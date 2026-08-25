Дело Кочаряна расширилось предъявлением обвинения Сержу Саргсяну

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Третьему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями в рамках уголовного производства в отношении Роберта Кочаряна. В этом же производстве уголовное преследование возбуждено еще в отношении девяти человек.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня второй президент Армении Роберт Кочарян и его сын Седрак были задержаны по делу о коррупции. Следствие утверждает, что в период президентства Кочаряна ряд объектов государственной недвижимости был приобретен по заниженным ценам, а часть имущества и долей компаний оформлялась на членов его семьи.

Следствие расширило круг обвиняемых

Третьему президенту Армении Сержу Саргсяну сегодня предъявлено обвинение о злоупотреблении должностным лицом властными или служебными полномочиями либо превышение полномочий, сообщил сегодня News.am со ссылкой на Антикоррупционный комитет.

Антикоррупционный комитет уточнил, что обвинение Саргсяну предъявлено в рамках производства в отношении Роберта Кочаряна. "В рамках уголовного производства, инициированного в отношении второго президента Роберта Кочаряна в Антикоррупционном комитете, обвинение предъявлено также бывшему президенту Сержу Саргсяну", – привел News.am сообщение ведомства.

Незадолго до предъявления обвинения Саргсян прибыл в Антикоррупционный комитет. Перед входом он сообщил журналистам, что не знает, в рамках какого дела его вызвали, отметил сегодня Aysor.am.

Генпрокуратура Армении сообщила, что 24 августа уголовное преследование было возбуждено в отношении Роберта Кочаряна по трем эпизодам злоупотребления должностными полномочиями, двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере и четырем эпизодам отмывания денег в особо крупном размере. Еще девять человек стали фигурантами этого производства, привело сегодня ИА "Новости-Армения" сообщение ведомства.

Среди них Генпрокуратура назвала Седрака Кочаряна, Сержа Саргсяна, бывшего мэра Еревана Гагика Бегларяна, предпринимателя Самвела Майрапетяна и других. По версии следствия, в 1998–2008 годах государственное имущество передавалось связанным с Кочаряном лицам и компаниям на выгодных условиях, в том числе по ценам значительно ниже рыночных и без публичных торгов, отметило информагентство.

Пашинян заявил о намерении вернуть государству присвоенное имущество

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая сегодня в парламенте при обсуждении программы правительства, заявил о намерении властей возвращать государству и гражданам имущество, которое, по его утверждению, ранее было незаконно присвоено. "Все, что вы взяли у народа, мы придем, разрушим, заберем и вернем народу – копейка за копейкой. Нам не нужен лояльный взяточник. У нас есть обязательство перед народом, и мы должны его выполнить", – привело сегодня его слова ИА "Новости-Армения".

Отвечая на выступление депутата оппозиционной фракции "Армения" Агвана Варданяна, который положительно оценил управление страной при Кочаряне, Пашинян вновь высказался в адрес политических оппонентов. Он заявил, что имеет мандат и легитимность, и повторил свое обещание "прогнуть" противников, уточнив, что употребляет это слово "в де-юре понятии", отметило информагентство.

Руководитель офиса Роберта Кочаряна Баграт Микоян расценил сегодняшние следственные действия как давление властей на бывшего президента и его семью. "Подтвердились появившиеся вчера в СМИ сообщения: началась очередная атака властей на президента Кочаряна и его семью", – привел сегодня News.am слова Микояна.

Напомним, парламентские выборы 7 июня в Армении прошли на фоне массовых задержаний оппозиционеров. В день голосования в Гюмри были задержаны около 20 сторонников блоков "Сильная Армения" и "Армения", силовики провели обыски в штабах оппозиции. Следственный комитет тогда сообщил, что с начала избирательной кампании было инициировано 117 уголовных производств, возбуждено публичное уголовное преследование в отношении 86 человек и проведено около 280 обысков.

После голосования Никол Пашинян объявил о победе "Гражданского договора" и заявил, что партия "разгромила" основных соперников, которых он называл "трехглавой партией войны". Он также пообещал добиться уголовного преследования их лидеров. 17 июня Центральная избирательная комиссия дала согласие на уголовное преследование Роберта Кочаряна, который как кандидат на парламентских выборах обладал неприкосновенностью.