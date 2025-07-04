Источники сообщили о нападении на силовиков в Нальчике

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Сотрудник полиции госпитализирован с проспекта Ленина в Нальчике с тяжелым ранением, один из нападавших убит, второго разыскивают, сообщили источники в силовых структурах.

Нападение на сотрудников ДПС в центре Нальчика было совершено около 18.00 мск сегодня. По предварительным данным, двое нападавших были вооружены ножами.

Один сотрудник полиции получил ножевое ранение, его доставили в больницу и срочно оперируют, часть проспекта Ленина оцеплена, сообщил Telegram-канал “Сапа Кавказ”. Один из нападавших был застрелен, второму удалось скрыться, уточняет Baza.

На видео, опубликованных каналами, видно, как полицейские преследуют двоих убегающих людей и стреляют в них. Пострадавший лейтенант полиции находится в тяжелом состоянии, нападавший успел ударить его ножом несколько раз, отмечает Telegram-канал 112.

Информацию о ранении сотрудника ДПС в Нальчике подтвердило со ссылкой на источник в правоохранительных органах государственное информагентство ТАСС.

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