Геноцид армян в Османской империи

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В справке "Кавказского узла" рассказывается об истории вопроса, приведены данные о численности жертв, подробно изложены этапы признания и некоторые факты отрицания геноцида армян мировым сообществом. Ежегодно 24 апреля отмечается как день памяти жертв геноцида армян.

Признание президентом США

24 апреля 2021 года Джо Байден первым из президентов США признал резню и депортацию армян в Османской империи в 1915 году геноцидом. "Мы чествуем жертв Мец Ехерна (перевод с армянского: "великое злодеяние". - Прим. "Кавказского узла"), чтобы ужасы случившегося никогда не ускользнули от истории. И мы помним, чтобы оставаться бдительными против разъедающего влияния ненависти во всех ее формах", - сказано в заявлении Байдена.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил Джо Байдену письмо, в котором назвал его заявление "шагом на пути к истине, исторической справедливости, а также неоценимой поддержкой наследников жертв геноцида армян". "Для Республики Армения признание геноцида армян является как вопросом истины и исторической справедливости, так и вопросом безопасности, в особенности в свете произошедших в 2020 году в нашем регионе событий".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что отношения двух стран после заявления Байдена "откатились назад". "Президент США Байден ранее сделал заявления. Это неправомерные, несправедливые и противоречащие истории слова. Нас они расстроили. Эти слова не имеют никакого исторического и юридического основания", - заявил он .

Ильхам Алиев, президент Азербайджана, назвал заявление Байдена "исторической ошибкой", отметив, что оно "нанесло серьезный ущерб формирующимся тенденциям сотрудничества в регионе". Кроме того, он заявил, что "Азербайджан всегда был рядом с Турцией" .

Понятие геноцида и периодизация

Геноцид - гибридное слово, восходящее к двум языкам: греческому genos - род, племя и латинскому caedere - убивать . Впервые термин ввел в обращение польский юрист еврейского происхождения Рафаэль Лемкин в 1943 году, использовав его в книге "Правление государств "Оси" в оккупированной Европе" (1944), имея в виду истребление армян в 1915 году как на основополагающий пример геноцида .

Понятие "геноцид" закреплено Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказания за него 1948 года, как преступление против "национальной, этнической, расовой группы" . Однако Конвенция включает в понятие геноцида и такую категорию как "религиозная группа", которая образуется отнюдь не по биологическим признакам. В этом случае концепция геноцида должна исходить из уничтожения или преследования людей по признаку определенной общности их происхождения, иначе говоря, преследование из-за принадлежности к социальной, биологической или иной группе. Национальная или расовая принадлежность, таким образом, является в концепции геноцида лишь частным случаем.

В исследовательской литературе принята следующая периодизация геноцида армян:

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Сан-Стефанский мирный договор. Берлинский конгресс и возникновение Армянского вопроса. Армянские погромы 1894–1896 гг. Установление младотурецкого режима. Первая мировая война и геноцид армян. Кемалистское движение. Армяно-турецкая война. Резня в Киликии. Лозанский мирный договор.

Русско-турецкая война, Берлинский трактат и армянские погромы 1894–1896 гг.

Армяне Османской империи, не будучи мусульманами, считались второразрядными гражданами — зимми. После Русско-турецкой войны на Берлинском конгрессе 1878 года Порта (правительство Османской империи) обязалась провести реформы, связанные с положением армян, и гарантировать их безопасность . Однако исполнение условий Берлинского трактата саботировалось правительством султана Абдул Гамида II, который опасался, что реформы приведут к доминированию армян в восточной Турции и установлению их независимости. Абдул Гамид заявил немецкому послу фон Радолину, что он скорее умрет, чем уступит давлению армян и допустит проведение реформ, связанных с автономией. На основании Kипрской конвенции англичане направили в восточные провинции Османской империи своих консулов, которые подтвердили плохое обращение с армянами. В 1880 году шесть стран, подписавших Берлинский трактат, направили ноту Порте и потребовали конкретных реформ, "чтобы обеспечить безопасность жизни и собственности армян". Однако Турция не выполнила условия ноты, а предпринятые ею меры были охарактеризованы в британском консульском отчете как "превосходный фарс".

После завершения Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. в районы, населенные преимущественно армянами и другими христианскими народами, в массовом порядке стали переселяться изгнанные с Кавказа и из Балканских стран мусульмане, в частности, черкесы и курды. Изгнанные христианами со своих земель беженцы переносили свою ненависть на местных христиан. Религиозная нетерпимость дополнялась острыми социально-экономическими конфликтами: неустроенность беженцев, конфликты из-за сельскохозяйственных ресурсов. Все это в совокупности порождало конфликты, а представители турецких властей на местах не только не защищали армян от нападений курдов и черкесов, но и зачастую сами же стояли за набегами на армянские деревни.

