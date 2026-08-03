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20:45, 3 августа 2026

Арестован обвиняемый в подготовке взрыва у прокуратуры Пятигорска

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ставрополе отправил в СИЗО мужчину, задержанного сотрудниками ФСБ по обвинению в подготовке теракта в Пятигорске. 

"Кавказский узел" писал, что ФСБ отчиталась сегодня о задержании выходца из Центральной Азии, который планировал подорвать здание прокуратуры в Пятигорске, а затем выехать в Сирию и примкнуть к боевикам. 

Ленинский районный суд Ставрополя заключил под стражу мужчину, обвиняемого в подготовке террористического акта у здания прокуратуры Пятигорска. 

Задержанный, которого силовики считают сторонником запрещенной в России террористической организации, отправлен в СИЗО на два месяца, до 28 сентября, сообщила объединенная пресс-служба судов края в своем Telegram-канале. 

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта у здания прокуратуры в Пятигорске.

“Профессиональная работа силовиков позволила задержать сторонника международной террористической организации, который планировал совершить подрыв у здания прокуратуры. Враждебный план сорван”, - написал чиновник в своем канале.

"Кавказский узел" также писал, что месяц назад, 3 июля, ФСБ отчиталась о другом предотвращенном теракте в Пятигорске. Уроженец Центральной Азии по заданию куратора из Сирии планировал совершить взрыв на железнодорожном вокзале, утверждали силовики. 

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Автор: "Кавказский узел"

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