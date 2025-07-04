Нападение в Нальчике стало первым за год вооруженным инцидентом в Кабардино-Балкарии

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Вооруженному нападению на сотрудников ДПС в Нальчике предшествовала контртеррористическая операция в Нальчике и Черекском районе, произошедшая почти 15 месяцев назад, в апреле 2024 года.

Как писал "Кавказский узел", около 18.00 двое неизвестных с ножами напали на сотрудников ДПС в центре Нальчика, один полицейский получил ранения. Источники сообщили, что один из нападавший застрелен, а второй смог скрыться. Глава республики Казбек Коков подтвердил, что один нападавший убит, однако ничего не сообщил о втором.

По данным "Кавказского узла", основанным на собственных материалах и информации из открытых источников, сегодняшнее нападение на полицейских в Нальчике стало первым вооруженным инцидентом в республике за год.

Предыдущий вооруженный инцидент, зафиксированный в Кабардино-Балкарии, произошел около 15 месяцев назад: 11 апреля 2024 года в Нальчике и Черекском районе был введен режим контртеррористической операции. Спецназ блокировал в садовом товариществе в Нальчике несколько предполагаемых боевиков. После предложения сдаться они открыли огонь по силовикам.

По сообщению Национального антитеррористического комитета, силовики в ходе КТО застрелили двух членов группы, которая входила в состав международной террористической организации и планировала диверсии и теракты в Кабардино-Балкарии. Убитые, по сообщению Следкома, – жители республики 1997 и 2004 годов рождения.

В течение всего 2023 года в Кабардино-Балкарии не фиксировалось вооруженных инцидентов. В декабре 2022 года имел место один вооруженный инцидент с участием силовиков около Нальчика: сотрудники УФСБ обнаружили в лесу двух вооруженных мужчин и потребовали сдаться, но те открыли по ним стрельбу и были убиты ответным огнем.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Кабардино-Балкарии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

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