Распространена также и другая точка зрения о многочисленных жертвах с противоположной стороны: "Турки - жертвы глубокой несправедливости, мы никогда не говорим об их жертвах, в то время как говорим об армянских жертвах намного чаще, чем о жертвах Холокоста, турецкие жертвы однако многочисленнее, чем армянские жертвы" .

Массовые убийства в 1894—1896 гг. состояли из трех основных эпизодов: резни в Сасуне, убийств армян по всей территории империи осенью и зимой 1895 года и резни в Стамбуле и в районе Вана, поводом для которой послужили протесты местных армян.

В районе Сасуна курдские вожди обложили данью армянское население. Одновременно османское правительство потребовало погашения задолженностей по государственным налогам, которые до того прощались, учитывая факты курдских грабежей. В начале 1894 года произошло восстание армян Сасуна. При подавлении восстания турецкими войсками и отрядами курдов было вырезано, по разным оценкам, от 3 до 10 и более тысяч армян.

Пик армянских погромов пришелся на период после 18 сентября 1895 года, когда в Баб Али, районе турецкой столицы Стамбула, где была расположена резиденция султана, прошла демонстрация протеста. В последовавших за разгоном демонстрации погромах погибло более 2000 армян. Начатая турками расправа над армянами Константинополя вылилась в тотальную резню армян по всей Малой Азии.

Летом следующего года группа армянских боевиков, представителей радикальной партии "Дашнакцутюн", предприняла попытку привлечь внимание Европы к невыносимому положению армянского населения, захватив Имперский Оттоманский Банк — центральный банк Турции. В урегулировании инцидента участвовал первый драгоман русского посольства В.Максимов. Он заверил, что великие державы окажут необходимое для проведения реформ давление на Высокую Порту, и дал слово, что участникам акции будет предоставлена возможность беспрепятственно покинуть страну на одном из европейских кораблей. Однако власти распорядились начать нападения на армян еще до того, как группа дашнаков покинула банк. В результате трехдневной резни погибли, по разным оценкам, от 5000 до 8700 человек .

В период 1894–1896 гг. в Османской империи было уничтожено, по разным данным, от 50 до 300 тысяч армян.

Установление младотурецкого режима и армянские погромы в Киликии



С целью установления в стране конституционного режима группой молодых турецких офицеров и правительственных чиновников была создана тайная организация, ставшая впоследствии основой партии "Иттихад ве теракки" (Единение и прогресс), также именуемая "младотурками". В конце июня 1908 года офицеры-младотурки подняли мятеж, который скоро перерос во всеобщее восстание: к младотуркам присоединились повстанцы-греки, македонцы, албанцы, болгары. Через месяц султан был вынужден пойти на значительные уступки, восстановить Конституцию, амнистировать главарей восстания и во многих вопросах следовать их указаниям.

Восстановление Конституции и новые законы означали конец традиционного превосходства мусульман над христианами, в частности, армянами. На первом этапе армяне поддержали младотурок, их лозунги о всеобщем равенстве и братстве народов империи нашли самый положительный отклик среди армянского населения. В армянонаселенных регионах проходили празднования по случаю установления нового порядка, порой довольно бурные, что вызывало дополнительную агрессию у лишившегося привилегированного положения мусульманского населения.

Новые законы позволили христианам носить оружие, что привело к активному вооружению армянской части населения. И армяне, и мусульмане обвиняли друг друга в массовом вооружении. Весной 1909 года началась новая волна антиармянских погромов в Киликии. Первые погромы произошли в Адане, затем погромы перекинулись на другие города Аданского и Алеппского вилайетов. Посланные для поддержания порядка войска младотурок из Румелии не только не защитили армян, но вместе с погромщиками приняли участие в грабежах и убийствах. Итог резни в Киликии — 20 тыс. погибших армян. Многие исследователи придерживаются мнения, что организаторами резни были младотурки или, по крайней мере, младотурецкие власти Аданайского вилайета.

С 1909 года младотурки начали кампанию насильственного отуречивания населения и запретили организации, связанные с нетурецкими этническими целями. Политика отуречивания была утверждена на конгрессах Иттихад 1910 и 1911 годов.

Первая мировая война и геноцид армян

По некоторым данным, геноцид армян готовился до войны. В феврале 1914 года (за четыре месяца до убийства Франца Фердинанда в Сараево) иттихадисты призвали бойкотировать армянские предприятия, а один из младотурецких лидеров, доктор Назым, отправился в поездку по Турции с целью лично проследить за осуществлением бойкота.

4 августа 1914 года было объявлено о мобилизации, а уже 18 августа стали поступать сообщения из Центральной Анатолии о проводимых под лозунгом "сбора средств для армии" грабежах имущества армян. Параллельно в разных районах страны власти разоружали армян, отбирая даже кухонные ножи. В октябре разбой и реквизиции шли полным ходом, начались аресты армянских политических деятелей, стали поступать первые сообщения об убийствах. Большинство призванных в армию армян были отправлены в специальные рабочие батальоны.

