×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:53, 29 июля 2026

Воспитательница частного детского сада в Ингушетии обвинена в избиении ребенка

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело возбуждено в отношении воспитательницы частного детского сада в Кантышево, которая несколько раз ударила ребенка с синдромом Дауна.

Уголовное дело возбуждено в Ингушетии по факту избиения малолетнего ребенка в частном детском саду.

По данным следствия, 20 июля 58-летняя воспитательница частного детского сада в сельском поселении Кантышево несколько раз ударила восьмилетнего воспитанника. Ребенок с синдромом Дауна в силу возраста и особенностей развития находился в беспомощном состоянии, он ударился головой об стол, пишет 28 июля "Интерфакс".

В отношении воспитателя возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением).

Видео инцидента было опубликовано в соцсетях. На кадрах женщина занимается с детьми чтением, один из детей не может повторить слог "нэ", за что она бьет его по голове. Остальные дети при этом реагируют на произошедшее так, словно это обычное дело, информирует "Сапа".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 24 июля в Сочи были арестованы воспитатели детского сада № 35 за истязание детей-инвалидов. На опубликованных видео воспитательница неоднократно бьет ребенка во время приема пищи. Одна из воспитательниц заявила, что это дети проявляют агрессию к сверстникам.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Граната и патроны. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:23, 17 июля 2026
Силовики нашли в доме жителя Ингушетии гранаты и патроны
Идрис Зязиков. Фото https://fortanga.org/
20:52, 7 июля 2026
Дядя Идриса Зязикова добился его возвращения домой
19:59, 6 июля 2026
Родные Идриса Зязикова добились его обследования в Москве
Военнослужащий подписывает контракт. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
01:20, 4 июля 2026
Родные сообщили о принуждении юноши из Ингушетии к подписанию контракта
Объявление об отсутствии бензина на одной из АЗС Туапсе. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" местным жителем.
22:38, 30 июня 2026
Рост цен на топливо и очереди на заправках сохраняются на юге России
Персоналии
Каси Кек. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8
15:10, 17 июля 2026
Кик Касе Хамзетович
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
13:51, 17 июля 2026
Апти Алаудинов
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
11:00, 17 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
13:16, 24 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Река имени Хизира. Или что-то другое?
Фото
10:58, 21 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Несчастный случай в Ингушетии сблизил Северный Кавказ
Фото
22:48, 3 июня 2026
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
С Днем республики!
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Илья Ремесло. Фото: Telegram-канал Ильи Ремесло
28 июля 2026, 22:36
Блогер Ремесло переведен из СИЗО в институт психиатрии

Южный окружной военный суд. Фото: www.donland.ru
28 июля 2026, 18:54
Житель Оренбурга осужден за подготовку покушения на военного в Ростове-на-Дону

Заправка. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
28 июля 2026, 15:07
Жители Кабардино-Балкарии пожаловались на высокую стоимость горючего на заправках

Сухум. Фото: http://emb-abkhazia.ru/
28 июля 2026, 13:52
Активисты призвали отложить установку в Сухуме памятника участникам СВО

Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Показать больше