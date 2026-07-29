Воспитательница частного детского сада в Ингушетии обвинена в избиении ребенка

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Уголовное дело возбуждено в отношении воспитательницы частного детского сада в Кантышево, которая несколько раз ударила ребенка с синдромом Дауна.

Уголовное дело возбуждено в Ингушетии по факту избиения малолетнего ребенка в частном детском саду.

По данным следствия, 20 июля 58-летняя воспитательница частного детского сада в сельском поселении Кантышево несколько раз ударила восьмилетнего воспитанника. Ребенок с синдромом Дауна в силу возраста и особенностей развития находился в беспомощном состоянии, он ударился головой об стол, пишет 28 июля "Интерфакс".

В отношении воспитателя возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением).

Видео инцидента было опубликовано в соцсетях. На кадрах женщина занимается с детьми чтением, один из детей не может повторить слог "нэ", за что она бьет его по голове. Остальные дети при этом реагируют на произошедшее так, словно это обычное дело, информирует "Сапа".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 24 июля в Сочи были арестованы воспитатели детского сада № 35 за истязание детей-инвалидов. На опубликованных видео воспитательница неоднократно бьет ребенка во время приема пищи. Одна из воспитательниц заявила, что это дети проявляют агрессию к сверстникам.

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