В начале декабря 1914 года турки начали наступление на Кавказском фронте, но в январе 1915 года, потерпев сокрушительное поражение в сражении под Сарыкамышем, были вынуждены отступить. Победе российской армии в значительной степени помогли действия армянских добровольцев из числа проживавших в Российской империи армян, что привело к распространению мнения о предательстве армян в целом. Отступающие турецкие войска обрушили всю злость от поражения на христианское население прифронтовых районов, вырезая на своем пути армян, ассирийцев, греков. Одновременно по всей стране продолжались аресты видных армян, нападения на армянские деревни.

В начале 1915 года состоялось тайное совещание младотурецких лидеров. Один из руководителей партии младотурок доктор Назим-бей произнес в его ходе следующую речь: "Армянский народ надо уничтожить в корне, чтобы ни одного армянина не осталось на нашей земле, и забылось само это имя. Сейчас идёт война, такого удобного случая больше не будет. Вмешательство великих держав и шумные протесты мировой прессы останутся незамеченными, а если они и узнают, то будут поставлены перед свершившимся фактом, и тем самым вопрос будет исчерпан". Назим-бея поддержали другие участники совещания. Был составлен план поголовного истребления армян.

Генри Моргентау (1856-1946 гг.), посол США в Османской империи (1913-1916 гг.), позднее написал книгу о геноциде армян: "Истинной целью депортации было ограбление и уничтожение; это действительно является новым методом резни. Когда турецкие власти отдавали приказ об этих высылках, они фактически выносили смертный приговор целой нации".

Позиция турецкой стороны состоит в том, что имел место армянский мятеж: во время первой мировой войны армяне встали на сторону России, записывались добровольцами в российскую армию, формировали армянские добровольческие дружины, которые воевали на Кавказской фронте вместе с русскими войсками.

Весной 1915 года полным ходом шло разоружение армян. В Алашкертской долине отряды турецких, курдских и черкесских иррегулярных войск вырезали армянские деревни, недалеко от Смирны (Измир) были перебиты призванные в армию греки, началась депортация армянского населения Зейтуна.

В первых числах апреля начались массовые убийства в армянских и ассирийских деревнях Ванского вилайета. В середине апреля в город Ван начали прибывать беженцы из окрестных сел, сообщая о том, что там происходит. Приглашенная на переговоры с администрацией вилайета армянская делегация была уничтожена турками. Узнав об этом, армяне Вана приняли решение защищаться и отказались сдавать оружие. Турецкие войска и отряды курдов осадили город, но все попытки сломить сопротивление армян успеха не имели. В мае передовые отряды русских войск и армянских добровольцев отбросили турок и сняли осаду Вана.

24 апреля 1915 года в Стамбуле были арестованы и затем уничтожены несколько сот самых видных представителей армянской интеллигенции: писателей, художников, адвокатов, представителей духовенства. Одновременно началась ликвидация армянских общин по всей территории Анатолии. 24 апреля вошло в историю армянского народа как черный день .

В июне 1915 года Энвер-паша, военный министр и фактический глава правительства Османской империи и министр внутренних дел Талаат-паша дают указание органам гражданской власти начать депортацию армян в Месопотамию. Данный приказ означал практически верную смерть - в Месопотамии земли бедные, имел место серьезный дефицит пресной воды, и сразу поселить там 1.5 миллиона человек невозможно.

Депортированных армян Трапезундского и Эрзрумского вилайетов погнали по долине Ефрата до ущелья Кемах. 8, 9, 10 июня 1915 года в ущелье беззащитные люди подверглись нападению турецких солдат и курдов. После ограбления почти все армяне были вырезаны, лишь немногие сумели спастись. На четвертый день был выслан "благородный" отряд, официально – чтобы "наказать" курдов. Этот отряд добил тех, кто остался в живых.

Осенью 1915 года по дорогам страны передвигались колонны изможденных и оборванных женщин и детей. Колонны депортированных стекались в Алеппо, откуда немногих выживших отправляли в пустыни Сирии, где большинство из них погибали.

Официальные власти Османской империи предпринимали попытки скрыть масштаб и конечную цель акции, но консулы иностранных государств и миссионеры посылали сообщения о происходящих в Турции зверствах. Это вынудило младотурок действовать осторожнее. В августе 1915 года, по совету немцев, турецкие власти запретили убивать армян в местах, где это могли увидеть американские консулы. В ноябре того же года Джемал-паша пытался отдать под трибунал директора и профессоров немецкого училища в Алеппо, благодаря которым миру стало известно о депортациях и резне армян в Киликии. В январе 1916 года был разослан циркуляр, запрещающий фотографировать тела погибших.

