинению в осквернении символа воинской славы. Суд приговорил ее к 10 месяцам принудительных работ.

Напомним, на Мамаевом кургане покоятся останки 34 505 защитников Сталинграда. Там же установлены 35 гранитных надгробий Героев Советского Союза, участвовавших в обороне города, говорится в справке "Кавказского узла" "Мамаев курган и скульптура "Родина-мать зовет!".

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