Стали известны подробности нападения на силовиков в Нальчике

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Нападение на силовиков в Нальчике произошло во время проверки автомобиля такси, остановленного сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. Источники утверждают, что второй нападавший задержан, официально эта информация не подтверждена.

Как писал "Кавказский узел", около 18.00 двое неизвестных с ножами напали на сотрудников ДПС в центре Нальчика, один полицейский получил ранения. Источники сообщили, что один из нападавший застрелен, а второй смог скрыться. Глава республики Казбек Коков подтвердил, что один нападавший убит, однако ничего не сообщил о втором.

По подсчетам "Кавказского узла", это нападение стало первым вооруженным инцидентом в Кабардино-Балкарии за год. Предыдущий инцидент произошел в апреле 2024 года.

Нападение на полицейских произошло на углу улицы Ногмова и проспекта Ленина, где экипаж ДПС около 18.00 остановил такси, проехавшее на красный свет. Из машины выскочил молодой человек с ножом в руке и нанес множественные ранения одному из сотрудников ДПС. Второй сотрудник выхватил табельное оружие и выстрелил мужчине в ногу, тот упал, потом вскочил и пытался ударить ножом второго сотрудника, сообщил “Кавказскому узлу” информированный источник.

По словам источника, в нападавшего, который, предположительно, мог находиться под действием наркотиков, пришлось произвести несколько выстрелов.

Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в связи с нападением на наряд ДПС в Нальчике. “На месте работают следователи и криминалисты следственного управления, допрашиваются очевидцы происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего”, - говорится в официальном Telegram-канале республиканского Следкома.

В описании события ведомство также сообщает, что “нападавший был ликвидирован”, а “один из сотрудников полиции получил ранения и доставлен в медицинское учреждение”, но не уточняется количество нападавших. При этом источники в правоохранительных органах утверждают, что второй нападавший задержан, пишет “Коммерсант”.

“Силовики проводят обыски на адресах напавших на полицейских в Нальчике. Один из них - местный житель, второй приехал в город из ближайшего села. Их личности установлены”, - сообщил связанный с силовиками канал SHOT, не приводя иных данных о личностях нападавших. По версии источников, нападавшие были связаны с запрещенной в России террористической организацией “Исламское государство”.

Ранее каналы распространили видеокадры задержания мужчины на улице: он поднял руки, вооруженные силовики заставили его лечь на землю. На этом видео один из прохожих, которого отпустили после проверки - по словам очевидцев, “в районе нападения проверяли многих мужчин”, пишет Telegram-канал “Сапа Кавказ”.

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