Весной 1916 года в связи с тяжелым положением на всех фронтах младотурки принимают решение ускорить процесс уничтожения. В него были включены прежде депортированные армяне, размещенные, как правило, в пустынных областях. Одновременно турецкие власти пресекают всякие попытки нейтральных стран оказать гуманитарную помощь погибающим в пустынях армянам.

В июне 1916 года власти отправили в отставку губернатора Дер-Зора Али Суада, араба по национальности, за отказ уничтожать депортированных армян. На его место назначили Салиха Зеки, известного своей беспощадностью. С прибытием Зеки процесс уничтожения депортированных еще более ускорился.

К осени 1916 года в мире уже знали о массовой резне армян. Были неизвестны масштабы произошедшего, с некоторым недоверием воспринимались сообщения о зверствах турок, но то, что в Османской империи произошло нечто, доселе не виданное, было ясно. По требованию турецкого военного министра Энвера-паши из Константинополя был отозван немецкий посол граф Вольф-Меттерних: младотурки посчитали, что он слишком активно протестует против резни армян.

Президент США Вудроу Вильсон объявил 8 и 9 октября Днями помощи Армении: в эти дни вся страна собирала пожертвования в помощь армянским беженцам.

В 1917 году положение на Кавказском фронте кардинально изменилось. Февральская революция, неудачи на Восточном фронте, активная работа большевистских эмиссаров по разложению армии привели к резкому снижению боеспособности русской армии. После октябрьского переворота русское военное командование вынуждено было подписать перемирие с турками. Воспользовавшись последовавшим развалом фронта и беспорядочным отходом русских войск, в феврале 1918 года турецкие войска заняли Эрзрум, Карс и дошли до Батума. Наступающие турки беспощадно истребляли армян и ассирийцев. Единственным препятствием, хоть как-то сдерживающим продвижение турок, были армянские добровольческие отряды, прикрывающие отход тысяч беженцев.

30 октября 1918 года турецкое правительство подписало со странами Антанты Мудросское перемирие, по которому, среди прочего, турецкая сторона обязывалась вернуть депортированных армян, вывести войска из Закавказья и Киликии. В статьях, которые непосредственно затрагивали интересы Армении, говорилось, что все военнопленные и интернированные армяне должны быть собраны в Константинополе, чтобы без всяких условий их передали союзникам. Ст.24 имела следующее содержание: "В случае беспорядков в одном из армянских вилайетов союзники сохраняют за собой право занять часть его".

После подписания договора новое турецкое правительство под давлением международной общественности начало судебные процессы в отношении организаторов геноцида. В 1919–1920 гг. в стране были образованы чрезвычайные военные трибуналы, которые расследовали преступления младотурок. К тому моменту вся младотурецкая верхушка находилась в бегах: Талаат, Энвер, Джемал и другие, прихватив партийную кассу, покинули Турцию. Их заочно приговорили к смерти, но подверглись наказанию лишь немногие преступники более низкого ранга.

Операция "Немезида"

В октябре 1919 года на IX съезде партии "Дашнакцутюн" в Ереване по инициативе Шаана Натали было принято решение о проведении карательной операции "Немезида". Был составлен список из 650 лиц, причастных к массовому убийству армян, из которых отобран 41 человек в качестве главных виновников. Для осуществления операции были сформированы Ответственный орган (руководитель — посланник Республики Армении в США Армен Гаро) и Особый фонд (руководитель — Шаан Сатчаклян).

В рамках операции "Немезида" в 1920- 1922 годах были выслежены и убиты Талаат-паша, Джемал-паша, Саид Халим и некоторые другие бежавшие от правосудия лидеры младотурок.

Энвер был убит в Средней Азии в стычке с отрядом красноармейцев под командованием армянина Мелкумова (бывшего члена Гнчакской партии). Доктор Назым и Джавид-бей (министр финансов младотурецкого правительства) были казнены в Турции по обвинению в участии в заговоре против Мустафы Кемаля, основателя Турецкой Республики.

Положение армян после Первой мировой войны

После Мудросского перемирия в Киликию начали возвращаться выжившие после погромов и депортаций армяне, привлеченные обещаниями союзников, в первую очередь Франции, оказать помощь в создании армянской автономии. Однако возникновение армянского государственного образования шло вразрез с планами кемалистов . Политика Франции, опасавшейся слишком резкого усиления Англии в регионе, менялась в сторону большей поддержки Турции в противовес Греции, которую поддерживала Англия.

В январе 1920 войска кемалистов начали операцию по уничтожению армян Киликии. После тяжелых и кровопролитных оборонительных боев, продолжавшихся в некоторых районах более года, немногие выжившие армяне были вынуждены эмигрировать, в основном в подмандатную французам Сирию.

