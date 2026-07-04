Родные сообщили о принуждении юноши из Ингушетии к подписанию контракта

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18-летнего жителя Ингушетии Идриса Зязикова, по словам его близких, принудили заключить контракт на военную службу, несмотря на диагностированное у него неврологическое заболевание.

Блогер Шамиль Булгучев сообщил 3 июля корреспонденту "Кавказского узла", что его племянника, 18-летнего Идриса Зязикова, страдающего неврологическими заболеваниями, обманом принудили подписать контракт на военную службу. «То, что Идрис имеет проблемы с психическим здоровьем подтверждается медицинскими документами. Он даже не вызывался в военкомат из-за наличия заболеваний до излечения. Несмотря на это, он подписал контракт на военную службу. Родственники считают, что его состояние здоровья не позволяло ему в полной мере осознавать последствия своих действий", - заявил Булгучев.

Сейчас мы всеми законными способами пытаемся добиться его возвращения и привлечь внимание к этой ситуации

Мать Идриса написала заявление в правоохранительные органы в Ингушетии, но, поскольку всё произошло буквально 30 июня, ответ пока не поступал. "Когда он выехал в Москву, я узнал, что на самом деле его обманом везут для подписания контракта. Насколько нам известно, ему купили билет люди, связанные с министерством обороны, убедив его, что он едет на работу. Я сразу позвонил своему племяннику. Он ехал поездом по маршруту Назрань - Москва. Я предупредил его, что на Казанском вокзале его могут ждать, и попросил выйти раньше - на станции Рязань-2. Он так и сделал, переночевал в гостинице, а на следующий день должен был поехать другим поездом в Москву, где его уже ждал мой знакомый, чтобы встретить и помочь ему. К сожалению, он не успел доехать до места встречи. Его задержали, заставили подписать контракт против его воли и сразу увезли. После этого связь с ним стала крайне ограниченной. Сейчас мы всеми законными способами пытаемся добиться его возвращения и привлечь внимание к этой ситуации», - рассказал Булгучев.

В настоящее время Идриса вместе с другими контрактниками везут в Ростов-на-Дону, сообщил также он.

Расписания болезней предусматривает категорию "Д" - не годен, при которой нельзя заключить контракт

Военный юрист, занимающийся помощью людям, отказывающимся подписывать контракты, на условиях анонимности сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что необходимо иметь полный пакет медицинских документов, чтобы с точки зрения здоровья человека оспорить подписание его контракта. «Справка от невролога не устанавливает психиатрический диагноз <...> К списку заболеваний, препятствующих действительной военной службе, относятся эндогенные психотические и аффективные расстройства с резко выраженными клиническими проявлениями и длительным течением, в том числе с выраженными изменениями личности. Пункт "а" статьи 15 Расписания болезней предусматривает категорию "Д" - не годен, при которой нельзя заключить контракт. Тяжелая депрессия может так квалифицироваться, но должно быть наблюдение у психиатра и описание резко выраженных клинических проявлений и длительного течения», - пояснил он.

Если сам он заявляет, что его обманом принудили подписать контракт - это уже является основанием для его отмены

Директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право"* Сергей Кривенко считает, что при активности родственников можно требовать отмены контракта, даже если заболевание Зязикова не входит в перечень недопустимых для военной службы болезней. "Надо отменить контракт и дезавуировать его подпись, сейчас необходимо предпринимать активные усилия. Родственники должны подключаться и писать в прокуратуру, командованию и так далее, потому что иначе если время пройдет, то он там уже трудно будет что-то изменить. А есть у него заболевание или нет - потом будет решать военно-врачебная комиссия. В настоящее время, если сам он заявляет, что его обманом принудили подписать контракт - это уже является основанием для его отмены», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению активиста, Зязиков мог попасть в сети частных вербовочных компаний, которые весьма активны в регионах. «Сейчас расплодилось очень много посреднических фирм. Они какие-то договора заключают с военкоматом и какие-то деньги получают, им платят премии от военных. Хотя непонятно, как это организовано, но очень многие структуры просто циничным обманом набирают людей и отправляют их в военкоматы или в воинские части, и там они подписывают тоже обманом контракт. Сейчас это целая индустрия уже», - рассказал Кривенко.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле в Чечне прошла волна массовых задержаний, утверждалось, что часть задержанных принуждали к подписанию контрактов. Аналитики, знакомые с ситуацией в Чечне, неоднократно называли принуждение к заключению контрактов типичным для республики. Аналогичная информация поступала и в мае, когда правозащитники сообщили о том, что задержанных за мелкие правонарушения принуждают к заключению контракта.

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