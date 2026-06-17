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18:17, 17 июня 2026

ЦИК Армении дал согласие на уголовное преследование Роберта Кочаряна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

ЦИК Армении удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о даче согласия на лишение неприкосновенности и инициировании уголовного производства в отношении лидера блока "Армения" Роберта Кочаряна.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня лидеру блока "Армения", второму президенту страны Роберту Кочаряну запретили вылететь из аэропорта Звартноц без объяснения причин. 16 июня Генпрокуратура обратилась в Центральную избирательную комиссию Армении с ходатайством о даче согласия на возбуждение уголовного дела против второго президента страны.

14 июня Центризбирком Армении огласил окончательные данные после пересчета голосов. Согласно им, "Процветающая Армения" набрала 3,893% голосов, не преодолев проходной барьер в парламент. В парламент прошли три партии - "Гражданский договор" - 49,74% голосов, блок "Сильная Армения" - 23,27%, а блок "Армения" - 9,92%. Партия "Гражданский договор" в парламенте получила 64 мандата, блок "Сильная Армения" - 29 мандатов, а блок "Армения" - 12 мандатов. Шесть оппозиционных партий объявили выборы нелегитимными и возложили на премьер-министра Никола Пашиняна ответственность за дальнейшую эскалацию ситуации.

О решении Центральной избирательной комиссии заявил адвокат Арам Орбелян в беседе с журналистами после окончания заседания ЦИК, сообщает сегодня издание "Новости-Армения".

Он уточнил, что Кочаряну будут предъявлены обвинения по статьям о злоупотреблении должностным положением и отмывании денежных средств.

Ранее Орбелян заявил журналистам, что ходатайство прокуратуры связано со сделкой, совершенной в 2004 году во время президентства Кочаряна и одобренной правительством Армении. По утверждению адвоката, эта сделка никогда не оспаривалась, а сам Роберт Кочарян и члены его семьи не имели к ней отношения, информирует Armenpress.

"Позже, в 2008 году, когда Роберт Кочарян уже не занимал государственную должность, его сын Седрак Кочарян приобрел долю в этой компании, заплатив за нее значительную сумму. И теперь каким-то образом пытаются связать это со сделкой 2004 года. Речь идет о территории теннисного клуба "Мастер Класс", - сказал Орбелян.

По словам адвоката, участок был передан в аренду, после чего арендатор за собственные средства начал застройку территории, однако в 2008 году столкнулся с финансовыми трудностями. В поисках инвестиций предложение было сделано в том числе Седраку Кочаряну, который впоследствии принял участие в проекте.

Ранее второй президент Армении был обвиняемым по делу о разгоне митинга в Ереване 1-2 марта 2008 года, в ходе которого погибли 10 человек. Конституционный суд Армении в марте 2021 года признал обвинение Кочаряна и других фигурантов дела по части свержения власти антиконституционным, после чего суд общей юрисдикции Еревана прекратил их уголовное преследование. В ноябре 2024 года гособвинитель переквалифицировал обвинение Кочаряну и еще трем высокопоставленным чиновникам, связанное с этими же событиями, по статье о превышении полномочий. 

Роберт Кочарян также обвинялся в отмывании денег, махинациях и получении крупной взятки, но по этим статьям его преследование было прекращено за истечением сроков давности. 

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

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Автор: Кавказский узел

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