В 1922–23 гг. в Лозанне (Швейцария) состоялась конференция по ближневосточному вопросу, в которой участвовали Великобритания, Франция, Италия, Греция, Турция и ряд других стран. Конференция завершилась подписанием серии договоров, среди которых был и мирный договор между Турецкой Республикой и союзными державами, определяющий границы современной Турции. В финальной редакции договора Армянский вопрос не упоминался вообще.

Данные о численности жертв

В августе 1915 года Энвер-паша сообщил о 300 000 погибших армян. В то же время, по данным германского миссионера Иоганнеса Лепсиуса, было убито около 1 миллиона армян. В 1919 году Лепсиус пересмотрел свою оценку до 1 100 000 человек. По его данным, только во время османского вторжения в Закавказье в 1918 году было убито от 50 до 100 тысяч армян. 20 декабря 1915 года консул Германии в Алеппо Рёсслер сообщил рейхсканцлеру, что, исходя из общей оценки армянского населения в 2,5 млн, число погибших, вполне вероятно, может достигать 800 000, возможно - выше. Одновременно он отметил, что если за основу оценки будет взята численность армянского населения в 1,5 млн человек, то число погибших следует пропорционально уменьшить (то есть оценка числа погибших будет составлять 480 000). Согласно подсчетам британского историка и культуролога Арнольда Тойнби, опубликованным в 1916 году, погибло около 600 000 армян. Немецкий миссионер-методист Эрнст Зоммер оценил число депортированных в 1 400 000 человек.

Современные оценки количества жертв разнятся от 200 000 (некоторые турецкие источники) до более 2 000 000 армян (некоторые армянские источники). Американский историк армянского происхождения Рональд Сюни указывает в качестве диапазона оценок цифры от нескольких сотен тысяч до 1,5 млн. По данным "Энциклопедии Османской империи", наиболее консервативные оценки указывают число жертв около 500 000, а наиболее высокой является оценка армянских учёных в 1,5 млн. Изданная израильским социологом и специалистом по истории геноцидов Израэлем Чарни "Энциклопедия геноцида" сообщает об уничтожении до 1,5 миллиона армян. По мнению американского историка Ричарда Ованнисяна, до последнего времени наиболее распространенной оценкой была цифра 1 500 000, однако в последнее время в результате политического давления Турции эта оценка пересматривается в сторону понижения.

Кроме того, согласно данным Иоганнеса Лепсиуса, от 250 000 до 300 000 армян было насильно обращено в ислам, что вызвало протесты некоторых мусульманских лидеров. Так, муфтий Кютахьи объявил насильственное обращение армян противоречащим исламу. Насильственное обращение в ислам преследовало политические цели разрушения армянской идентичности и уменьшения количества армян, чтобы подорвать основу для требований автономии или независимости со стороны армян.

Признание геноцида армян

Подкомиссия ООН по правам человека 18 июня 1987 год - Европарламент принял решение о признании Геноцида армян в Османской империи 1915-1917 годов и об обращении в Совет Европы для оказания давления на Турцию с целью признания геноцида.



18 июня 1987 года - Совет Европы принял решение, согласно которому отказ нынешней Турции признать геноцид армян 1915 года, осуществленного правительством младотурок, становится непреодолимым препятствием на пути вступления Турции в Совет Европы.

США - 30 октября 2019 года геноцид был признан резолюцией Палаты представителей Конгресса. За ее принятие проголосовали 405 человек, против высказались 11, еще трое конгрессменов воздержались от голосования. Принятая резолюция формально означает, что США официально признали геноцид армян, она вступает в силу без одобрения Сената и президента Соединенных Штатов.

4 октября 2000 года Комитетом по международным отношениям Конгресса США принята резолюция №596, признающая факт геноцида армянского народа в Турции в 1915-1923 годах. В разное время признали геноцид армян 49 штатов (из которых 35 на уровне закона) и округ Колумбия. В списке штатов: Аляска, Аризона, Арканзас, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Флорида, Джорджия, Гавайи, Айдахо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Луизиана, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Миссури, Монтана, Небраска, Невада, Нью-Гемпшир, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Северная Каролина, Южная Каролина, Северная Дакота, Огайо, Оклахома, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Теннесси, Техас, Юта, Вермонт, Вирджиния, Вашингтон, Висконсин, Индиана . В 2017 году это сделали штаты Айова и Индиана, а 20 марта 2019 года – Алабама. До мая 2022 года единственным штатом, который этого признавал геноцид, оставался Миссисипи.

Италия - 33 итальянских города признали геноцид армянского народа в Османской Турции в 1915 году. Первым 17 июля 1997 года это сделал городской совет Баньокапальо. На сегодняшний день в их число вошли Луго, Фузиньяно, С.Азута Сул, Сантерно, Котиньола, Молароло, Русси, Конселиче, Кампонозара, Падова и др. Вопрос признания геноцида армян стоит в повестке дня итальянского парламента. Он был обсужден на заседании 3 апреля 2000 года. 18 марта 2019 года область Лацио признала геноцид армян. Парламент области Лацио является 136-м парламентом Италии, который принял резолюцию, признающую геноцид армян.

