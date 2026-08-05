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16:54, 5 августа 2026

Следком отчитался о деле против двух руководителей предприятия Царукяна

Артур Даллакян (слева) и Седрак Арустамян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший генеральный директор концерна Multi Group, принадлежащего арестованному лидеру партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну, Седрак Арустамян задержан по делу о хищении имущества и и отмывании денег. Также задержан директор центра Артур Даллакян.

Как писал "Кавказский узел", 7 июля суд арестовал на два месяца лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения", миллиардера Гагика Царукяна, обвиняемого в мошенничестве и уклонении от налогов. Защита заявила, что имеются документы, которые доказывают, что Царукян в этом деле - пострадавший, обжаловала его арест. 24 июля силовики задержали по обвинению в неуплате налогов Армана Давтяна - директора комбината "Арарат", принадлежащего Царукяну. 25 июля против Царукяна было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов заводом "Арарат". Ранее в отношении директора компании "Мульти автотранс" было Артура Даллакяна возбуждено публичное уголовное дело по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере, он помещен под домашний арест.

Бывший генеральный директор концерна Multi Group, принадлежащего арестованному лидеру партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну, Седрак Арустамян задержан, сообщил сегодня Следственный комитет Армении.

В деле речь идет  о предполагаемом мошенническом хищения имущества и денежных средств в особо крупном размере 8  126  946 460 драмов (21 072  827 долларов США), а также отмывании денег, пише News.Am

По данным ведомства, также задержан директор Артур Даллакян. Ему предъявлено обвинение в пособничестве мошенничеству в особо крупном размере и легализации (отмывании) денежных средств, пишет Armenia Today.

Входящий в холдинг Царукяна Multi Wellness Center подал иск против мэрии Еревана

Центр Multi Wellness через суд оспаривает решение мэрии Еревана, из-за которого компанию несколько дней назад лишили права застройки, а участок передали общине. Как следует из судебной системы DataLex, представитель Multi Wellness просит признать недействительной сделку от 8 июня, в рамках которой столичный градоначальник в одностороннем порядке разорвал договор с арестованным бизнесменом, лидером ППА Гагиком Царукяном. Помимо этого, адвокат Царукяна требует отменить решение Кадастра от 14 июля этого года: тогда право застройки Multi Wellness было аннулировано, а объект полностью оформили в собственность Еревана, сообщает Yerevan.Today.

Партия Царукяна "Процветающая Армения" вместе с другими оппозиционными политическими партиями ранее выступила с заявлением о нелегитимности власти и планах добиваться ее смещения.

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Автор: "Кавказский узел"

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