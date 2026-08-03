Большинство министров сохранили посты в новом правительстве Пашиняна
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Почти все министры сохранили свои должности в новом правительстве Армении, которое вновь возглавил Никол Пашинян. Единственным новым членом кабинета стал министр высокотехнологической промышленности Давид Тадевосян.
Как писал "Кавказский узел", на первом заседании парламента Армении IX созыва 2 августа правящая партия выдвинула Рубена Рубиняна единственным кандидатом на пост спикера Нацсобрания, а правительство Никола Пашиняна подало в отставку. Католикос всех армян впервые не присутствовал на первом заседании парламента, но депутаты фракций "Сильная Армения" и "Армения" сразу после заседания прибыли в Эчмиадзин, чтобы получить благословение Верховного Патриарха.
Указы о назначении всех 12 министров опубликованы на сайте президента Армении. Свои должности сохранили 11 из них: министр территориального управления и инфраструктуры Давид Худатян, министр обороны Сурен Папикян, министр окружающей среды Амбарцум Матевосян, министр внутренних дел Арпине Саргсян, министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян, министр иностранных дел Арарат Мирзоян, министр юстиции Србуи Галян, министр здравоохранения Анаит Аванесян, министр труда и социальных вопросов Арсен Торосян, министр экономики Геворг Папоян и министр финансов Ваге Ованнисян.
Давид Тадевосян сменил на посту министра высокотехнологической промышленности Мхитара Айрапетяна, работавшего в этой должности с 29 декабря 2023 года. Переназначены также оба вице-премьера, Мгер Григорян и Тигран Хачатрян, сообщает информагентство "Новости-Армения".
Указы подписал президент Армении Ваагн Хачатурян. Днем ранее он подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром, указывает "Интерфакс".
Новое правительство сформировано в русле кадровой политики Пашиняна последних лет: он избегает масштабных перестановок и предпочитает сохранять ключевое ядро правительства, ограничиваясь точечными заменами, отмечает Telegram-канал "Дежурный по СНГ".
Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны. Комментируя ее победу, Пашинян заявил, что "трехглавая партия войны разгромлена", имея в виду блок "Сильная Армения", блок "Армения" и партия "Процветающая Армения".
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