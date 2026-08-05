Следком отчитался о деле против двух руководителей предприятия Царукяна

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Бывший генеральный директор концерна Multi Group, принадлежащего арестованному лидеру партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну, Седрак Арустамян задержан по делу о хищении имущества и и отмывании денег. Также задержан директор центра Артур Даллакян.

Как писал "Кавказский узел", 7 июля суд арестовал на два месяца лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения", миллиардера Гагика Царукяна, обвиняемого в мошенничестве и уклонении от налогов. Защита заявила, что имеются документы, которые доказывают, что Царукян в этом деле - пострадавший, обжаловала его арест. 24 июля силовики задержали по обвинению в неуплате налогов Армана Давтяна - директора комбината "Арарат", принадлежащего Царукяну. 25 июля против Царукяна было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов заводом "Арарат". Ранее в отношении директора компании "Мульти автотранс" было Артура Даллакяна возбуждено публичное уголовное дело по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере, он помещен под домашний арест.

Бывший генеральный директор концерна Multi Group, принадлежащего арестованному лидеру партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну, Седрак Арустамян задержан, сообщил сегодня Следственный комитет Армении.

В деле речь идет о предполагаемом мошенническом хищения имущества и денежных средств в особо крупном размере 8 126 946 460 драмов (21 072 827 долларов США), а также отмывании денег, пише News.Am

По данным ведомства, также задержан директор Артур Даллакян. Ему предъявлено обвинение в пособничестве мошенничеству в особо крупном размере и легализации (отмывании) денежных средств, пишет Armenia Today.

Входящий в холдинг Царукяна Multi Wellness Center подал иск против мэрии Еревана

Центр Multi Wellness через суд оспаривает решение мэрии Еревана, из-за которого компанию несколько дней назад лишили права застройки, а участок передали общине. Как следует из судебной системы DataLex, представитель Multi Wellness просит признать недействительной сделку от 8 июня, в рамках которой столичный градоначальник в одностороннем порядке разорвал договор с арестованным бизнесменом, лидером ППА Гагиком Царукяном. Помимо этого, адвокат Царукяна требует отменить решение Кадастра от 14 июля этого года: тогда право застройки Multi Wellness было аннулировано, а объект полностью оформили в собственность Еревана, сообщает Yerevan.Today.

Партия Царукяна "Процветающая Армения" вместе с другими оппозиционными политическими партиями ранее выступила с заявлением о нелегитимности власти и планах добиваться ее смещения.

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