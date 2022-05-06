Штат Миссисипи признал геноцид армян

06 мая 2022, 10:20

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Миссисипи стал последним, 50-м штатом США, признавшим геноцид армян в Османской империи. Губернатор штата Тейт Ривз объявил апрель месяцем информированности о массовом насилии в отношении армян.

Как сообщал "Кавказский узел", более 20 стран, в том числе Россия, признали геноцид армян в Османской империи. 24 апреля 2021 года президент США Джо Байден признал геноцид армян. При этом большинство государств на официальном уровне не признали геноцида армян. Штат Миссисипи оставался последним штатом США, не признавшим геноцид армян.

События 1915 года в Османской империи признали геноцидом армян свыше 30 государств. Турецкие власти не считают события 1915 года геноцидом, указано в справке "Кавказского узла" "Геноцид армян в Османской империи". Новости об отношении разных стран к геноциду армян публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

Власти штата Миссисипи признали геноцид армян в Османской империи, после чего штат стал последним, 50-м штатом США, признавшим массовое насилие в отношении армян, сообщил сегодня Yerevan.today со ссылкой на Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

Губернатор штата Тейт Ривз объявил апрель месяцем информированности о геноциде, привело сегодня сообщение комитета издание Armeniatoday.news.

"От имени армяно-американской общины Миссисипи я благодарен губернатору Ривзу за то, что он поддерживает Армению и официально признал геноцид армян. Когда мы отмечаем и подчеркиваем важность осознания исторических фактов, в том числе таких как геноцид армян, мы можем работать над тем, чтобы положить конец подобным явлениям, многие из которых сегодня происходят в мире", – приведены в сообщении слова активиста ANCA Севана Пуллиама.

Напомним, Турция и Армения не поддерживают дипломатические отношения, граница между республиками закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Разногласия между странами существуют по поводу разрешения конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в котором Турция поддерживает Азербайджан. Международное признание геноцида армян не способно изменить отношение властей Турции к массовым убийствам армян в Османской империи, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские ученые и политики. По их мнению, лишь турецкое общество может повлиять на позицию государства.

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Новости об отношении разных стран к геноциду армян публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Геноцид армян: 100 лет признаний и отрицаний".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.