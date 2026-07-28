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19:53, 28 июля 2026

Еще пять подростков попали под статью о недоносительстве на Ставрополье

Следственный комитет. Фото Елены Синеок, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи в Андроповском округе возбудили против пятерых местных подростков дела о недоносительстве на знакомого сторонника террористической организации. Всего по этому обвинению привлечено уже 13 знакомых молодого человека.

Как писал "Кавказский узел", семеро подростков и 21-летний молодой человек из Андроповского округа обвинены в недоносительстве на несовершеннолетнего сторонника террористической организации. Дела восьми обвиняемых уже переданы в суд. 

Статья о несообщении о преступлении (205.6 УК РФ) предусматривает до одного года лишения свободы. Силовики на Северном Кавказе используют ее для устрашения родственников и знакомых предполагаемых боевиков, хотя ее правовое применение возможно лишь при определенных условиях, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Эти условия на практике не всегда соблюдаются: так, у обвиняемого должны быть достоверные и конкретные сведения о преступлении и конкретных фактах преступной деятельности, а абстрактные слухи, предположения или бытовые разговоры под действие статьи не подпадают. 

В новой группе обвиняемых в недоносительстве оказались четверо подростков 14-16 лет и один 18-летний юноша. Как утверждают следователи, все пятеро в 2025 году узнали, что их знакомый несовершеннолетний участвует в деятельности запрещенной в России террористической организации. 

Подросткам также было известно, что приятель склоняет других людей к участию в террористической организации. "Подозреваемые не сообщили указанные сведения в правоохранительные органы", - говорится в сообщении краевого СКР. 

Расследование дела против одного из фигурантов, 15-летнего юноши, уже завершено и направлено в прокуратуру, с остальными четырьмя еще ведутся следственные действия, указывает официальный Telegram-канал ведомства. 

Действиям предполагаемого участника запрещенной организации "также будет дана правовая оценка", отметили в Следкоме. В сообщении не уточняется, какая мера пресечения ему избрана.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2025 года в недоносительстве был обвинен 20-летний житель Урванского района Кабардино-Балкарии. Следствие заявило, что он был знаком с участниками нападения на силовиков в Нальчике и знал об их планах. 

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Автор: "Кавказский узел"

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