Франция - 29 мая 1998 года Национальное собрание Франции приняло законопроект о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

7 ноября 2000 года за резолюцию о геноциде армян проголосовал сенат Франции. Сенаторы, однако, несколько изменили текст резолюции, заменив первоначальное "Франция официально признает факт проведения геноцида армян в Османской Турции" на "Франция официально признает, что армяне стали жертвой геноцида 1915 года". 18 января 2001 года Национальное собрание Франции единогласно приняло резолюцию, согласно которой Франция признает факт геноцида армян в Османской Турции в 1915-1923 гг.

22 декабря 2011 года нижняя палата парламента Франции одобрила проект закона об уголовном наказании за отрицание геноцида армян. 6 января занимавший пост президента Франции Николя Саркози направил законопроект на утверждение в сенат. Однако конституционная комиссия сената 18 января 2012 года отклонила законопроект об уголовной ответственности за отрицание геноцида армян, посчитав текст неприемлемым.

14 октября 2016 года Сенат Франции принял законопроект по криминализации отрицания всех преступлений, совершенных против человечества, указав среди них Геноцид армян в Османской империи.

Бельгия - в марте 1998 года сенат Бельгии принимает резолюцию, согласно которой признается факт геноцида армян в 1915 году в Османской Турции и обратился к правительству современной Турции также признать его. 24 июля, 2015 года приянта резолюция Палаты представителей Королевства Бельгия.

Швейцария - в швейцарском парламенте периодически ставился вопрос признания геноцида армян 1915 года депутатской группой, которую возглавляла Ангелина Фанкеватзер.

16 декабря 2003 года парламент Швейцарии проголосовал за то, чтобы официально признать геноцидом убийства армян на востоке Турции во время Первой мировой войны и после ее окончания .

Россия - 14 апреля 1995 года Государственная дума приняла заявление, осуждающее организаторов геноцида армян 1915-1922 гг. и выражающее признательность армянскому народу, а также признающее 24 апреля Днем памяти жертв геноцида армян. Заявление Государственной Думы в связи со 100-летней годовщиной Геноцида армян вышло 24 апреля 2015 года.

Канада - 23 апреля 1996 года, в преддверии 81-й годовщины геноцида армян, по представлению группы парламентариев Квебека, парламент Канады принимает резолюцию, осуждающую геноцид армян. "Палата общин, по случаю 81-й годовщины трагедии, унесшей жизни почти полутора миллионов армян, и в признание других преступлений против человечности принимает решение неделю с 20 по 27 апреля считать Неделей памяти жертв антигуманного отношения человека к человеку", - отмечается в резолюции. 17 апреля члены заксобрания канадской провинции Альберта приняли резолюцию, в которой признали и осудили геноцид армян в Османской Турции.

Ливан - 3 апреля 1997 Национальное собрание Ливана приняло резолюцию, в которой признало 24 апреля Днем памяти трагической резни армянского народа. Резолюция призывает ливанский народ быть 24 апреля единым с армянским народом. 12 мая 2000 года парламент Ливана признал и осудил геноцид, осуществленный в 1915 году в отношении армянского народа Османскими властями.

Уругвай - 20 апреля 1965 года Главная ассамблея сената Уругвая и Палаты представителей приняла закон "О Дне памяти жертв геноцида армян".

Аргентина - 16 апреля 1998 года законодательный орган Буэнос-Айреса принял меморандум, в котором выразил солидарность с армянской общиной Аргентины, отмечающей 81-ю годовщину геноцида армян в Османской империи. 22 апреля 1998 года сенат Аргентины принял заявление, осуждающее геноцид любого рода, как преступление против человечности. В том же заявлении Сенат выражает свою солидарность со всеми национальными меньшинствами, ставшими жертвами геноцида, особенно подчеркивая свою озабоченность безнаказанностью организаторов геноцида. В основании заявления в качестве проявления геноцида приводятся примеры резни армянского, еврейского, курдского, палестинского, цыганского и многих народов Африки.

Греция - 25 апреля 1996 года парламент Греции принял решение о признании 24 апреля Днем памяти жертв геноцида армянского народа, осуществленного Османской Турцией в 1915 году.

Австралия - 17 апреля 1997 года парламент южно-австралийского штата Новый Уэльс принял резолюцию, в которой, идя навстречу местной армянской диаспоре, осудил события, произошедшие на территории Османской империи, квалифицировав их как первый в XX веке геноцид, признал 24 апреля Днем памяти армянских жертв и призвал австралийское правительство предпринять шаги к официальному признанию геноцида армян. 29 апреля 1998 года Законодательное собрание этого же штата приняло решение установить мемориальный обелиск в здании парламента в знак увековечивания памяти жертв геноцида армян 1915 года.

