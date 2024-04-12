Установлены личности убитых в ходе спецоперации в Нальчике

12 апреля 2024, 11:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два человека, убитых силовиками во время контртеррористической операции в Нальчике, были жителями Кабардино-Балкарии, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля в ходе контртеррористической операции (КТО) в садовом товариществе Нальчика силовики убили двух человек. Убитые были членами ячейки международной террористической организации и планировали диверсии и теракты в Кабардино-Балкарии, заявил Национальный антитеррористический комитет. Следком отчитался о возбуждении уголовного дела о посягательстве на жизнь силовиков и незаконном обороте оружия и взрывчатки.

Личности убитых установлены, сообщил представитель управления СКР по Кабардино-Балкарии. "Это жители Кабардино-Балкарии 1997 и 2004 годов рождения", - приводит сегодня его слова ТАСС.

Напомним, режим КТО был отменен в тот же день. Жители Вольного аула и других поселков около Нальчика рассказали, что утром их разбудили автоматные очереди и взрывы, а некоторые жители решили не пускать детей в школы.

В Кабардино-Балкарии режим КТО был введен впервые с 3 июля 2021 года. Тогда контртеррористическая операция проводилась в Нальчике и Баксане, во время нее силовики убили пятерых предполагаемых боевиков.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Кабардино-Балкарии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.