Швеция - 29 марта 2000 года парламент Швеции утвердил обращение парламентской комиссии по внешним отношениям, настаивающей на осуждении и признании геноцида армян 1915 года .

Словакия - 30 ноября 2004 года Национальное собрание Словакии признало факт геноцида армян.

Словения - признала геноцид армян в 2004 году.

Польша - 19 апреля 2005 года польский Сейм признал геноцид армян в Османской империи начала ХХ века. В заявлении парламента отмечалось, что "уважение памяти жертв этого преступления и его осуждение является обязанностью всего человечества, всех государств и людей доброй воли" .

Кипр - парламент Кипра принял резолюцию о признании геноцида армян в 1982 году.

Венесуэла - 14 июля 2005 парламент Венесуэлы объявил о своем признании геноцида армян, отметив: "Исполняется 90 лет со дня совершения первого в ХХ веке геноцида, который был заранее спланирован и осуществлен со стороны охваченных идеей пантюркизма младотурок по отношению к армянам, в результате чего погибло 1,5 миллиона человек" .

Литва - 15 декабря 2005 года Сейм Литвы принял резолюцию, осуждающую геноцид армян. "Сейм, осуждая совершенный в 1915 году турками в Османской империи факт геноцида армянского народа, призывает Турецкую Республику признать этот исторический факт", - говорилось в документе .

Чили - 6 июля 2007 года сенат Чили единогласно призвал правительство страны осудить проводившийся в отношении армянского народа геноцид. "Эти ужасные действия стали первой этнической чисткой ХХ века, и намного ранее, чем подобные действия получили свою юридическую формулировку, был зарегистрирован факт грубейшего нарушения прав человека армянского народа", - отмечалось в заявлении сената .

Великобритания - в феврале 2010 года большинство членов парламента Великобритании проголосовали за признание факта геноцида армян и ассирийцев на территории Османской Турции.

Боливия - 26 ноября 2014 года обе палаты боливийского парламента признали геноцид армян. "В ночь на 24 апреля 1915 года власти Османской империи, лидеры партии "Единение и прогресс" начали аресты и запланированную высылку представителей армянской интеллигенции, политических деятелей, ученых, писателей, деятелей культуры, духовенства, врачей, общественных деятелей и специалистов, а затем и массовую резню гражданского армянского населения на территории исторической Западной Армении и Анатолии", - говорилось в заявлении .

Болгария - в апреле 2015 года парламент Болгарии принял резолюцию, осуждающую "массовые убийства" армян в Османской Турции. От формулировки "геноцид" парламентарии воздержались

Австрия - парламент Австрии принял 21 апреля 2015 года заявление о признании геноцида армян 1915 года в Турции.

Германия - 2 июня 2016 года депутаты бундестага Германии одобрили резолюцию, которая признает геноцидом убийства армян в Османской империи. В тот же день Турция отозвала своего посла из Берлина .

Римско-католическая церковь - 12 апреля 2015 года глава римско-католической церкви Франциск в ходе мессы, посвященной 100-летней годовщине массовых убийств армян в Османской империи, назвал массовые убийства армян 1915 года первым геноцидом XX века: "В прошлом веке человечество пережило три массовых и беспрецедентных трагедии. Первая трагедия, которую многие рассматривают как "первый геноцид 20 века", ударила по армянскому народу".

Сирия - председатель сирийского парламента заявил в 2015 году, что Сирия полностью признает геноцид армян . 13 февраля 2020 года сирийские парламентарии единогласно приняли резолюцию о признании и осуждении геноцида армян в Османской Турции.

Латвия - 6 мая 2021 года латвийский парламент (Сейм) принял резолюцию, которая осуждает и признает эту трагедию. Для этого потребовались два внеочередных заседания Сейма. За документ проголосовали 58 из 100 депутатов .

Люксембург - парламент Великого Герцогства Люксембург 6 мая 2015 года единогласно поддержал резолюцию по геноциду армян.

Бразилия - геноцид армян признан на уровне штата Рио-де-Жанейро. В июле 2015 года парламент штата объявил 24 апреля Днем признания и памяти жертв геноцида армян, а губернатор подписал соответствующий закон.

Парагвай - Сенат Парагвая 29 октября 2015 года единогласно принял резолюцию о признании и осуждении геноцида армян в Османской Турции.

Испания - геноцид армян признали 12 городов страны: 28 июля 2016 года городской совет Аликанты принял институциональную декларацию и публично осудил геноцид армянского народа в Османской Турции; 25 ноября 2015 года геноцид признал города Альсира.

Израиль - комиссия Кнессета Государства Израиль по вопросам образования, культуры и спорта выступила за признание факта геноуида 1 августа, 2016 года.

Украина - геноцид армян признали на местном уровне в ряде регионов страны. Депутаты нескольких районных, городских и областных советов с 2010 по 2017 год поддержали обращение к депутатам Верховной Рады Украины с призывом объявить 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армянского народа. Проект постановления о признании Геноцида армян в Османской империи зарегистрирован в парламенте страны с 2013 года.

Чехия – 25 апреля 2017 года за признание геноцида армян проголосовал парламент Чехии.

Дания - парламент Дании в январе осудил массовые убийства армян в Османской империи, однако слово "геноцид" в принятой резолюции отсутствует.

Нидерланды - 22 февраля 2018 года парламент Нидерландов принял решение признать геноцид армян и отдельной резолюцией постановил, что 24 апреля 2018 года член правительства страны будет присутствовать на поминальных мероприятиях в Ереване. В дальнейшем представитель кабмина Нидерландов должен будет появляться на таких мероприятиях каждые пять лет.

Ливия - временное правительство Ливии обїявило о признании геноцида армян в Османской Турции 18 апреля 2019 года.

Португалия - резолюция о признании геноцида армян в Османской Турции в 1915 году принята парламентом Португалии 26 апреля 2019 года.

Мексика - резолюция Сената Мексики о признании Геноцида армян была принята 8 февраля 2023 года.

Отрицание геноцида

Большинство стран мира на официальном уровне не признали геноцид армян. Активно отрицают сам факт геноцида армян власти Турецкой Республики, их поддерживают власти Азербайджана.

Власти Турции категорически отказываются признать факт геноцида. Турецкие историки отмечают, что события 1915 года ни в коем случае не были этническими чистками, а в результате столкновений от рук армян погибло большое число самих турок .

По мнению турецкой стороны, имел место армянский мятеж,и все операции по переселению армян диктовались военной необходимостью. Также турецкая сторона оспаривает численные данные о количестве погибших армян и подчеркивает значительное число жертв среди турецких войск и населения во время подавления мятежа.

В 2008 году премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил правительству Армении создать совместную комиссию историков для изучения событий 1915 года. Турецкое правительство заявило, что готово открыть армянским историкам все архивы того периода. На данное предложение президент Армении Роберт Кочарян ответил, что развитие двусторонних отношений — дело правительств, а не историков, и предложил нормализацию отношений между двумя странами без каких-либо предусловий. Министр иностранных дел Армении Вардан Осканян в ответном заявлении отметил, что "вне Турции ученые — армяне, турки и другие, изучили эти проблемы и сделали собственные независимые выводы. Самое известное среди них — письмо премьер-министру Эрдогану от Международной ассоциации ученых геноцида в мае 2006 года, в котором они вместе и единодушно подтверждают факт геноцида и обращаются к турецкому правительству с просьбой признать ответственность предыдущего правительства" .

В начале декабря 2008 года турецкие профессора, ученые и некоторые эксперты начали собирать подписи под открытым письмом, в котором приносятся извинения армянскому народу. "Совесть не позволяет не признать великую беду османских армян в 1915 году", - говорится в письме.

Премьер-министр Турции Тайип Эрдоган выступил с критикой этой кампании. Глава турецкого правительства заявил, что "не приемлет подобные инициативы". "Мы не совершали этого преступления, нам не за что извиняться. Кто виноват, тот может принести извинения. Однако у Турецкой Республики, у турецкой нации таких проблем нет". Отмечая, что подобные инициативы интеллигенции мешают урегулированию вопросов между двумя государствами, премьер Франции сделал следующий вывод: "Эти кампании неправильны. Подходить к решению вопросов с благими намерениями - это одно, а извиняться - совсем другое. Это нелогично".

Республика Азербайджан проявила солидарность с позицией Турции и также отрицает факт геноцида армян. Гейдар Алиев заявил, говоря о геноциде, что ничего подобного не было, и все историки это знают 1 .

В общественном мнении Франции также превалируют тенденции в пользу того, чтобы инициировать организацию комиссии по изучению трагических событий 1915 года в Османской империи. Французский исследователь и писатель Ив Бенар на своем личном ресурсе Yvesbenard.fr призывает беспристрастных историков и политиков изучать оттоманские и армянские архивы и ответить на следующие вопросы:

Каково количество жертв армян во время Первой мировой войны?

Каково количество жертв армян, умерших во время переселения, и каким образом они умерли?

Сколько мирных турок были убиты "Дашнакцутюном" в течение того же периода, стали жертвами?

Был ли геноцид?

Ив Бенар считает, что имела место турецко-армянская трагедия, но не геноцид. И призывает к взаимному прощению и примирению между двумя народами и двумя государствами.

Примечания: